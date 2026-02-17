Dienstag, 17. Februar 2026, 10:34:35
Whiskymax präsentiert neue Cooper’s Choice – The Golden Cut

Nach der erfolgreichen Produkteinführung 2025 haben nun neun neue Abfüllungen den Weg nach Deutschland gefunden

Seit dem letzten Jahr finden die Cooper’s Choice Bottlings der The Vintage Malt Whisky Company Ltd. ihren Weg über den Importeur und Distributor Whiskymax nach Deutschland (wir berichteten). Die neuesten Abfüllungen der Serie „Cooper’s Choice – The Golden Cut“ sind nun eingetroffen, und sind ab sofort im Fachhandel sowie über die Fassmeister-Website erhältlich.
Mehr in der Whiskymax-Aussendung, die uns erreichte:

PresseartikelFür den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskymax GmbH präsentiert neue Cooper's Choice – The Golden Cut

Die im vergangenen Jahr erstmals veröffentlichte Serie „Cooper’s Choice – The Golden Cut“ präsentiert Einzelfässer und Small Batch Abfüllungen, aus den besten Brennereien Schottlands ausgewählt, mit 50 % Vol. abgefüllt und nicht kühlgefiltert, um einen maximalen Charakter und eine maximale Geschmackstiefe zu erzielen.

Nach der erfolgreichen Produkteinführung 2025 haben nun neun neue Abfüllungen den Weg nach Deutschland gefunden, die wieder einmal die Vielfältigkeit sowohl der schottischen Brennereilandschaft als auch der Cask-Finishes widerspiegeln:

  • Bunnahabhain „Honeyed Smoke & Spice“ – Malaga Wine Cask Finish
  • Kilnaughtyon „The Secret Islay“ – Port Wood Finish
  • Glenturret 13 Jahre – Oloroso Sherry Cask Matured (Ruadh Maor Cask)
  • Tomatin 12 Jahre – Calvados Cask Finish
  • Highland Park 10 Jahre – Marsala Cask Finish
  • Aberfeldy 10 Jahre – Amontillado Sherry Cask Finish
  • Ardmore 6 Jahre – Malaga Wine Cask Finish
  • Tamdhu 10 Jahre – Sauternes Cask Finish
  • Strathmill 14 Jahre – Marsala Cask Finish

Die einzelnen Abfüllungen sind ab sofort im Fachhandel sowie unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/cooper-s-choice erhältlich.

