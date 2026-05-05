Whiskymax präsentiert neue Blackadder-Abfüllungen

The Cask Is King: So lautet das Motto des 1995 von Robin Tucek gegründeten unabhängigen Abfüllers Blackadder. Die neuen Bottlings erreichen über Whiskymax den deutschen Markt, und sind ab sofort im Fachhandel unter über Fassmeister erhältlich.

Alle Detail zu den neuen Blackadder-Abfüllungen finden Sie in der Aussendung, die wir von Whiskymax erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskymax GmbH präsentiert neue Blackadder-Abfüllungen – Authentische Einzelfässer mit Charakter und Geschichte

Die Whiskymax GmbH stellt eine neue Auswahl exklusiver Abfüllungen des unabhängigen Abfüllers Blackadder vor. Wieder einmal spiegeln die einzelnen Bottlings die Philosophie Blackadders unnachahmlich wider: unverfälschter Whisky, abgefüllt mit Respekt vor dem Fass – getreu dem Motto „The Cask Is King.“

Blackadder wurde 1995 von Robin Tucek gegründet und hat sich seitdem international einen Namen als unabhängiger Abfüller gemacht. Besonders bekannt ist das Unternehmen für seine „Raw Cask“-Abfüllungen, bei denen der Whisky nahezu naturbelassen –sogar mit Fassrückständen – in die Flasche gelangt. Diese kompromisslose Herangehensweise macht jede Abfüllung zu einem individuellen Erlebnis und hebt die Einzigartigkeit jedes Fasses hervor.

Mit den neuen Abfüllungen präsentiert Blackadder einmal mehr eine facettenreiche Bandbreite unterschiedlicher Stilistiken, Fassreifungen und Herkunftsregionen:

Caol Ila, 12 Jahre, ASB (American Standard Barrel)

Typische Islay-Noten von Rauch und Meersalz, getragen von einer eleganten Bourbonfass-Süße.

Typische Islay-Noten von Rauch und Meersalz, getragen von einer eleganten Bourbonfass-Süße. Auchroisk, 12 Jahre, Oloroso Montilla Finish

Fruchtbetonte Destilleriecharakteristik trifft auf würzige, nussige Sherryeinflüsse.

Fruchtbetonte Destilleriecharakteristik trifft auf würzige, nussige Sherryeinflüsse. Peat Reek, 20 Jahre, Refill Bourbon Cask

Ein gereifter, vielschichtiger Blended Malt mit feinem Torfrauch und subtiler Vanille.

Ein gereifter, vielschichtiger Blended Malt mit feinem Torfrauch und subtiler Vanille. A Drop of the Irish, Moneymusk Rum Finish

Gar nicht typisch irisch, sondern mit viel Charakter und Tiefe, feiner Stilistik, ergänzt durch exotische Süße und Rumfassaromen.

Gar nicht typisch irisch, sondern mit viel Charakter und Tiefe, feiner Stilistik, ergänzt durch exotische Süße und Rumfassaromen. Old Man of Hoy, 19 Jahre

Kraftvoll und komplex, mit maritimen Anklängen und reifer Tiefe.

Kraftvoll und komplex, mit maritimen Anklängen und reifer Tiefe. Smoking Islay, 11 Jahre, Amontillado Finish

Intensiver Islay-Rauch, kombiniert mit trockenen und nussigen Sherrynoten.

Intensiver Islay-Rauch, kombiniert mit trockenen und nussigen Sherrynoten. Ardmore, 14 Jahre, Ex-Laphroaig Cask

Highland-Whisky mit intensivem Fass-Einfluss: rauchig, medizinisch und markant.

Highland-Whisky mit intensivem Fass-Einfluss: rauchig, medizinisch und markant. Millstone, Refill PX HHD, Heavily Peated

Kräftig getorft mit üppiger, aber nicht dominierender Süße aus dem Pedro-Ximénez-Fass und dichtem Mundgefühl.

„Blackadder steht wie kaum ein anderer unabhängiger Abfüller für kompromisslose Authentizität. Dass die Auswahl der Fässer vollständig in den Händen von Blackadder liegt, ist für uns ein entscheidender Qualitätsfaktor“, erklärt Marcel Uhrig, Geschäftsführer der Whiskymax GmbH.

Weiter heißt es:

„Gerade für Fachhändler und die Gastronomie bieten diese Whiskys enormes Potenzial – nicht nur durch ihre limitierte Verfügbarkeit, sondern auch durch ihre klar erzählbaren Geschichten. Gleichzeitig sprechen sie Endkunden an, die gezielt nach individuellen, nicht standardisierten Abfüllungen suchen.“

Die Abfüllungen sind ab sofort im Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/blackadder erhältlich.