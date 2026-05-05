Serge verkostet: Japanische Whiskys

|Kiyokawa ‘The Cask’ (61.1%, OB, Japan, PX, 398 bottles, 2026)
|84
|Chichibu ‘Australia Edition 2024’ (52.5%, OB, Japan, 480 bottles)
|90
|The Daisen ‘Red Wine Cask’ (40%, OB, blend, Japan, The Matsui, Kurayoshi, Japan, +/-2025)
|75
|The Daisen ‘Sakura Cask’ (40%, OB, blend, Japan, The Matsui, Kurayoshi, Japan, +/-2025)
|78
|Maen ‘The Perfect Circle’ (43%, OB, Japan, blend, bourbon barrel, +/-2025)
|75
|The Daisen ‘Mizunara Cask’ (40%, OB, blend, Japan, The Matsui, Kurayoshi, Japan, +/-2025)
|79
|The Tottori ‘Bourbon Barrel’ (43%, OB, Japan, blend, +/-2025)
|79
|Shindo 3 yo 2022/2025 (59%, OB for AF Trade & The Antelope, bourbon barrel, cask #10332)
|90
|Kanosuke 2021/2025 (60%, OB, for Casa de Vinos, 15th Anniversary, Japan, bourbon, 198 bottles)
|90