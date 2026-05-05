Serge verkostet: Japanische Whiskys

Keine Verkostung von Whiskys aus Japan, ohne einen Hinweis auf „falschen“ japanischen und „echten“ japanischen Whisky! Auf die Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Umsetzung einer Kennzeichnung von „Japanese Whisky“ wiesen wir im letzten Monat hin.
So hat Serge Valentin in seiner heutigen Session, wie er schreibt, voraussichtlich nicht ausschließlich „echte“ japanische Whiskys verkostet. Neun recht aktuelle Abfüllungen fasst er in einem Tasting zusammen, seine Bewertungen reichen von absoluter Spitzenklasse hin bis zum Durchschnitt.
Und deshalb stellen sich die von ihm vergebenen Punkte so dar:

AbfüllungPunkte

Kiyokawa ‘The Cask’ (61.1%, OB, Japan, PX, 398 bottles, 2026)84
Chichibu ‘Australia Edition 2024’ (52.5%, OB, Japan, 480 bottles)90
The Daisen ‘Red Wine Cask’ (40%, OB, blend, Japan, The Matsui, Kurayoshi, Japan, +/-2025)75
The Daisen ‘Sakura Cask’ (40%, OB, blend, Japan, The Matsui, Kurayoshi, Japan, +/-2025)78
Maen ‘The Perfect Circle’ (43%, OB, Japan, blend, bourbon barrel, +/-2025)75
The Daisen ‘Mizunara Cask’ (40%, OB, blend, Japan, The Matsui, Kurayoshi, Japan, +/-2025)79
The Tottori ‘Bourbon Barrel’ (43%, OB, Japan, blend, +/-2025)79
Shindo 3 yo 2022/2025 (59%, OB for AF Trade & The Antelope, bourbon barrel, cask #10332)90
Kanosuke 2021/2025 (60%, OB, for Casa de Vinos, 15th Anniversary, Japan, bourbon, 198 bottles)90 
