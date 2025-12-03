Aus der Zusammenarbeit zwischen Spirits of Salud und Chichibu ist mit The Chichibu Code eine neue Abfüllung entstanden, die nach Infos des Importeurs Anfang Dezember, also dieser Tage in den ausgesuchten Fachhandel kommen soll.

The Chichibu Code ist ein sieben Jahre alter, stark getorfter Single Malt aus Odyssey-Gerste, der mit satten 65,8% vol. Alkoholstärke in die Flasche kam. Die Verpackung ist durch ein Vorhängeschloss gesichert, das erst durch das Lösen von drei Rätseln geöffnet werden kann.

Über den Preis der Abfüllung wurde nichts verlautbart, aber im Text unten finden sich die Tasting Notes zum The Chichibu Code, der in einer Auflage von 180 Flaschen erscheint:

Spirits of Salud präsentiert The Chichibu Code: einen Whisky, den man erst entschlüsseln muss, bevor man ihn öffnen kann

The Chichibu Code ist die neueste Veröffentlichung von Spirits of Salud in Zusammenarbeit mit Chichibu Ichiro’s. Diese Edition ist nicht nur ein Whisky, sondern ein Erlebnis, in dem Neugier und Handwerkskunst miteinander verschmelzen.

Die Flasche wird in einer luxuriösen, dunkelblauen Geschenkbox mit einem Metallschloss geliefert. Dieses lässt sich nur öffnen, wenn drei Rätsel gelöst werden. Jedes gelöste Rätsel enthüllt eine Ziffer. Erst wenn der vollständige Code geknackt ist, öffnet sich die Box und gewährt Zugang zum Whisky. Eine spielerische Anspielung auf Geheimhaltung, Meisterschaft und die japanische Liebe zum Detail.

Auch der Whisky selbst spiegelt diese Vielschichtigkeit wider. The Chichibu Code #8275 wurde am 3. August 2017 destilliert, in einem First-Fill-Bourbonfass gereift und im Juni 2025 mit 65,8 % vol. abgefüllt. Der sieben Jahre alte, stark getorfte Single Malt aus Odyssey-Gerste zeigt Chichibus charakteristische Präzision und Handwerkskunst in ihrer reinsten Form.

In Duft und Geschmack entfaltet sich eine komplexe Balance: In der Nase zeigen sich Noten von Karamell, kandiertem Speck, Pinienrinde und geröstetem Rindfleisch, gefolgt von rauchiger Würze. Am Gaumen präsentieren sich Pfefferfleisch, Honig, Bienenwachs und geröstete Ananas mit einer tropischen Süße. Das lange, umami-betonte Finish hinterlässt ein samtiges Mundgefühl.

Weltweit sind nur 180 Flaschen erhältlich, eine davon wird im Archiv von Venture Whisky aufbewahrt – damit gehört The Chichibu Code zu den exklusivsten Chichibu-Abfüllungen aller Zeiten.

The Chichibu Code ist keine Abfüllung, die man einfach einschenkt und teilt – sie ist eine Einladung zum Entdecken. Das Erlebnis beginnt nicht im Glas, sondern beim Knacken des Codes.