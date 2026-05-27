Serge verkostet: Acht Whiskys aus Japan

Willkürlich ausgewählt, aber aus Japan – so lässt sich die Struktur der heutigen Verkostung bei Serge Valentin am Besten umschreiben. Und diese Verkostung, so Serge, entstand einfach aus dem Bedürfnis, die neuesten japanischen Zugänge bei Whiskyfun raschestmöglich ins Glas zu bekommen.
Und tatsächlich wurden alle acht Bottlings im letzten oder diesem Jahr veröffentlicht und werden – mit einer Ausnahme, die unter 85 Punkten blieb, sehr gut bis ausgezeichnet bewertet.
Unsere Tabelle gibt Ihnen wieder den numerischen Überblick zu den Tasting Notes:
|Abfüllung
|Punkte
|Yamazaki 18 yo ‘Mizunara 2025 Release’ (48%, OB)
|91
|Mars Tsunuki 2021/2025 (58%, OB for AF Trade & Tiffany’s New York Bar, PX sherry hogshead, cask #T2378, 259 bottles)
|88
|Chichibu Distillery II (55.5%, OB, bourbon, 2025)
|89
|Shindo ‘Experimental 02’ (48%, OB, 2026)
|85
|Shindo 2022/2025 (62%, OB, for AF Trade, Dram Good Stuff & Courser of Woodland, Hong Kong, Mizunara, cask #10255)
|90
|Sakurao 2020/2026 (60%, OB, for Hong Kong and Macau, first fill Marsala, cask #7158, 253 bottles)
|83
|Sakurao 2021/2025 (62%, OB, for Bar Buonasera HK, 1st fill bourbon barrel, cask #6147, 207 bottles)
|87
|Miyagikyo 10 yo (45%, OB, for France, 2025)
|88