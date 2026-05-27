Serge verkostet: Acht Whiskys aus Japan

Willkürlich ausgewählt, aber aus Japan – so lässt sich die Struktur der heutigen Verkostung bei Serge Valentin am Besten umschreiben. Und diese Verkostung, so Serge, entstand einfach aus dem Bedürfnis, die neuesten japanischen Zugänge bei Whiskyfun raschestmöglich ins Glas zu bekommen.

Und tatsächlich wurden alle acht Bottlings im letzten oder diesem Jahr veröffentlicht und werden – mit einer Ausnahme, die unter 85 Punkten blieb, sehr gut bis ausgezeichnet bewertet.

Unsere Tabelle gibt Ihnen wieder den numerischen Überblick zu den Tasting Notes:

Abfüllung Punkte