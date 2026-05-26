Ihre vierte exklusive Abfüllung stellt Barrel Beast heute vor (und ab Donnerstag, 14 Uhr ist sie auch auf deren Webseite erhältlich): Ein Inchgower durfte acht Jahre in einem 1st Fill PX Octave reifen, und wurde damit “auf den Punkt gebracht”.

Was es über den 2016 destillierten und auf 99 Flaschen limitierten Whisky Interessantes zu erzählen gibt, hat uns der unabhängige Abfüller zugesendet, inklusive der ausführlichen Tasting Notes:

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Barrel Beast präsentiert: RAISIN SUN

Die vierte exklusive Abfüllung der Unleashed Octave Serie. Ein Inchgower 1st Fill PX Octave — 8 Jahre gereift, auf den Punkt gebracht.

Die Whisky-Welt darf sich erneut auf ein außergewöhnliches Genusserlebnis freuen: Barrel Beast kündigt stolz die Veröffentlichung seiner vierten Whisky-Abfüllung an — RAISIN SUN. Diese streng limitierte Edition besteht aus lediglich 99 Flaschen und setzt die renommierte Unleashed Octave Serie auf höchstem Niveau fort. Die neue Abfüllung ist die vierte Edition innerhalb der beliebten Reihe.

RAISIN SUN entstammt der Speyside Destillerie Inchgower und wurde im Jahr 2016 destilliert. Nach acht Jahren sorgfältiger Reifung in einem First Fill PX Octave Fass wird er mit 55,3% Vol. in Fassstärke abgefüllt — ungefärbt und nicht kühlgefiltert, wie es bei Barrel Beast seit jeher Standard ist.

Das PX Octave Fass

Pedro Ximénez (PX) Sherryfässer sind bekannt für ihre außergewöhnliche Süße und Intensität. Die Verwendung eines First Fill Octave — eines Kleinstfasses mit nur rund 50 Litern — maximiert den Holzkontakt und das Flavour-Profil auf einzigartige Weise. Für RAISIN SUN bedeutet das: maximale Komplexität, tiefe Frucht und eine samtene Textur bei jedem Schluck.

Technische Details:

Destillerie: Inchgower

Destillationsjahr: 2016

Reifedauer: 8 Jahre

Fassstärke: 55,3% Vol.

Fasstyp: 1st Fill PX Octave

Inhalt: 500 ml

Limitierung: Nur 99 Flaschen

Abfüllung: Ungefärbt, nicht kühlgefiltert

Fassnummer: 300748A

Tasting Notes

NASE

Frische Nana-Minze trifft auf reiche, würzige Rosinenaromen. Eine zarte florale Eleganz begegnet warmem, röstigem Weizen — eine komplexe und einladende Aromenwelt, die sofort Neugier weckt.

GAUMEN

Rustikales Brot trifft auf frische Zitrusschale und samtene Kakaonoten. Saftige Kirsche führt den Gaumen mit einem leicht medizinischen Akzent — ein harmonisches Zusammenspiel aus Tiefe und Lebendigkeit.

ABGANG

Mittellang bis lang, mit süßem Pflaumenkompott und dunklem Roggenbrot. Ein Hauch von würzigem Ingwer und buttrigem Karamell rundet den Abgang ab und lädt zum nächsten Schluck ein.

Verfügbarkeit & Preis

Die nur 99 Flaschen mit je 500 ml und 55,3% Vol. werden exklusiv über die Webseite www.barrelbeast.com am Donnerstag, den 28.05.2026 um 14:00 Uhr (CEST) erhältlich sein. Aufgrund der strengen Limitierung empfehlen wir eine frühzeitige Registrierung für den Newsletter auf der Webseite.

UVP: Euro115