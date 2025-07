Neu bei Kirsch Import: Cask Masters von Brave New Spirits, Turntable Unplugged und Stauning Core Range in dänischem Design

Ganze 11 neue Abfüllungen bilden am heutigen Dienstag die Neuheiten im Whisky-Portfolio von Kirsch Import. Brave New Spirits bringt acht seiner Single Cask Bottlings der Reihe Cask Masters nach Deutschland. Das Glasgower Blending House Turntable ergänzt sein Standard-Sortiment mit Unplugged.

Und: Die gerade von aus angekündigten Stauning-Botllings im neuen Design erreichen bereits schon jetzt Deutschland.

Hier alle Details und weiteren Informationen:igten

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Qualitätswhiskys zu wettbewerbsfähigen Preisen:

Neue Cask Masters von Brave New Spirits

Präzise und detailverliebt schnitzt Brave New Spirits seine Single Casks der Reihe Cask Masters aus ausgesuchten Fässern – ähnlich der japanischen Scherenschnitttechnik Kirigami, in deren Stil der unabhängige Abfüller die Etiketten gestaltet. Neun neue Qualitätswhiskys zu wettbewerbsfähigen Preisen stehen jetzt bereit. Fassstarke Abfüllungen erkennen Genießer dabei an der schwarzen Kapsel (Distiller’s Cut), zugängliche Single Casks in idealer Stärke an der weißen Kapsel (Golden Proof).

Den Anfang machen zwei herausragende Beispiele für das Potenzial schottischer Grain Whiskys. Der Cameronbridge 2012/2025 intensivierte Vanille-, Karamell- und Gebäcknoten im First Fill Bourbon Hogshead, während der North British 2011/2025 leichte Grain-Süße und fruchtige Sherry-Einflüsse aus einem Butt verbindet.



Im First Fill Pinot Blanc Barrique gereift, ist der Royal Brackla 2012/2025 eine rare Kombination aus fruchtig-floraler Eleganz und dem klassischen, leicht cremigen Hausstil. Mit dunkler Kirsche, Kakaopulver und gerösteten Nüssen prägen 14 Jahre im Oloroso Sherry Barrique den Teaninich 2010/2025. Üppige Noten von Datteln, Pflaumen und Espresso aus einem Oloroso Sherry Barrique ergänzen im Benrinnes 2011/2025 wunderbar das schwere, fleischige Profil der Brennerei.

Durch die Reifung im First Fill Château Talbot Barrique entstand mit dem Inchgower 2016/2025 eine seltene, aber reizvolle Verbindung aus maritimer Frische und fruchtig-würzigen Rotweineinflüssen.



Der Tomintoul 2015/2025 ist ein harmonischer Speyside Malt, bei dem eine Dekade im Sherryfass das sanfte Destillat nicht erschlägt, sondern veredelt.



Wer einen vielschichtigen Speysider mit würzig-dunklen Noten von Zimt, Leder und Brombeergelee sucht, wird mit dem Auchroisk 2011/2025 aus dem First Fill Oloroso Sherry Barrique fündig.



Der Glen Elgin 2012/2025 ist ein runder, komplexer Single Malt, bei dem die Reifung im First Fill Tawny Port Wine Barrique Glen Elgins feine Frucht- und Malznoten ergänzt.

Cameronbridge 2012/2025

Cask Masters Lowland Single Grain Scotch Whisky

Brave New Spirits

13 Jahre

Dest.: 03/04/2012

Abgef.: 10/04/2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Hogshead

Fassnr.: 227203/2012

283 Flaschen

60,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

North British 2011/2025

Cask Masters Lowland Single Grain Scotch Whisky

Brave New Spirits

13 Jahre

Dest.: 19/05/2011

Abgef.: 13/03/2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Second Fill Sherry Butt

Fassnr.: 248817/2011

721 Flaschen

50,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Royal Brackla 2012/2025

Cask Masters Highland Single Malt Scotch Whisky

Brave New Spirits

12 Jahre

Dest.: 02/07/2012

Abgef.: 13/03/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Pinot Blanc Barrique

Fassnr.: 494/2012

340 Flaschen

49,8% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Teaninich 2010/2025

Cask Masters Highland Single Malt Scotch Whisky

Brave New Spirits

14 Jahre

Dest.: 11/05/2010

Abgef.: 14/03/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Barrique

Fassnr.: 708907

305 Flaschen

51,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Benrinnes 2011/2025

Cask Masters Speyside Single Malt Scotch Whisky

Brave New Spirits

13 Jahre

Dest.: 24/04/2011

Abgef.: 13/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Barrique

Fassnr.: 11639/019/2011

345 Flaschen

51,9% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Inchgower 2016/2025

Cask Masters Speyside Single Malt Scotch Whisky

Brave New Spirits

8 Jahre

Dest.: 22/06/2016

Abgef.: 13/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Chateau Talbot Barrique

Fassnr.: 2314204/2016

316 Flaschen

57,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tomintoul 2015/2025

Cask Masters Speyside Single Malt Scotch Whisky

Brave New Spirits

10 Jahre

Dest.: 26/01/2015

Abgef.: 13/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Barrique

Fassnr.: 82/2015

205 Flaschen

55,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Auchroisk 2011/2025

Cask Masters Speyside Single Malt Scotch Whisky

Brave New Spirits

13 Jahre

Dest.: 07/06/2011

Abgef.: 14/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Barrique

Fassnr.: 22074039/2011

335 Flaschen

56,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glen Elgin 2012/2025

Cask Masters Speyside Single Malt Scotch Whisky

Brave New Spirits

12 Jahre

Dest.: 16/04/2012

Abgef.: 13/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Tawny Port Wine Barrique

Fassnr.: 2319606/2012

332 Flaschen

56,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Bourbonbetonter Blended Scotch:

Turntable bringt Unplugged auf die Bühne

Turntable bringt die kraftvollen Welten von Whisky und Musik zusammen – und verleiht starkem Blended Whisky eine starke Stimme. Mit Unplugged bringt das Glasgower Blending House jetzt einen schnörkellosen, zugänglichen Whisky auf die Bühne, der sowohl bei Kennern als auch bei Einsteigern auf Resonanz stößt. Die International Wine and Spirit Competition (IWSC) ehrt den Blended Scotch mit 92 Punkten.

Unplugged mag zwar das Standard-Sortiment ergänzen, ist aber mit einem Malt-Anteil von über 80 Prozent alles andere als ein Standard-Blend. Der Großteil der Komposition besteht aus Speyside-Destillaten von u.a. Linkwood, Ballindalloch und Benrinnes, die in erst- und zweitbefüllten Bourbonfässern reifen, ergänzt von einem Hauch Ledaig-Torfwhisky der Westküsteninsel Mull. Ein Anteil an Grain Whisky aus Sherryfässern rundet den Blended Scotch ab.

Abgefüllt mit idealer Trinkstärke von 46% vol., weder gefärbt noch kühlfiltriert, ist Unplugged ein leichtes und dennoch harmonisches Erlebnis aus Obstgartenfrüchten, Vanille, zart blumigen Untertönen und leisen Anklängen von Torfrauch.

Unplugged

Turntable Blended Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Second Fill Bourbon Barrels, Sherry Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Staunen bei Stauning:

Core Range in dänischem Design

Vor 20 Jahren gründeten neun Experimentierfreunde am Ringkøbing Fjord die Stauning Destillerie. Dänemarks führende Whiskybrennerei begeht das Jubiläum mit einer überarbeiteten Verpackung, die skandinavische Designprinzipien mit klassischen Whisky-Elementen verbindet. Den Anfang machen Stauning R.Y.E., die vielfach ausgezeichnete flüssige Version eines Roggenbrotes, und der markant-fruchtige Blended Malt Stauning HØST.

Die beiden Standards gibt es ab jetzt in einer harmonisch designten, eleganten Flasche – geprägt von architektonischen Linien, einer markanten Haptik und einem neuen Markensymbol, das die Geschichte der Gründer durch neun Linien und ein zentrales Getreidemotiv repräsentiert.

Beeinflusst von der Schlichtheit und Klarheit dänischen Designs, ist die aktualisierte Markenidentität auch eine Hommage an Staunings „Grain-to-Glass”-Philosophie. Sie markiert einen selbstbewussten Schritt nach vorne für die dänischen Destillateure.

Mit der Neugestaltung spricht Stauning designbewusste und geschmacksinteressierte Whiskytrinker an, die über traditionelle Scotch- und Bourbon-Sorten hinaus nach neuen Perspektiven suchen.



Die neue Verpackung wird ab Sommer 2025 weltweit in mehr als 20 internationalen Märkten eingeführt. Das restliche Sortiment folgt bis Ende 2026.

Stauning R.Y.E.

Danish Rye & Barley Whisky

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: Virgin American Oak Barrels

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Stauning HØST

Danish Double Malt Whisky

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: Virgin American Oak Casks, First Fill Port Barriques

40,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt