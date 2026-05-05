Neu bei Kirsch Import: Signatory Linkwood 1995/2026 und neue 100-Proof-Editions, sowie Clynelish für 50 Jahre Kirsch Import

Auch in dieser Woche können wir Ihnen hier die spannenden Neuheiten des Importeurs und Distributors Kirsch Import präsentieren, die in Kürze im Handel erhältlich sein werden.

Hier alle Einzelheiten und Details zu den fünf neuen Bottlings:

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30 Jahre PX-Reifung:

Linkwood aus dem Ibisco Decanter

Dieses Single Cask ist ein Brett: Mit dem Linkwood 1995/2026 aus einem Pedro Ximénez Sherry Hogshead legt Signatory Vintage einmal mehr die Latte hoch. Im Ibisco Decanter trifft die hohe Intensität einer 30-jährigen Sherry-Reifung auf ein beeindruckend entspanntes Preisniveau.

Linkwoods feiner, floral-fruchtiger Grundstil gewinnt mit dem Alter nicht nur deutlich an Körper und Komplexität. Das für Signatory nicht ganz so geläufige PX-Fass unterstreicht den tiefen Charakter des Speyside-Seniors – mit opulenten Eigenschaften aus Erstbefüllung.

Sherry-Liebhaber, die eine der 335 Flaschen ergattern, tauchen ein in süß-dunkle Aromen von Datteln, Honig und Toffee, überziehen den Gaumen mit fast öligen Noten von Schokolade, gespickt mit Holzwürze, und genießen einen langen, warmen Nachklang.

Linkwood 1995/2026 – 30 y.o.

1st Fill PX Sherry Hogshead #19

Sig CS Ibisco

Alkoholgehalt: 50.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Geduld ist oft die wichtigste Zutat, wenn ein edles Destillat drei Jahrzehnte lang im Verborgenen seiner Vollendung entgegenruht. Dieser Single Malt aus der renommierten Linkwood-Brennerei ist ein eindrucksvolles Zeugnis dafür, wie Zeit und das richtige Holz eine Symbiose eingehen, die weit über das Gewöhnliche hinausreicht.

Die Kunst der langen Reifung im Sherryfass

Im Herzen der Speyside wurde dieser Whisky am 5. Juni 1995 destilliert, um anschließend für 30 Jahre in einem erstbefüllten First Fill Pedro Ximénez Hogshead zu reifen. Der unabhängige Abfüller Signatory Vintage wählte für diese Abfüllung das Fass mit der Nummer 19 aus, welches am 4. Februar 2026 in natürlicher Fassstärke von 50,9 % Vol. abgefüllt wurde. Die Verwendung eines PX-Fasses dieser Qualität verleiht dem Brand eine Tiefe, die nur durch jahrzehntelange Interaktion zwischen Destillat und spanischer Eiche entstehen kann.

Ein tiefgründiges Spiel aus Süße und Würze

In der Optik präsentiert sich der Whisky in einem satten, natürlichen Rostbraun, das bereits die Intensität der Aromen erahnen lässt. Das Bukett wird von einer dichten Textur aus Trockenfrüchten und einer feinen, wärmenden Würze dominiert, die typisch für die lange Lagerung im Sherry-Hogshead ist. Am Gaumen entfaltet sich die volle Kraft der 30 Jahre, wobei die Komplexität der gemälzten Gerste elegant von den süßen, dunklen Noten des Pedro Ximénez unterstrichen wird, ohne dabei die für Linkwood typische Eleganz zu verlieren.

Ein exklusiver Moment im Ibisco-Dekanter

Dieser Single Malt richtet sich an anspruchsvolle Genießer, die die seltene Kombination aus hohem Alter und einem markanten Fassprofil zu schätzen wissen. Abgefüllt im markanten Ibisco-Dekanter und streng limitiert auf lediglich 335 Flaschen, stellt dieser Tropfen eine Besonderheit für besondere Anlässe dar. Um die vielschichtigen Nuancen vollständig zu erfassen, empfiehlt sich der pure Genuss bei Zimmertemperatur, idealerweise in einem Stielglas, das der Fassstärke Raum zur Entfaltung gibt.

Wir feiern weiter:

Clynelish für 50 Jahre Kirsch Import

Clynelish, Kirsch Import, köstlich: Mit der 16-jährigen Einzelfassabfüllung eines der beliebtesten schottischen Single Malts setzen wir unsere Jubiläumsreihe zu 50 Jahren Kirsch Import gebührend fort. Nur 265 feierliche Flaschen stehen zur Verfügung.

Clynelish 2009/2026 – 16 y.o.

Refill Sherry Hogshead #307224

50th Anniversary Kirsch

G&M CC CS

Alkoholgehalt: 59% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

(Küsten-)Rauch & Sherry-Kraft:

Signatory legt 100-Proof-Neuheiten nach

Zündet wie mit Alkohol getränktes Schießpulver: Signatory Vintage legt drei neue Single Malts mit 100 Proof nach. Ob „Heavily Peated“ Ben Nevis und Ledaig oder 13 Jahre alte Benrinnes-Üppigkeit – hier treffen Qualitätswhisky und hohe Prozente auf niedrige Preise.

Ben Nevis 2019/2026 – 7 y.o.

2nd Fill Oloroso Sherry Butts

Signatory 100 PROOF Edition #75

Alkoholgehalt: 57.1% | Ohne Farbstoff

Ein Single Malt, der die ungestüme Kraft des Torfrauchs mit der feinen Fruchtigkeit klassischer Sherryfässer verbindet und dabei eine bemerkenswerte Klarheit bewahrt. Dieser Ben Nevis aus der renommierten 100 Proof Edition von Signatory Vintage zeigt eindrucksvoll, wie viel Charakter ein Destillat in sieben Jahren Reifezeit entwickeln kann, wenn Handwerk und Fassauswahl perfekt ineinandergreifen.

Highland-Tradition und die Präzision der Fassauswahl

Im Schatten des höchsten Berges Schottlands destilliert, steht Ben Nevis für einen robusten und charaktervollen Stil. Der unabhängige Abfüller Signatory Vintage hat diesen Heavily Peated Brand im Jahr 2019 destilliert und ihm eine Reifezeit in ausgesuchten 2nd Fill Oloroso Sherry Butts gegönnt. Die Abfüllung im Jahr 2026 erfolgt innerhalb der „100 Proof Edition“ mit einer kräftigen Alkoholstärke von 57,1 % Vol., was die aromatische Dichte ohne Kühlfiltrierung oder den Einsatz von Farbstoffen eindrucksvoll zur Geltung bringt.

Ein Wechselspiel aus maritimem Rauch und dunkler Süße

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem natürlichen Bernsteinton, der die Qualität der Oloroso-Fässer widerspiegelt. Das Bouquet eröffnet mit süßem Torfrauch, der harmonisch von Honig und einer Nuance dunkler Schokolade unterlegt ist. Am Gaumen entfaltet sich ein kraftvoller Kern, in dem sich salzige und pfeffrige Akzente mit den fruchtigen Noten von Orangenschale und getrockneten Aprikosen vereinen. Der Nachklang bleibt mittellang und angenehm würzig, wobei elegante Eichennoten und ein Hauch von Orangenmarmelade das Finale bestimmen.

Ein intensiver Begleiter für Kenner rauchiger Profile

Diese Edition richtet sich an Genießer, die das spannungsgeladene Zusammenspiel von intensivem Rauch und der Würze europäischer Eiche schätzen. Aufgrund der hohen Intensität der 100 Proof Edition empfiehlt es sich, den Malt pur zu verkosten, wobei wenige Tropfen Wasser die komplexen Fruchtaromen der Sherryfässer noch weiter entfalten können. Die schlichte, aber edle Präsentation in der klaren Glasflasche mit dem cremefarbenen Etikett unterstreicht den kuratierten Charakter dieser limitierten Abfüllung.

Ledaig 2020/2026 – 6 y.o.

Refill Oloroso Sherry & Bourbon Casks

Signatory 100 PROOF Edition #76

Alkoholgehalt: 57.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Die Farbe im Glas verrät oft mehr, als man erwartet: Ein helles Bernstein deutet auf die behutsame Reifung in ausgewählten Fässern hin, während der erste Duft sofort die raue Gischt der Isle of Mull heraufbeschwört. Es ist das Spiel zwischen maritimer Intensität und einer feinen, fruchtigen Süße, das diesen Single Malt so ansprechend macht und die Vorfreude auf einen intensiven Moment des Genusses weckt.

Inselcharakter und präzise Fassauswahl

Dieser Ledaig entstammt der traditionsreichen Tobermory Distillery und repräsentiert die stark getorfte Seite des Hauses. Nach der Destillation im Jahr 2020 verbrachte das Destillat sechs Jahre in einer Kombination aus Refill Oloroso Sherry Hogsheads und Refill Bourbon Barrels. Der renommierte unabhängige Abfüller Signatory Vintage präsentiert diesen Whisky in der „100 Proof“-Serie, was einer fassstarken Abfüllung mit 57,1 % Vol. entspricht und die unverfälschte Kraft der Hebriden-Insel bewahrt.

Ein Wechselspiel aus Rauch und Frucht

In der Nase entfaltet sich ein komplexes Bouquet, bei dem süße Sherrynoten und pochierte Birnen auf eine lebendige Note Zitrone treffen. Am Gaumen zeigt sich die volle Intensität des Torfrauchs, der hier jedoch meisterhaft von cremigen Vanillepudding-Aromen und dunklen Rosinen balanciert wird. Der Abgang bleibt langanhaltend und trocken, geprägt von edlen Nüssen und einem markanten, fast erdigen Rauchfinale, das den maritimen Ursprung unterstreicht.

Kraftvoller Genuss für Kenner

Diese Edition #76 ist eine Empfehlung für Liebhaber charakterstarker Insel-Whiskys, die das Zusammenspiel von Rauch und Wein-Einfluss schätzen. Aufgrund des hohen Alkoholgehalts empfiehlt sich der Genuss pur oder mit wenigen Tropfen Wasser, um die vielschichtigen Nuancen der ungefilterten Qualität freizusetzen. Es ist ein ehrlicher, handwerklich präziser Dram, der die Wildheit der schottischen Küste in einer eleganten Struktur einfängt und durch die natürliche Farbgebung überzeugt.

Benrinnes 2012/2026 – 13 y.o.

1st Fill Oloroso Sherry Butts

Signatory 100 PROOF Edition #78

Alkoholgehalt: 57.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Manche Whiskys überzeugen durch ihre schiere Kraft, andere durch ihre subtile Eleganz – dieser Benrinnes vereint beides in einer beeindruckenden Symbiose aus Speyside-Charakter und intensiver Fassreife. Es ist das Spiel mit der Zeit und dem Holz, das hier ein Destillat hervorgebracht hat, welches die Sinne gleichermaßen herausfordert und verführt.

Die Kunst der Reifung in First Fill Oloroso Butts

Die im Jahr 2012 destillierte Spirituose stammt aus der traditionsreichen Benrinnes Distillery und reifte volle 13 Jahre lang bis zu ihrer Vollendung im Jahr 2026. Der renommierte unabhängige Abfüller Signatory Vintage wählte für diese Edition gezielt First Fill Oloroso Sherry Butts aus, die dem Single Malt eine außergewöhnliche aromatische Dichte verleihen. Mit einer kraftvollen Abfüllstärke von 57,1 % Vol. – dem Herzstück der 100 Proof Edition – bleibt die ursprüngliche Energie und Textur des Brandes unverfälscht erhalten.

Ein Zusammenspiel von dunkler Frucht und edlem Kakao

In der Optik besticht dieser Single Malt durch einen tiefen, natürlichen Bernsteinton, der gänzlich ohne den Einsatz von Farbstoffen entstanden ist. Das Bukett offenbart eine dichte Struktur von dunklen Früchten, die sich am Gaumen mit den herben Nuancen von edlem Kakao und einer fein abgestimmten Würze verbinden. Ohne Kältefiltration bleibt das Mundgefühl cremig und vollmundig, wobei die intensive Sherry-Süße stets von der charakteristischen, kräftigen Substanz des Benrinnes-Destillats getragen wird.

Kraftvoller Speyside-Genuss für Kenner

Dieser limitierte Single Malt ist eine ausdrückliche Empfehlung für Liebhaber profilierter Sherry-Reifungen, die die unverfälschte Intensität einer hohen Graduierung schätzen. Er eignet sich ideal für den puren Genuss, wobei die Zugabe von wenigen Tropfen Wasser die komplexe Aromenstruktur weiter entfaltet und neue Nuancen freilegt. Ein authentisches Stück schottischer Handwerkskunst, das als Edition #78 die kuratorische Expertise von Signatory Vintage eindrucksvoll unter Beweis stellt.