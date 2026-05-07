Nikka Perfect Serve 2026 startet wieder und gibt interessierten Bartender:innen die Möglichkeit, sich für die nationale Ausscheidung in Deutschland anzumelden und ihre Kreativität unter Beweis zu stellen.

Worum es diesmal bei Nikka Perfect Serve 2026 geht, wie man sich anmelden kann, das finden Sie untenstehend – und auch den Infofolder für Bartenderinnen und Bartender stellen wir Ihnen zum Download zur Verfügung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Nikka Perfect Serve 2026: Anmeldung ab sofort geöffnet

Stuhr, 07.05.2026 Mit dem Start der Anmeldung in dieser Woche lädt Nikka Whisky erneut Bartenderinnen und Bartender aus aller Welt dazu ein, ihr Können beim Nikka Perfect Serve 2026 unter Beweis zu stellen. Der internationale Wettbewerb stellt auch in der aktuellen Edition den Gast in den Mittelpunkt der Barkultur – und fordert kreative Drinks, die persönliche Geschichten erzählen.

Im Fokus von Nikka Perfect Serve 2026 stehen persönliche Begegnungen hinter dem Tresen: Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich von einem echten Moment mit Gästen inspirieren lassen – etwa von einer besonderen Unterhaltung, einer Herausforderung oder einer Verbindung, die sie nachhaltig geprägt hat.

Diese Erfahrung soll mit der Philosophie von Nikka Whisky, der Handwerkskunst der Marke oder der Geschichte von Masataka und Rita Taketsuru verknüpft und in einen Cocktail übersetzt werden. Ziel ist es, eine Geschichte ins Glas zu gießen.

Bis 24. Mai online bewerben

Die Anmeldung erfolgt online über die offizielle Website des Wettbewerbs. Neben einem kurzen Nikka-Quiz reichen die Bewerberinnen und Bewerber ihre Cocktailkreation ein. Der Drink darf maximal sechs Zutaten und muss mindestens 30 ml eines Nikka Whiskys, Gins oder Wodkas enthalten. Anmeldeschluss ist der 24. Mai 2026.

Im Anschluss qualifizieren sich 15 Bartender für die Instagram Challenge im Juni 2026. Dabei präsentieren sie ihren Cocktail und die dazugehörige Geschichte in einem kurzen Video. Die Top Ten ziehen in das deutsche Regionalfinale ein. Wer dort überzeugt, vertritt Deutschland beim Global Final in Japan Ende November 2026.

Auf einen Blick:

Anmeldung ab sofort geöffnet

Teilnahme unter: https://www.nikkawhisky.eu/perfect-serve/

Anmeldeschluss: 24. Mai 2026

Teilnahme: Nikka-Quiz + Cocktailrezept einreichen

Rezeptanforderungen: max. 6 Zutaten, mind. 30 ml Nikka Whisky, Gin oder Wodka

Instagram Challenge: 8.-21. Juni 2026

Global Final in Japan: 27. November bis 1. Dezember 2026

Wettbewerb in englischer Sprache

Über Nikka Whisky

Masataka Taketsuru, 1894 in eine Sake-Brauerfamilie hineingeboren, gilt als Vater des japanischen Whiskys. Nach seiner Ausbildung zum Chemiker begann er bei Settsu Shuzo zu arbeiten, die ihn 1918 nach Schottland entsandten. Dort entwickelte er seine Leidenschaft für Whisky und widmete diesem fortan sein Leben.

1934 gründete er auf Hokkaidō die erste Nikka-Destillerie, Yoichi. Der wachsende Erfolg ermöglichte 1969 die Eröffnung einer zweiten Destillerie nahe Sendai: Miyagikyo. Bis heute produziert Nikka Whisky die gesamte Range an japanischen Whiskys und Spirituosen hauptsächlich in diesen beiden Destillerien.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 50 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch. Die Niedersachsen veranstalten 2026 zum zweiten Mal die international renommierte Whisky Live Messe in Hamburg.

Alle Bilder: Maik Ahlers/Kirsch Import