Eine neue Säntis Malt Abfüllung der Schweizer Brauerei Locher ist ab heute erhältlich. Mit dem Säntis Cask Exploration Madeira setzt man auf die Süße des Madeira-Fasses – zusätzlich zur für Säntis so typischen Bierfass-Reifung.

Mehr Infos und die Tasting Notes des in Fassstärke abgefüllten Säntis Cask Exploration Madeira finden Sie untenstehend:

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Säntis Malt präsentiert «Cask Exploration Madeira»:

Tiefgründige Eleganz trifft auf die Wärme des Madeira-Fasses

Appenzell, 27.05.2026 – Mit dem neuen «Cask Exploration Madeira» erweitert Säntis Malt seine Reihe charakterstarker Spezialabfüllungen um eine weitere facettenreiche Kreation. Die Appenzeller Destillerie am Fusse des Alpsteins verbindet dabei ihre traditionelle Bierfassreifung mit der aromatischen Tiefe ausgewählter Madeira-Fässer und schafft einen Whisky von aussergewöhnlicher Ausdruckskraft.

«Mit dem Cask Exploration Madeira wollten wir die würzige Tiefe unseres Whiskys mit der vielschichtigen Süsse und Wärme des Madeira-Fasses verbinden. Entstanden ist ein Whisky mit grosser aromatischer Komplexität, der trotz Fassstärke bemerkenswert weich und ausgewogen wirkt.» Aurèle Meyer, Geschäftsleiter der Brauerei Locher

Die Kombination aus der traditionellen Reifung in den historischen Bierfässern von Säntis Malt und dem veredelnden Madeira-Finish verleiht dieser Edition ihren unverwechselbaren Charakter. Würzige, nussige und fruchtige Nuancen verschmelzen mit feinen Holznoten und einer dezenten Süsse zu einem vielschichtigen Genusserlebnis.

Vollmundige Wärme und dezente Süsse

Der Cask Exploration Madeira präsentiert sich in einem tiefen Bernsteinton und entfaltet bereits in der Nase eine beeindruckende Intensität. Dunkler Waldhonig, Vanille und Toffee verbinden sich mit würzigen und nussigen Akzenten sowie feiner Holzwürze zu einem eleganten Gesamtbild. Ein subtiler Hauch Leder sorgt zusätzlich für Tiefe und Raffinesse.

Am Gaumen zeigt sich der Whisky trotz seiner Fassstärke erstaunlich weich und seidig. Vollmundige Wärme trifft auf dezente Madeira-Süsse, begleitet von harmonisch eingebundener Würze und fruchtigen Nuancen. Der lange, charaktervolle Nachhall rundet das Geschmackserlebnis eindrucksvoll ab.

Mit der Cask-Exploration-Serie unterstreicht Säntis Malt seine Leidenschaft für aussergewöhnliche Fassreifungen und handwerkliche Präzision. Jede Abfüllung dieser Reihe widmet sich dem Zusammenspiel unterschiedlicher Fasscharaktere und eröffnet neue sensorische Perspektiven innerhalb der Schweizer Whiskywelt. Der neue Cask Exploration Madeira ist in limitierter Abfüllung ab dem 27. Mai 2026 erhältlich.

Über Säntis Malt – Swiss Alpine Whisky

Säntis Malt steht für die einzigartige Schweizer Whiskykultur der Brauerei Locher, deren Geschichte bis 1886 zurückreicht. Seit 1999 reift der Appenzeller Single Malt in bis zu 130-jährigen Bierfässern aus Eichenholz – Zeugen von fünf Locher-Generationen und über einem Jahrhundert Brautradition. Veredelt mit Quellwasser aus dem Alpstein und Getreide aus Schweizer Bergregionen entstehen in Appenzell charakterstarke Whiskys, die weltweit prämiert werden. Als Pionier der Schweizer Whiskyproduktion verbindet Säntis Malt Herkunft, Handwerk und Innovation. www.saentismalt.ch