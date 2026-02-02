Die Appenzeller Whisky-Destillerie Säntis Malt freut sich – und wir gratulieren auf das Allerherzlichste – über die Auszeichnungen, die sie bei den World Whisky Awards 2026 gewinnen konnte. Insgesamt erhielt die Whisky-Brennerei aus der Schweiz viermal Gold und einmal Silber. Welche Abfüllung mit welcher Auszeichnung bedacht wurde, erfahren Sie in der Säntis Malt Aussendung:

Whiskys der Brauerei Locher gewinnen viermal Gold und einmal Silber:

Medaillenregen für Säntis Malt

Appenzell, 2. Februar 2026 – Die Appenzeller Whisky-Destillerie Säntis Malt triumphiert bei den World Whisky Awards 2026 erneut. Grosser Gewinner ist Säntis Malt Edition Alpstein 20, der gleich mit drei Goldmedaillen prämiert wurde. Ebenfalls mit Gold ausgezeichnet wurde der Säntis Malt Legend Barry No. 1. Silber gab es zudem für den Säntis Malt Edition Himmelberg.

Säntis Malt Edition Alpstein 20 hat die höchste Auszeichnung als „Bester Schweizer Single Cask Single Malt“ gewonnen. Das bedeutet, dass er als bester Schweizer Whisky in dieser Kategorie anerkannt wurde. Zusätzlich wurde er als „Category Winner“ in der Kategorie „Single Cask Single Malt Switzerland“ ausgezeichnet. Auch in der allgemeinen Kategorie „Single Cask Single Malt Switzerland“ konnte er erfolgreich mit Gold überzeugen.

Säntis Malt Edition Alpstein 20 ist ein Single Malt Whisky mit einem vollmundigen, öligen Geschmack nach reifen Steinfrüchten, gewachster Eiche und Gewürzen; warmer Butterscotch und honigartige Vanille. Er bereitet einen reichhaltigen, langanhaltenden Abgang und überzeugt mit leicht herbem Alkohol im Nachgeschmack.

Der Säntis Malt Legend Barry No. 1 wurde in der Kategorie «Single Cask Single Malt No Age Statement Switzerland» mit Gold ausgezeichnet. Dieser Whisky reift zunächst in historischen Eichenbierfässern der Brauerei Locher, bevor er in handverlesenen Sherryfässern ein veredelndes Finish erhält. Der Legend Barry No. 1 vereint die malzige Tiefe der traditionellen Bierfassreifung mit der eleganten Süsse und den fruchtigen Noten der Sherryfasslagerung zu einem vielschichtigen, harmonisch ausbalancierten Single Malt.

Gewinner der Silbermedaille

Neben diesem mehrfach prämierten Whisky wurde der Säntis Malt Edition Himmelberg mit Silber ausgezeichnet – in der Kategorie Single Cask Single Malt. Der Säntis Malt Edition reizt mit Aromen von Brotteig, Biskuitkuchen, Apfel und Zitrusfrüchten.

«Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung», sagt Aurèle Meyer, Geschäftsleiter der Brauerei Locher, und betont: «Diese Ehrung unterstreicht die Qualität und handwerkliche Kunst unseres Teams bei Säntis Malt.»

Über Säntis Malt – Swiss Alpine Whisky

Säntis Malt steht für die einzigartige Schweizer Whiskykultur der Brauerei Locher, deren Geschichte bis 1886 zurückreicht. Seit 1999 reift der Appenzeller Single Malt in bis zu 130-jährigen Bierfässern aus Eichenholz – Zeugen von fünf Locher-Generationen und über einem Jahrhundert Brautradition. Veredelt mit Quellwasser aus dem Alpstein und Getreide aus Schweizer Bergregionen entstehen in Appenzell charakterstarke Whiskys, die weltweit prämiert werden. Als Pionier der Schweizer Whiskyproduktion verbindet Säntis Malt Herkunft, Handwerk und Innovation. www.saentismalt.ch

World Whisky Award

Der World Whisky Award ist eine jährliche Preisverleihung, bei der die besten Whiskys aus der ganzen Welt ausgezeichnet werden. Es ist eine international renommierte Auszeichnung, die von einer unabhängigen Jury vergeben wird und die Exzellenz und Qualität von Whiskys weltweit anerkennt. Die Auszeichnungen werden in verschiedenen Kategorien wie „Bester internationaler Whisky“, „Bester Single Malt“, „Bester Bourbon“ usw. vergeben. Der World Whisky Award hat sich als eine der angesehensten Auszeichnungen in der Whisky-Branche etabliert und zieht sowohl Whisky-Enthusiasten als auch Experten aus der ganzen Welt an.

https://www.worldwhiskiesawards.com