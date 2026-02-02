Serge verkostet: Ben Nevis, sieben auf einen Streich

Millionen von Ben Nevis-Abfüllungen – und er würde hier kaum, oder vielleicht doch ein wenig, übertreiben – seien derzeit erhältlich, schreibt Serge Valentin in der Einleitung zu seiner täglichen Verkostung auf Whiskyfun. Aus dieser unübersichtlichen Menge hat er sieben für seine Session des heutigen Tages ausgewählt, der wohl in der nächsten Zeit weitere Ben Nevis Solera-Sessions folgen werden. Die zufällig ausgewählten Abfüllungen sind durchgehend recht aktuell, und unterscheiden sich zum Teil deutlich in ihrer gewährten Reifezeit. Seine Benotungen sind davon eher unberührt, denn Serge reichen heute die Punkte zwischen 86 und 89 einschließlich. Im Detail als Übersicht sieht dies so aus:

Abfüllung Punkte

Ben Nevis 29 yo 1996/2025 (48.9%, Royal Mile Whiskies, cask #408, 227 bottles) 87 Ben Nevis 25 yo 1999/2024 (51.2%, Liquid Treasures for The Antelope Macau, refill bourbon hogshead, 232 bottles) 88 Ben Nevis 28 yo 1996/2025 (51.8%, Milroy’s, hogshead, cask #1583) 86 Ben Nevis 15 yo 2010/2025 (52.8%, Hogshead Import, refill hogshead) 87 Ben Nevis 12 yo 2012/2025 (53%, Decadent Drams) 87 Ben Nevis 11 yo 2013/2025 (58.6%, Dramfool, bourbon barrel, cask #551, 205 bottles) 88 Ben Nevis 13 yo 2001/2014 (52.6%, Whisky-Doris, The Nose Art, bourbon hogshead, cask #1289, 131 bottles) 89