Im letzten Jahr kooperierten Sansibar Whisky und The Whisky Agency erstmals und stellten gemeinsam ihre Whisky-Reihe „Spring Collection 2025“ mit drei besonderen Abfüllungen vor. In diesem Jahr folgt das zweite gemeinsame Batch, und dies mit vier neuen Bottlings.



Die erste Vorstellung der streng limitierten Kollektion wird am kommenden Wochenende auf der Whiskyfair in Limburg (Große Halle Stand 8 auf dem Podest bei Sansibar Whisky) sein. Hier erfahren Sie vorab, was Sie dort erwarten und verkosten dürfen:

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Sansibar Whisky & The Whisky Agency – Zweites gemeinsames Batch, vier neue Knaller!

Wenn Carsten Ehrlich und Jens Drewitz zusammen Whiskys auswählen, dann weiß die Szene: Das wird kein Zufallstreffer, das wird ein Statement. Die beiden sind seit Jahren tief im Whisky‑Game, haben unzählige Fässer probiert, bewertet, verworfen und gefeiert – und genau dieses Fachwissen, gepaart mit einer ordentlichen Portion Freundschaft steckt im zweiten gemeinsamen Batch von Sansibar Whisky & The Whisky Agency.

Pünktlich zur Whiskyfair in Limburg präsentieren sie vier Abfüllungen, die zeigen, warum Carsten & Jens zu den sichersten Nasen und feinsten Zungen der Branche gehören.

Secret Orkney 25 Jahre – Cream Sherry Butt, 52,6 %

Ein Orkney, wie man ihn nur selten bekommt: 2000 destilliert, 2026 abgefüllt, gereift im Cream Sherry Butt und so dunkel, dass man fast glaubt, er hätte selbst die Orkney‑Stürme eingesogen. Geschmacklich: dunkle Früchte, cremige Süße, null Holzschwere, dazu eine maritime Kräuternote, die hinten raus richtig Druck macht. Kraftvoll und elegant

Strathmill 37 Jahre – Hogshead, 45,3 %

Ein Zeitkapsel‑Whisky aus der Speyside. 1988 destilliert, 2025 abgefüllt, 37 Jahre im Hogshead – und das schmeckt man. Goldene Farbe, frische Frucht, Zitrus, helle Beeren, alles klar strukturiert, nie zu süß. Das Holz ist perfekt eingebunden, nichts stört, alles sitzt.

Ben Nevis 30 Jahre – Hogshead, 45,1 %

Ben Nevis, wie Kenner ihn feiern: tropische Früchte, Gelee‑Konfekt, Kernobst und eine wunderbar würzige Tiefe. 30 Jahre im Hogshead haben ihm Struktur und Charakter gegeben, ohne ihn schwer wirken zu lassen. Die 45,1 % Vol. sind perfekt eingebunden und tragen die Aromen so sauber, dass der Abgang einfach nicht gehen will – eher so, als hätte er beschlossen, noch eine Runde mitzutrinken. Ein Fass, das man nur findet, wenn man genau weiß, wo man suchen muss – und genau dieses Gespür bringen Carsten & Jens seit Jahren mit.

Isle of Jura 17 Jahre – Tawny Port Barrique, 51,8 %

Der dunkelste im Line‑up – und das sieht man sofort. 17 Jahre alt, gereift im Tawny Port Barrique, 51,8 % Vol. Geschmacklich: beerige Frucht, aber nicht süß-klebrig, sondern klar, frisch, mit Kräutern vorne und Weingummi in der Mitte. Hinten raus trocken, lang, mit einer Mischung aus Portweinnoten und Jura‑Spirit, die richtig Spaß macht. Ein moderner Inselwhisky mit Charakter – und ein Fass, das man nicht jeden Tag findet.

Ein Line‑up für Kenner, Sammler und alle, die Whisky fühlen statt nur trinken

Vier Abfüllungen, vier Charaktere, ein gemeinsamer Anspruch: Whisky, der erzählt, wo er herkommt – und wer ihn ausgesucht hat. Sansibar Whisky & The Whisky Agency zeigen mit Batch #2, wie viel Leidenschaft, Erfahrung und Freundschaft in einem einzigen Release stecken können.

Streng limitiert. Erste Vorstellung auf der Whiskyfair in Limburg (Große Halle Stand 8 auf dem Podest bei Sansibar Whisky). Und garantiert nichts für schwache Nerven.