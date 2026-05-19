Jura Distillery stellt ihre beiden Fèis Ìle Limited Editions vor

Die Jura Distillery kündigt mit Jura Fèis Ìle 2026 und Jura Fèis Ìle 40th Anniversary Release zwei exklusiv in der Brennerei erhältliche Single Cask Bottlings anlässlich des diesjährigen Islay Festival of Music and Malt (Fèis Ìle) an.

Jura Fèis Ìle 2026 ist ein 16 Jahre alter Scotch Whisky, der zunächst in „Second-Fill“-Bourbonfässern reifte. Anschließend erhielt er für 18 Monate ein Finish in einem einzelnen, 400 Liter fassenden Armagnac-Fass. In die Flaschen kam der Single Malt in Fassstärke mit 55,3 % Vol.. Recht umfangreich sind die Tasting Notes dieser Abfüllung. So soll Jura Fèis Ìle 2026 in der Nase Noten von Aprikose, dunkler Schokolade, Apfel-Ringelblume und einem Hauch von bittersüßer schwarzer Lakritze offenbaren. Am Gaumen folgen dann Noten von Haselnuss, einer Auswahl an frischen und getrockneten Steinfrüchten sowie rustikale Anklänge, die an traditionelle Dunnage Warehouses erinnern. Diese ergänzen Nuancen von Farmhouse Saison-Bier, Apple Crumble, getrockneten Feigen und Dörrpflaumen.

Jura Fèis Ìle 40th Anniversary Release, zum 40. Jubiläum des Islay Festival of Music and Malt, reifte zunächst „Refill“-Bourbonfässern. Anschließend genoss der Whisky ein Finish in einem einzelnen Sauternes-Barrique. Mit einem Alter von 24 Jahren und einem Alkoholgehalt von 48,8 % Vol. kam die Abfüllung in die Flaschen.

Die Jubiläumsabfüllung zum 40-jährigen Bestehen soll in der Nase Noten von Zitrusschalen, reifer Aprikose, Ananas, Bienenwachs und zarten mineralischen Nuancen verströmen. Am Gaumen folgen dann Noten von frisch gebackener Brioche, duftende Anklänge von Zitronenmelisse sowie Pfirsich mit einer feinen Vanillenote.

Die in ihrer Stückzahl limitierten Abfüllungen Jura Fèis Ìle 2026 und Jura Fèis Ìle 40th Anniversary Release sind ab dem 22. Mai exklusiv direkt in der Brennerei erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei £130 bzw. £320.