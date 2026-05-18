Spirits Trail, das Fachgeschäft für für Whisky, Gin, Rum und besondere Spirituosen in Creußen bei Bayreuth, lädt am 13. Juni 2026 alle interessierten Genießerinnen und Genießer zum Sommerfest ein.
Was Sie dort erwartet und was Sie dort erleben können, erfahren Sie in der folgenden Presse-Info, die wir von Spirits Trail erhalten haben:
|Presseartikel
|Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich
Sommerfest bei Spirits Trail: Whisky, Gin, Rum und kleine Tastings in Creußen
Am 13. Juni 2026 lädt Spirits Trail in Creußen bei Bayreuth zum Sommerfest ein. Im
Mittelpunkt stehen hochwertige Spirituosen, persönliche Beratung, kleine Tastings und der
Austausch unter Genießerinnen und Genießern.
Creußen, Mai 2026 – Am Samstag, den 13. Juni 2026, veranstaltet Spirits Trail sein Sommerfest am
Thietmarplatz 1 in 95473 Creußen bei Bayreuth. Von 15 bis 22 Uhr sind Whiskyfreunde, Gin- und
Rumliebhaber sowie alle interessierten Genießerinnen und Genießer eingeladen, den Laden, die
Auswahl und das Team von Spirits Trail in entspannter Atmosphäre kennenzulernen.
Im Mittelpunkt stehen hochwertige Spirituosen, persönliche Beratung und die Möglichkeit, Neues
zu entdecken. Spirits Trail ist in Oberfranken als Fachgeschäft für Whisky, Gin, Rum und besondere
Spirituosen bekannt und legt großen Wert darauf, dass Kundinnen und Kunden Spirituosen nicht
nur kaufen, sondern auch erleben, vergleichen und besser kennenlernen können.
Ein besonderes Angebot des Sommerfests sind kleine Tastings, die im Laufe des Tages stattfinden.
Die Themen werden vor Ort bekanntgegeben, der Unkostenbeitrag beträgt 10 Euro. Die bewusst
klein gehaltenen Runden bieten Gelegenheit, ausgewählte Spirituosen näher kennenzulernen und
mit dem Team sowie weiteren Gästen ins Gespräch zu kommen.
Unterstützt wird Spirits Trail beim Sommerfest von Eva Haklik von Mack & Schühle sowie von
Markus Zwerenz von Stonewood Whisky. Dadurch erhalten die Besucherinnen und Besucher
zusätzliche Einblicke aus der Spirituosenbranche und können sich auf fachlichen Austausch in
lockerer Atmosphäre freuen.
Neben Whisky stehen auch Gin, Rum und weitere hochwertige Spirituosen im Fokus. Damit richtet
sich das Sommerfest nicht nur an erfahrene Whiskykenner, sondern auch an alle, die Freude an
besonderen Genussmomenten haben oder sich erstmals intensiver mit hochwertigen Spirituosen
beschäftigen möchten.
Auch kulinarisch soll das Sommerfest wieder zum Verweilen einladen. Geplant ist ein
unkompliziertes Angebot, das zur entspannten Atmosphäre passt und den Nachmittag und Abend
bei Spirits Trail abrundet. Ergänzt wird das Fest durch eine Tombola zugunsten der Bürgerstiftung
Creußen.
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme an den Tastings ist vor Ort
nach Verfügbarkeit möglich.
Sommerfest bei Spirits Trail
Samstag, 13. Juni 2026
15 bis 22 Uhr
Spirits Trail
Thietmarplatz 1
95473 Creußen bei Bayreuth
Eintritt frei
Tastings: 10 Euro Unkostenbeitrag
Website: www.spiritstrail.de
Mail: info@spiritstrail.de
Instagram: www.instagram.com/spirits.trail/
Über Spirits Trail
Spirits Trail ist ein Fachgeschäft für Whisky, Gin, Rum und besondere Spirituosen in Creußen bei
Bayreuth. Sandra und Michael Röthlein setzen auf persönliche Beratung, sorgfältig ausgewählte
Produkte und die Möglichkeit, Spirituosen vor dem Kauf kennenzulernen.
Michael ist Independent Whisky Ambassador (TWA).