Spirits Trail, das Fachgeschäft für für Whisky, Gin, Rum und besondere Spirituosen in Creußen bei Bayreuth, lädt am 13. Juni 2026 alle interessierten Genießerinnen und Genießer zum Sommerfest ein.

Was Sie dort erwartet und was Sie dort erleben können, erfahren Sie in der folgenden Presse-Info, die wir von Spirits Trail erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Sommerfest bei Spirits Trail: Whisky, Gin, Rum und kleine Tastings in Creußen

Am 13. Juni 2026 lädt Spirits Trail in Creußen bei Bayreuth zum Sommerfest ein. Im

Mittelpunkt stehen hochwertige Spirituosen, persönliche Beratung, kleine Tastings und der

Austausch unter Genießerinnen und Genießern.

Creußen, Mai 2026 – Am Samstag, den 13. Juni 2026, veranstaltet Spirits Trail sein Sommerfest am

Thietmarplatz 1 in 95473 Creußen bei Bayreuth. Von 15 bis 22 Uhr sind Whiskyfreunde, Gin- und

Rumliebhaber sowie alle interessierten Genießerinnen und Genießer eingeladen, den Laden, die

Auswahl und das Team von Spirits Trail in entspannter Atmosphäre kennenzulernen.

Im Mittelpunkt stehen hochwertige Spirituosen, persönliche Beratung und die Möglichkeit, Neues

zu entdecken. Spirits Trail ist in Oberfranken als Fachgeschäft für Whisky, Gin, Rum und besondere

Spirituosen bekannt und legt großen Wert darauf, dass Kundinnen und Kunden Spirituosen nicht

nur kaufen, sondern auch erleben, vergleichen und besser kennenlernen können.

Ein besonderes Angebot des Sommerfests sind kleine Tastings, die im Laufe des Tages stattfinden.

Die Themen werden vor Ort bekanntgegeben, der Unkostenbeitrag beträgt 10 Euro. Die bewusst

klein gehaltenen Runden bieten Gelegenheit, ausgewählte Spirituosen näher kennenzulernen und

mit dem Team sowie weiteren Gästen ins Gespräch zu kommen.

Unterstützt wird Spirits Trail beim Sommerfest von Eva Haklik von Mack & Schühle sowie von

Markus Zwerenz von Stonewood Whisky. Dadurch erhalten die Besucherinnen und Besucher

zusätzliche Einblicke aus der Spirituosenbranche und können sich auf fachlichen Austausch in

lockerer Atmosphäre freuen.

Neben Whisky stehen auch Gin, Rum und weitere hochwertige Spirituosen im Fokus. Damit richtet

sich das Sommerfest nicht nur an erfahrene Whiskykenner, sondern auch an alle, die Freude an

besonderen Genussmomenten haben oder sich erstmals intensiver mit hochwertigen Spirituosen

beschäftigen möchten.

Auch kulinarisch soll das Sommerfest wieder zum Verweilen einladen. Geplant ist ein

unkompliziertes Angebot, das zur entspannten Atmosphäre passt und den Nachmittag und Abend

bei Spirits Trail abrundet. Ergänzt wird das Fest durch eine Tombola zugunsten der Bürgerstiftung

Creußen.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme an den Tastings ist vor Ort

nach Verfügbarkeit möglich.

Sommerfest bei Spirits Trail

Samstag, 13. Juni 2026

15 bis 22 Uhr

Spirits Trail

Thietmarplatz 1

95473 Creußen bei Bayreuth

Eintritt frei

Tastings: 10 Euro Unkostenbeitrag

Website: www.spiritstrail.de

Mail: info@spiritstrail.de

Instagram: www.instagram.com/spirits.trail/

Über Spirits Trail

Spirits Trail ist ein Fachgeschäft für Whisky, Gin, Rum und besondere Spirituosen in Creußen bei

Bayreuth. Sandra und Michael Röthlein setzen auf persönliche Beratung, sorgfältig ausgewählte

Produkte und die Möglichkeit, Spirituosen vor dem Kauf kennenzulernen.

Michael ist Independent Whisky Ambassador (TWA).