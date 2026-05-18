myBar by David Gran mit German Whisky Release inklusive Online-Tasting

Zum Tag des Deutschen Whiskys am 27. Juni wird myBar by David Gran sieben neue deutsche Whisky-Abfüllungen releasen, und kombiniert die Veröffentlichung mit einem exklusiven Online-Tasting.

Alle Details der kommenden Abfüllungen von myBar by David Gran, und wie Sie am limitierten Online-Tasting teilnehmen können, finden Sie in der nun folgenden Info:

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myBar by David Gran kündigt großen German Whisky Release inklusive Online-Tasting zum Tag des Deutschen Whiskys an

Der Allgäuer Independent Bottler myBar by David Gran kündigt zum diesjährigen Tag des Deutschen Whiskys einen besonderen Release an: Sieben neue deutsche Whisky-Abfüllungen, kombiniert mit einem exklusiven Online-Tasting für Whisky-Fans.

Im Fasslager des kleinen Allgäuer Abfüllers, gelegen im Westen der malerischen Urlaubsregion zwischen Bodensee und Allgäuer Alpen, reifen seit Jahren unterschiedlichste Whiskys. Bekannt geworden ist myBar by David Gran insbesondere durch seine kreativen und intensiven Fass-Finishes. Spezialisiert hat sich David Gran auf das Nachreifen von Single Malt Whiskys in kleinen, intensiv vorbelegten Fässern, die den Destillaten zusätzliche Tiefe und außergewöhnliche Aromen verleihen.

Zum Tag des Deutschen Whiskys, der traditionell am letzten Samstag im Juni gefeiert wird, widmet sich der Abfüller diesmal vollständig deutschem Whisky. Geplant ist ein Release mit sieben neuen Abfüllungen, die allesamt in deutschen Brennereien destilliert und anschließend im Allgäuer Fasslager in unterschiedlichen Fassarten und Fasstypen veredelt wurden.

Begleitet wird der Release von einem limitierten Online-Whisky-Tasting am 27.06. um 19:30 Uhr. Das Tasting ist auf 50 Personen begrenzt. Verkostet werden alle sieben neuen Abfüllungen, die die Teilnehmenden noch vor dem offiziellen Verkaufsstart probieren können.

Die neuen Abfüllungen im Überblick

Thousand Mountains Single Malt Whisky 2020/2026 Tawny Port Finish

Ein eleganter Single Malt aus dem Sauerland. Nach fünfjähriger Reifung im Bourbonfass erhielt dieser Whisky im Allgäu ein Finish in einem der ältesten Tawny-Port-Fässer des Fasslagers. Das Ergebnis ist ein komplexer Whisky mit feiner Süße und dunklen Fruchtnoten.

Whisky Experiment No. XV Blended German Whisky Beeren Likör Finish

Für seine kreativen Fass-Experimente ist David Gran inzwischen bekannt. Bei dieser Abfüllung wurde ein Blended Whisky aus verschiedenen deutschen Brennereien in einem Beerenlikör-Fass gefinished. Entstanden ist eine intensiv fruchtige und beerige Komposition.

Blended German Whisky PX Jamaica Rum Finish

Der zweite Blend des Releases zeigt sich klassischer. Das Finish erfolgte in einem Refill-PX-Sherryfass, das zuvor mit Jamaica Rum der berühmten Hampden Estate belegt war. Süße Sherrynoten treffen hier auf exotische Ester-Aromen und würzige Tiefe.

Wild Single Malt Whisky 2021/2026 Tequila Finish

Mit der Schwarzwälder Brennerei Wild verbindet myBar by David Gran bereits eine langjährige Zusammenarbeit. Dieser vergleichsweise junge Single Malt reifte zunächst im Bourbonfass und

entwickelte dabei cremige Vanille- und Fruchtnoten. Das anschließende Finish in Porfidio-Tequila-Fässern ergänzt tropische Fruchtaromen und feine Agavenwürze.

Wild Peated Single Malt Whisky 2015/2026 PX Sherry Finish

Diese besondere Abfüllung stammt noch aus der vorherigen Generation der Brennerei Wild. Der kräftig getorfte Whisky wurde im Allgäuer Fasslager in zwei PX-Sherryfässern nachgereift. Rauchige Noten treffen hier auf intensive Süße und dunkle Würze.

Brigantia Peated Single Malt Whisky 2021/2026 Pinot Noir Finish

Nur wenige Kilometer vom Fasslager entfernt liegt die Brennerei Steinhauser am Bodensee, bekannt für ihre Brigantia Whiskys. Für diese Abfüllung konnte David Gran einen fünf Jahre alten peated Single Malt sichern, der ursprünglich in ehemaligen Laphroaig-Fässern reifte. Das Finish im Pinot-Noir-Rotweinfass sorgt für elegante Frucht und feine Tannine.

Stork Roggen Whisky 2020/2026 Ruby Port Finish

Zum ersten Mal erscheint bei myBar by David Gran auch ein deutscher Roggenwhisky. Der Whisky aus dem Spreewald reifte zunächst im New Oak Cask und erhielt anschließend ein Finish in zwei Ruby-Portweinfässern. Dadurch verbinden sich würzige Roggennoten mit kräftigen roten Beerenaromen und süßer Portweinfrucht.

Informationen zum Online-Tasting

Die Anmeldung zum Release-Tasting ist ab sofort über die Website von myBar by David Gran möglich:

https://davidgran.de/produkt/german-whisky-release-2026/

Das Tasting-Set kostet 39,00 Euro zzgl. Versandkosten und enthält sieben Samples à 20 ml der neuen Abfüllungen. Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 50 Plätze limitiert.