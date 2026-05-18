Serge verkostet: Mortlach in einer Time Warp Session

Eine weitere Time Warp Session auf Whiskyfun: Heute im Mittelpunkt ist die Speyside-Brennerei Mortlach. Die beiden Abfüllungen im Tasting liegen in der Dauer der Reifung und Alkoholstärke recht nah beieinander. Zwischen dem jeweiligen Abfüll-Datum liegen allerdings ca. 45 Jahre. So deutlich ist die Differenz der von Serge vergebenen Punkte selbstverständlich nicht. Diese beträgt nur 4 Punkte, welches Bottling diese mehr erhalten hat, können Sie in unserer Übersicht sehen:

Abfüllung Punkte

Mortlach 13 yo 2013/2026 (56.5%, Lady of the Glen, oloroso finish, cask #5753, 248 bottles) 87 Mortlach 15 yo (57%, The Wine Society, twist cap, 1980s) 91