Serge verkostet: Mortlach in einer Time Warp Session
Zwischen den beiden Abfüllungen liegen 45 Jahre, in den Bewertungen nur vier Punkte
Eine weitere Time Warp Session auf Whiskyfun: Heute im Mittelpunkt ist die Speyside-Brennerei Mortlach. Die beiden Abfüllungen im Tasting liegen in der Dauer der Reifung und Alkoholstärke recht nah beieinander. Zwischen dem jeweiligen Abfüll-Datum liegen allerdings ca. 45 Jahre. So deutlich ist die Differenz der von Serge vergebenen Punkte selbstverständlich nicht. Diese beträgt nur 4 Punkte, welches Bottling diese mehr erhalten hat, können Sie in unserer Übersicht sehen:
Abfüllung
Punkte
Mortlach 13 yo 2013/2026 (56.5%, Lady of the Glen, oloroso finish, cask #5753, 248 bottles)
87
Mortlach 15 yo (57%, The Wine Society, twist cap, 1980s)
91
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