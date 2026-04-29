Atom Brands bringt „Wormtub Single Cask Series“

Atom Brands, das Unternehmen hinter That Boutique-y Whisky Company und anderen Abfüllungen, bringt eine clevere neue Abfüllungsserie auf den Markt: die „Wormtub Single Cask Series“ widmet sich jenen gerade noch 20 Destillerien in Schottland, die für ihre Produktion Worm Tub Condensers verwenden, also Kupferrohr-Spiralen, die sich in einem Wasserbad befinden (teilweise sogar außerhalb des Gebäudes wie bei Dalwhinnie). Diese Art der Kondensation des Dampfes soll für dichtere, schwerere Whiskys erzeugen.

Zum Start der Serie werden fünf Einzelfassabfüllungen veröffentlicht: Knockdhu 10 Year Old, Glen Elgin 11 Year Old, Mortlach 12 Year Old, Craigellachie 13 Year Old und Balmenach 24 Year Old. Alle fünf Bottlings stammen aus Sherryfässern, meist PX, bis auf Balmenach, der in einem Oloroso Butt reifte. Sie sind alle in Fassstärke abgefüllt und die Limitierung liegt zwischen 93 Flaschen (Craigellachie aus dem Octavefass) und 386 bei Glen Elgin.

Sam Simmons, Head of Whisky bei Atom Brands, sagt dazu:

“In a world increasingly shaped by efficiency and automation, there is something quietly radical about a distillery still doing it the hard way – and something deeply satisfying about the liquid it produces. For this release, I have selected some damn tasty examples of the heavy, meatier and dried fruit style the worm tub condensed spirit is celebrated for. Single casks are the primary pigment of whisky creation, each one unique, unadulterated and unrepeatable.”

Alle dieser Whiskys sind über die Seite von Master of Malts auch aus Deutschland und Österreich bestellbar (und dort auch gut erklärt) – die Preise liegen zwischen 50 und 200 Euro, die meisten davon um 80 Euro. Es gibt auch ein Sampleset um 45 Euro, mit denen man alle fünf Whiskys verkosten kann.