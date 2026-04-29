Brigantia präsentiert „Mystery of Woods“ und „Secret Smoke“ – den krönenden Abschluss der „Whisky-Elements“-Serie

Mit „Mystery of Woods“ und „Secret Smoke“ vollendet die Bodensee-Brennerei Brigantia ihre vierteilige Serie über die „Whisky Elements„: Gerste, Wasser und jetzt neu: Holz und Rauch. Die beiden limitierten Abfüllungen sind ab sofort erhältlich, nachdem sie am letzten Wochenende beim Festival des Verband Deutscher Whiskybrenner vorgestellt wurden.

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VIER ELEMENTE, VIER WHISKYS: BRIGANTIA 1. BODENSEE WHISKY DESTILLERIE VOLLENDET LIMITIERTE „WHISKY ELEMENTS“-SERIE

Mit der dritten limitierten Edition „Whisky Elements“ stellt die Brigantia Whisky Destillerie eine besondere Kollektion vor, die die zentralen Elemente der Whiskyherstellung würdigt – und die nun erstmals vollständig erhältlich ist.

Die Serie umfasst vier streng limitierte Single Malt Abfüllungen. Jede einzelne steht symbolisch für ein zentrales Element des Herstel- lungsprozesses und wird durch eine individuelle Fassreifung sowie ein charakterstarkes Tiersymbol interpretiert. Ein besonderes gestalterisches Highlight: Nebeneinander platziert ergeben die Verpackungen aller vier Abfüllungen ein zusammenhängendes Gesamtbild, das die Elemente visuell vereint.

Die beiden finalen Abfüllungen bilden den Höhepunkt der Serie und wurden erstmals auf dem Festival des Verband Deutscher Whiskybrenner am 24. April 2026 in Kißlegg präsentiert.

„Mystery of Woods“ widmet sich vollständig dem Element Holz – einem der prägendsten Faktoren der Whiskyreifung. Gereift in einem vorbelegten Sherryfass und symbolisiert durch eine Eule, ist diese Edition auf 303 Flaschen limitiert.

Den krönenden Abschluss bildet „Secret Smoke“. Dieser außergewöhnliche Whisky, gereift in einem vorbelegten Islay-Fass, steht für das Element Feuer und wird durch einen roten Hirsch symbolisiert. Trotz seiner rauchigen Herkunft überrascht er mit einem rot-bern- steinfarbenen Farbton. Diese Abfüllung ist auf 299 Flaschen limitiert.

Der Auftakt der Serie erfolgte mit zwei Abfüllungen, die erstmals auf der Messe „The Village“ in Nürnberg vorgestellt wurden.

„Gold of Earth“ steht für das Element Gerste – den Ursprung jedes Whiskys – und reifte in einem ehemaligen Bourbon-Rye-Fass. Symbolisiert durch ein schottisches Hochlandrind, ist diese Edition auf 297 Flaschen limitiert.

Das Element Wasser verkörpert „Dark Water“. Ausgebaut in einem deutschen Süßweinfass und dargestellt durch eine Wasserschlange, ist diese Abfüllung auf 300 Flaschen begrenzt.

Ein weiteres Highlight des VDW-Festivals: Die „Dark Lake Edition“ von Brigantia wurde vor Ort mit einer Goldmedaille ausgezeichnet und unterstreicht die hohe Qualität sowie Innovationskraft der Destillerie.

Alle vier Whiskys der Serie „Whisky Elements“ sind streng limitiert und nur einmal verfügbar. Mit dieser Kollektion verbindet die Brigantia Whisky Destillerie traditionelles Handwerk, kreative Fassauswahl und anspruchsvolles Design zu einer exklusiven Gesamt- komposition.