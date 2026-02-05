Brigantia startet limitierte Serie „Whisky Elements“ und stellt erste beiden Abfüllungen in Nürnberg vor

Die Brigantia Whisky Destillerie in der Bodensee-Region bringt zur THE VILLAGE in Nürnberg dieses Wochenende zwei neue Bottlings mit, die den Beginn der „Whisky Elements„-Serie darstellen. Insgesamt vier Abfüllungen wird es davon geben, und alle widmen sich den Elementen, die das Wasser des Lebens in seinem Geschmack bestimmen.

Mehr über die Serie und die beiden ersten Bottlings untenstehend – wer auf der Messe am Stand vorbeischaut, kann sie sicherlich auch live verkosten:

»WHISKY ELEMENTS: BRIGANTIA DESTILLIERT DIE ESSENZ DER WHISKYHERSTELLUNG IN EINER LIMITIERTEN SERIE– VORSTELLUNG AUF DER MESSE THE VILLAGE IN NÜRNBERG«

Mit der dritten limitierten Serie „Whisky Elements“ präsentiert die Brigantia Whisky Destillerie eine außergewöhnliche Kollektion, die sich den grundlegenden Elementen der Whiskyherstellung widmet. Die Serie besteht aus vier streng limitierten Single Malt Abfüllungen, von denen jede ein zentrales Element des Herstellungsprozesses symbolisiert und durch eine individuelle Fassreifung sowie ein charakterstarkes Tiersymbol interpretiert wird. Ein besonderes gestalterisches Highlight: Nebeneinander aufgestellt ergeben die Boxen aller vier Abfüllungen ein zusammenhängendes Gesamtbild, das die Elemente visuell vereint.

Den Auftakt der Serie bilden zwei Whiskys, die erstmals auf der Messe „The Village“ in Nürnberg vorgestellt werden. Das erste Element ist die Gerste, die als Basis unserer Whiskys für Ursprung und Charakter steht. Der Whisky „Gold of Earth“, symbolisiert durch ein schottisches Hochlandrind, reifte in einem ehemaligen Bourbon-Rye Fass und ist auf 297 Flaschen limitiert. Das zweite Element ist das Wasser, dargestellt durch eine Wasserschlange. „Dark Water“ wurde in einem deutschen Süßwein Fass ausgebaut und ist auf 300 Flaschen begrenzt.

Die beiden abschließenden Abfüllungen erscheinen am Tag des Deutschen Whiskys und bilden den Höhepunkt der Serie. Das dritte Element, Holz, widmet sich dem Fass als prägendem Faktor der Reifung. Der Whisky „Mystery of Woods“, gereift im Sherry Fass und symbolisiert durch eine Eule, ist auf 303 Flaschen limitiert. Den Abschluss bildet „Secret Smoke“, ein außergewöhnlicher Whisky aus einem Islay Fass, der trotz seiner Herkunft in einem untypischen rot-bernsteinfarbenen Ton erscheint. Symbolisiert durch einen roten Hirsch, ist diese Abfüllung auf 299 Flaschen limitiert.

Alle vier Whiskys der Serie Whisky Elements sind streng limitiert und jeweils nur ein einziges Mal erhältlich. Mit dieser Serie unterstreicht die Brigantia Whisky Destillerie ihren Anspruch, traditionelles Handwerk, kreative Fassauswahl und durchdachtes Design zu einer exklusiven Gesamtkomposition zu verbinden.