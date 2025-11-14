Jedes Jahr an Heiligabend entsteht am Bodensee bei der Steinhauser Destillerie ein Single Cask Whisky, die Brigantia Heiligabend Edition. Den Mitglieder des Brigantia Whisky Clubs steht ein exklusives Vorkaufsrecht zu. Dies führte in diesem Jahr dazu, dass diese Abfüllung bereits vor ihrem Erscheinen ausverkauft ist.

Für alle, die in diesem Jahr bei der Brigantia Heiligabend Edition leer ausgingen: Auch für das kommende Jahr kündigt die Steinhauser Destillerie eine Fortsetzung ihrer Brigantia-Heiligabend-Philosophie an, wie Sie in der Aussendung der Brennerei lesen können:

BRIGANTIA HEILIGABEND EDITION – EIN WHISKY FÜR GANZ BESONDERE MOMENTE:

LIMITIERT AUF 65 FLASCHEN UND BEREITS VOR VERÖFFENTLICHUNG AUSVERKAUFT

Die einen glauben daran, die anderen nicht – doch für die Macher der Brigantia Heiligabend Edition ist diese Tradition längst zu einer Herzensangelegenheit geworden. Jedes Jahr, punktgenau am Heiligabend, entsteht ein Single Cask Whisky, der so besonders ist wie der Moment seiner Entstehung. Streng limitiert, immer nur ein einziges Fass – und stets reserviert für Menschen, die das Außergewöhnliche schätzen.

Die aktuelle Heiligabend Edition wurde auf lediglich 65 Flaschen begrenzt. Bevor sie überhaupt den Markt erreichen konnte, war sie bereits vollständig vergriffen. Grund dafür ist nicht zuletzt das exklusive Vorkaufsrecht des Brigantia Whisky Clubs, dessen über 800 Mitglieder jedes Jahr die Möglichkeit haben, diese seltene Abfüllung vor allen anderen zu erwerben.

Sensorisch zeigt sich die diesjährige Heiligabend Edition von ihrer komplexen und gleichzeitig harmonischen Seite:

Nase: Feine Süße von Rum und Vanille, begleitet von Aprikose, leichten Trockenfrüchten, Honig und einem Hauch Schokolade.

Geschmack: Süß und fruchtig mit einer sanften Würzigkeit. Ein elegantes Wechselspiel von reifen Früchten und dezenten Gewürznoten.

Finish: Langanhaltend, weich und getragen von anhaltender Süße.

Die Heiligabend Edition ist für Momente gemacht, die besonders sind – und es auch bleiben. Eine Abfüllung, die die Magie des Heiligabends einfängt und sie in flüssige Form überführt.

Für alle, die in diesem Jahr leer ausgegangen sind: Die Tradition lebt weiter. Auch im kommenden Jahr wird am 24. Dezember wieder ein Fass gefüllt – streng limitiert, einmalig und ganz im Sinne der Brigantia-Heiligabend-Philosophie.