Bourbon-Fans in Deutschland werden Mike Werner und seinen Whiskey-Handel kennen und schätzen. Im kommenden Jahr wird er erstmals auch auf der Whisky-Messe „The Village“ vom 06. bis 08. Februar 2026 zu finden sein. In den kommenden Wochen werden weitere Details zu den ausgewählten Whiskeys, Sonderaktionen und allem Weiteren folgen, was sie am Stand von Mikes Whiskeyhandel auf The Village erwarten können. Hier erst einmal die Infos, wie wir heute erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Mikes Whiskeyhandel feiert Messepremiere auf „The Village 2026“

München, November 2025. Ein neues Kapitel für Bourbon-Fans in Deutschland: Mikes Whiskeyhandel wird im kommenden Jahr erstmals auf der renommierten Whiskymesse „The Village“ in Nürnberg vertreten sein. Vom 06. bis 08. Februar 2026 präsentiert Inhaber Mike Werner seine sorgfältig kuratierte Auswahl amerikanischer Bourbons und Small Batch Whiskeys einem breiten Publikum aus Kennern, Sammlern und neugierigen Einsteigern.

„Für uns ist die Teilnahme an The Village ein besonderer Meilenstein“, sagt Mike Werner. „Nach vielen Jahren des direkten Kontakts mit unseren Kunden im Onlinehandel und bei Tastings freuen wir uns, nun erstmals Teil dieser großartigen Whiskymesse zu sein.“

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine spannende Auswahl an klassischen amerikanischen Spirituosen wie z.B. Bourbon-, Rye-, Wheat- & Singlemalt-Whiskeys, handverlesenen Single Barrel Abfüllungen sowie einige limitierte Raritäten freuen, die sonst nicht den Weg nach Europa finden.

Mit dieser Ankündigung startet Mikes Whiskeyhandel seine dreiteilige Informationsreihe rund um den Messeauftritt.

In den kommenden Wochen werden weitere Details zu den ausgewählten Whiskeys, Sonderaktionen und sonstigen Terminen am Stand folgen.

Über Mikes Whiskeyhandel:

Seit seiner Gründung steht Mikes Whiskeyhandel für Leidenschaft, Authentizität und Qualität rund um amerikanischen Bourbon und Whiskey. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf transparente Herkunft, persönliche Auswahl und echte Handwerkskunst im Glas.