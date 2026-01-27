Mikes Whiskeyhandel bringt zwei Messe-Bottlings mit zur „The Village“

Mike Werner und sein Whiskeyhandel ist auf der Whisky-Messe „The Village“ vom 6. bis 8. Februar in Nürnberg nicht nur mit seinem Stand (wir berichteten) und seiner Aftershow Party am Samstag (wir berichteten) vertreten, sondern bringtt auch noch zusätzlich zwei Messe-Abfüllungen mit nach Nürnberg. Alles Details zu den zwei exklusive Whiskeys finden Sie in der Aussendung, die wir erhalten haben:

Zwei exklusive Whiskeys. Ein einmaliger Moment. Und nur auf der „The Village“ 2026.

Manche Whiskeys trinkt man. Andere muss man erlebt haben.

Auf der Whiskymesse „The Village“ in Nürnberg (06.–08. Februar 2026) setzt Mike Werner von Mikes Whiskeyhandel ein Zeichen, das weit über das Übliche hinausgeht: Er bringt zwei exklusive Messeabfüllungen mit, die es nur hier, nur jetzt und nur in streng limitierter Stückzahl gibt.

Whiskeys, die nicht für den Massenmarkt gedacht sind – sondern für Menschen, die wissen wollen, wie außergewöhnlich American Whiskey wirklich sein kann.

Milam & Greene – Triple Cask auf höchstem Niveau

Die beiden Messeabfüllungen stammen von Milam & Greene, einer der spannendsten Destillerien aus Texas. Ihr Stil: kraftvoll, präzise, elegant – und kompromisslos modern.

Präsentiert werden zwei charakterstarke Varianten des Milam & Greene Triple Cask Bourbon:

Milam & Greene Triple Cask Bourbon – 52,5 % Vol.

Milam & Greene Triple Cask Bourbon – 58,2 % Vol.

Zwei Whiskeys, die zeigen, was passiert, wenn Reife, Fasskunst und Mut zur Intensität perfekt zusammenspielen. Tiefe Aromen, spürbare Struktur und eine Balance, die auch bei hoher Stärke niemals laut, sondern souverän wirkt.

Von jeder Abfüllung existieren nur 235 Flaschen. Keine Nachauflage. Kein Online-Nachkauf.

Was hier nicht probiert wird, ist für immer vorbei.

Die Handschrift moderner Whiskey-Exzellenz

Milam & Greene steht für eine neue Generation amerikanischer Whiskeys. Maßgeblich geprägt von Heather Greene, die erste Frau, die jemals den Titel Master Sommelier of Whiskey erlangte und einer der renommiertesten Whiskey-Expertinnen der USA, verbindet die Destillerie klassische amerikanische Wurzeln mit internationalem sensorischem Anspruch.

Das Ergebnis: Whiskeys, die nicht einfach gefallen wollen – sondern beeindrucken.

Exklusiv. Limitiert. Erstaunlich zugänglich.

Trotz ihrer Seltenheit bleiben beide Messeabfüllungen bewusst fair bepreist:

79,50 € – Milam & Greene Triple Cask Bourbon 52,5 %

– Milam & Greene Triple Cask Bourbon 52,5 % 89,50 € – Milam & Greene Triple Cask Bourbon 58,2 %

Whiskeys dieser Reife, Stärke und Qualität findet man selten unter der 100-Euro-Marke – und nahezu nie als exklusive Messeabfüllung.

Ein Pflichttermin für alle, die Whiskey ernst nehmen

Mit diesen beiden Sonderabfüllungen macht Mikes Whiskeyhandel klar:

Hier geht es nicht um Quantität. Hier geht es um Erlebnis, Tiefe und den einen Schluck, an den man sich erinnert. Wer American Whiskey liebt – oder ihn endlich wirklich verstehen will – kommt an diesem Stand (B-A01) auf der „The Village“ 2026 nicht vorbei.

Denn manche Whiskeys probiert man nicht irgendwann.

Man probiert sie, wenn man die Chance dazu hat.