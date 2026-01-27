Irish Bottling Company mit Verdoppelung der Produktion im ersten Jahr

Sehr erfolgreich, und damit etwas gegen den Trend, stellt sich das erste Produktionsjahr des Lohnabfüllers Irish Bottling Company dar. Seit ihrer Gründung im August 2024 durch Origen X konnte das Unternehmen über 900.000 Flaschen im Kundenauftrag abfüllen. IBC bietet flexible und kosteneffiziente Abfüll- und Exportlösungen für irische Spirituosen. Der Standort ist für die Abfüllung von Whiskey, Wodka, Rum, Gin und Tequila ausgestattet und bietet Blending, Kaltfiltration und Lohnabfüllung an.

Seine Produktionskapazität hat IBC von fünf auf acht Mischtanks erweitert und zwei zusätzliche Tanks für die Massenabfüllung installiert. Dadurch erhöht sich die Gesamtkapazität um 168.000 Liter. Zusätzlich kann das Unternehmen auch kleinere Produktionsmengen von 300 Flaschen abdecken, und kann somit auch Kundenwünsche nach individuellen Single-Cask-Abfüllungen bedienen.

Für 2026 prognostiziert IBC eine Produktion von über zwei Millionen Flaschen und plant, die Produktion jährlich zu verdoppeln.