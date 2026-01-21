Die Whiskymesse The Village in Nürnberg bietet nicht nur eine gigantische Auswahl an Single Malts und Blends für Whiskyfreunde, sondern will auch die Cocktailkultur mit Whisky erlebbar machen. Darum hat man auf der Messe diesmal auch eine Cocktailbar aufgebaut, die unter dem Motto „panamerikanische Drinks und Drams“ steht.

Was genau Sie dort erwartet, verrät das Team in der nachfolgenden Presseinfo:

Willkommen im Speakeasy Pub auf der Village 2026 – Panamerikanische Drinks und Drams mit Jonas Leikrad und Jenny Dressel

Wir haben uns etwas Besonderes für die Village 2026 ausgedacht.

In Zusammenarbeit mit dem Leonardo Royal Nürnberg werden wir eine Whisk(e )y- und Cocktail Bar in einer Art Saloon betreiben.

Für die Cocktailseite haben wir den Barkeeper Jonas Leikrad und die Barkeeperin Jenny Dressel begeistern können. Wir wollen Profis hinter der Theke stehen haben. Das war Voraussetzung!

Wer jetzt sagt, den Jonas Leikrad kenne ich aber als Hotelmanager des Leonardo Royal, der hat absolut recht!

Er war früher mal Barkeeper und freut sich riesig, dies auf der Village nochmal auszuleben zu können.

Beide haben so richtig Lust auf das Thema „Panamerikanische Drinks und Drams“, da mussten wir nicht lange Überzeugungsarbeit leisten.

Als Highlight werden wir einen Cocktail mit Jim Beam aus lang vergessenen Zeiten (70/80ziger Jahre) anbieten.

Die Cocktailliste wird in den nächsten Wochen rechtzeitig zur Village fertig sein.

Natürlich stehen auch andere Whiskey- und Rumsorten für individuelle Drams am Start.

In der anderen Hälfte des Saloons stehen viele amerikanische Whiskeys an Alexander´s Whiskey Rum Bar zur Verfügung. Diese werden Dramweise, unter fachlicher Beratung, ausgeschenkt.

Es ist ja noch ein paar Tage hin. Lasst euch von ein paar tollen Aktivitäten vor Ort überraschen. Wir haben da noch so einige Ideen.

Es freuen sich auf eueren Besuch

Jonas, Jenny und Alexander, sowie viele Mitwirkende