Sehr zufrieden zeigt sich der Messeveranstalter mit der am Sonntag zu ende gegangenen diesjährigen Auflage der Whisk(e)y-Messe The Village in Nürnberg. Über 230 Aussteller aus 16 Ländern präsentierten an den drei Veranstaltungs-Tagen den insgesamt rund 14.000 Besuchern ihre rund 3.000 Whisk(e)ys.

Der Termin für die Nachfolge-Veranstaltung im kommenden Jahr steht bereits schon fest: THE VILLAGE 2027 findet am 20. und 21. Februar 2027 (Pre-Opening am 19. Februar) statt.

Mehr im folgenden Presseschlussbericht zur Whisk(e)y-Messe Nürnberg 2026, der im Anschluss Bilder der diesjährigen Messe in einer Galerie folgen (Bildquelle: whiskey-messe.de / Foto: Timm Schamberger):

Europas Leitmesse für Whisk(e)y-Kultur: THE VILLAGE 2026 war ein voller Erfolg

Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE hat erneut bewiesen, dass sie der wichtige jährliche Treffpunkt für Kenner, Experten und Liebhaber von Whisk(e)y ist. An den beiden Veranstaltungstagen sowie zum Pre-Opening am Vorabend der Messe kamen insgesamt rund 14.000 Besucher zu THE VILLAGE 2026 in die Messe Nürnberg. Begleitet wurde THE VILLAGE von der R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON.

Nürnberg – Über 230 Aussteller aus 16 Ländern stellten auf der Whisk(e)y-Messe Nürnberg ihre Raritäten, Spezialabfüllungen und Besonderheiten vor: rund 3.000 Whisk(e)ys und mehr als 300 R(h)ums waren im Angebot bei THE VILLAGE und PUEBLO DEL RON. Darüber hinaus überzeugte die Messe mit einem großen Angebot an Essen und Getränken sowie Live-Musik und korrespondierenden Lifestyleartikeln.

Die Geschäftsführer des Messeveranstalters AFAG, Henning und Thilo Könicke, zeigen sich mit der diesjährigen Veranstaltung sehr zufrieden:

„Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg war wieder DER europäische Treffpunkt der Whisk(e)y-Szene und wir freuen uns, dass alle wichtigen Anbieter und Marken vertreten waren. Auch einige bekannte Namen sind nun wieder zurück. Bei der großen Auswahl an Whisk(e)ys steht der verantwortungsbewusste Genuss im Vordergrund. Die Grundlage dafür haben wir durch verschiedene Maßnahmen weiter verbessert: Zahlreiche Wasserspender innerhalb der Messe, mehr Essensangebote und eine großzügigere Aufplanung haben das Ambiente vor Ort entspannt. Darüber hinaus war im THE VILLAGE-Ticket erstmals die kostenlose An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg VGN beinhaltet, was von vielen Besuchern genutzt wurden.“

Das Sonderthema von THE VILLAGE und PEBLO DEL RON 2026 war Panamerika, so lag ein Schwerpunkt auf amerikanischen Whisk(e)ys und R(h)ums. Im nächsten Jahr ist das Schwerpunktthema Europa und die europäischen Whisk(e)ys und R(h)ums werden besonders in den Mittelpunkt gerückt.

Michael Gradl, Inhaber von whiskyfaessla.de und fachlicher Partner von THE VILLAGE, zeigt sich mit der diesjährigen Messe hochzufrieden:

„Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg 2026 war wieder eine super gelungene Messe. Mit der vergrößerten Fläche und den breiteren Gängen war für alle ein sehr angenehmer Messebesuch möglich. Alle, die bei THE VILLAGE mitgewirkt haben, sind motiviert und gut gelaunt und das sorgt für gute Stimmung auf der Messe. Das neue große Angebot an Essen und Bieren war super aber im Fokus standen natürlich die Whisk(e)ys: THE VILLAGE hat ein Whisk(e)y-Angebot, das seines gleichen sucht: Von den großen Marken bis hin zu den kleinen familienbetriebenen Brennereien und auch alles dazwischen war hier vertreten. Damit gilt THE VILLAGE zurecht als Leitmesse in Europa.“

Der neugestaltete Event- und Gastrobereich von THE VILLAGE gab den Besuchern mehr Möglichkeiten, um abseits des Messegeschehens entspannt eine Pause einzulegen. Erstmals waren verschiedene Brauereien dabei, die oftmals auch selbst Whisk(e)y produzieren. Mit „Gradl`s Flüsterbar“, einer Bourbon Bar, gab es eine neue Möglichkeit, um vor allem Whisk(e)y-Neulinge an die Spirituose heranzuführen und für Whisk(e)y zu begeistern.

Master Classes, Fachvorträge und Basic Seminare

Das Messeangebot von THE VILLAGE wurde durch 40 Master Classes und Fachvorträge sowie durch tägliche Basic Seminare erweitert. Viele Besucher nutzten die Möglichkeit, sich abseits des Messegeschehens vertiefend mit dem Thema Whisk(e)y zu beschäftigen. In den Tastings wurden spezielle Abfüllungen und Raritäten vorgestellt, insgesamt wurden 11.500 Drams in den Master Classes ausgeschenkt.

Ausblick auf THE VILLAGE 2027

Die nächste Ausgabe der Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE findet am 20. und 21. Februar 2027 (Pre-Opening am 19. Februar) in der Messe Nürnberg statt. Der Schwerpunkt liegt 2027 auf den europäischen Whisk(e)ys. Darüber hinaus überlegt sich das Projektteam bereits jetzt neue Highlights für die nächste Ausgabe von THE VILLAGE. So sind für das Pre-Opening am Vorabend der Messe ein paar besondere Überraschungen geplant.

Der Zutritt zur Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE ist erst ab 18 Jahren gestattet. Veranstalter der Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE und der R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON ist der Nürnberger Messeveranstalter AFAG.

Aktuelle Informationen unter www.whiskey-messe.de