Ardara Distillery befüllt ihr 10.000 Fass

Im Januar 2022 konnten wir über die Befüllung des ersten Fasses der irischen Ardara Distillery berichten. Nun, etwas mehr als vier Jahre später, konnte die Brennerei aus Donegal bereits ihr 10.000 Fass befüllen. Anlässlich diese Meilensteins reiste auch Dave Broom, Autor von „The Way of Whisky“ und „World Atlas of Whisky“, an die irische Atlantik-Küste.

Mit ihrer Ardara Distillery nehmen die Eigentümer Sliabh Liag Distillers das kulturelle Erbe der Herstellung von rauchigem, dreifach destilliertem Irish Whiskey in Donnegal wieder auf – ein Stil, der einst typisch für Donegal war, aber weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Heute produziert sie jährlich 440.000 Liter reinen Alkohol. Ende des vergangenen Jahres erreichte ihre Ardara Single Malt Irish Whiskey 2025 Edition den Markt in Deutschland. Sie reifte in einer Fassmischung aus 47 % Oloroso-Sherry, 45 % Bourbon und 8 % Virgin Oak.