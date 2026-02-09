Serge verkostet: Ein Redbreast-Trio

Viel zu wenig Irish Whiskey werde auf Whiskyfun verkostet! So leitet Serge Valentin seine Verkostung des Tages ein, die den Auftakt zu weiteren Irish Whiskey Sessions bilden soll. Heute werden uns erst einmal die Tasting Notes dreier, bereits vor einigen Jahren abgefüllten Bottlings der Irish Whiskey Marke Redbreast vorgestellt. Neben dem Redbreast 12 yo ‘Cask Strength Batch B1/12’ aus dem Jahre 2012 sind dies Redbreast 27 yo in den Batches B1/2019 und B2/2019. Letztere erhalten jeweils 90 Punkte. Serge’s Fazit bei der fassstarken Variante ist, dass Wasser diese Abfüllung deutlich fruchtiger werden lässt. Unsere tabellarische Übersicht:

Abfüllung Punkte