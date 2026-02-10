Redbreast präsentiert die Moscatel Wine Cask Edition

Die fünfte Edition der Iberian Series von Redbreast kündigte sich bereits an, und ist jetzt auch in Deutschland erscheinen. Redbreast Moscatel Wine Cask Edition ist ab sofort dort erhältlich, und erscheint mit einer UVP von von 78,00 €.

Alle weiteren Details zu diesem neuen Single Pot Still Irish Whiskey von Redbreast in der Pressemeldung, die wir von Pernod Ricard Deutschland erhalten haben:

Von Málaga nach Irland: Redbreast Irish Whiskey präsentiert die Moscatel Wine Cask Edition als neuesten Release seiner renommierten Iberian Series

Die fünfte Edition der gefeierten Iberian Series von Redbreast reift in Moscatel-Weinfässern aus den Hügeln Südspaniens und verleiht dem ikonischen Single Pot Still Whiskey einen sonnenverwöhnten Charakter.

Redbreast kündigt die Einführung der Redbreast Moscatel Wine Cask Edition an – die fünfte Ausgabe der preisgekrönten Redbreast Iberian Series. Kreiert von Master Blender David McCabe, zelebriert diese Edition sowohl die Tradition als auch die Innovationskraft von Redbreast. Für die neue Iberian Series werden Moscatel-Weinfässer aus der historischen Bodega Quitapenas verwendet, um den berühmten Irish Single Pot Still Whiskey zu veredeln.

Inspiriert durch die historischen Verbindungen zu Likör- und Süßweinen wird die Redbreast Moscatel Wine Cask Edition zunächst in einer Auswahl ehemaliger amerikanischer Whiskeyfässer und spanischer Oloroso-Sherryfässer gereift, bevor eine abschließende 16-monatige Reifung in Málaga-Moscatel-Fässern erfolgt. Mit 46 % Vol. abgefüllt, zeigt sich die Redbreast Moscatel Wine Cask Edition reich an mediterranem Ausdruck und bringt eine deutlich elegante, zitrusbetonte Persönlichkeit in die Iberian Series.

Über mehrere Jahrzehnte hinweg haben McCabe und sein Vorgänger Billy Leighton enge Partnerschaften mit Fassherstellern und Winzern in der iberischen Region aufgebaut. Für diese Edition arbeitete das Team der Midleton Distillery mit der traditionsreichen Bodega Quitapenas in Málaga zusammen, die heute von Marta Suárez Prieto und Víctor Suárez Onrubia in fünfter Generation geführt wird. Die ausgewählten Hogsheads aus europäischer Eiche wurden dort zwei Jahre lang mit Moscatelwein vorbereitet, bevor sie nach Midleton gelangten und mit einer speziell komponierten Charge Redbreast Single Pot Still Irish Whiskey befüllt wurden.

Das Aromaprofil zeigt Mandarine, Orangenschale, Kamille, unterlegt von Vanille, Honig und glasierten Früchten, während typische Pot‑Still‑Gewürze wie schwarzer Pfeffer und Gewürznelke für Tiefe sorgen.

Master Blender David McCabe zum Launch:

„Diese Edition feiert die besondere Handwerkskunst und die Tradition von Redbreast, die bis in die späten 1800er Jahre zurückreicht. Die Moscatel‑Fässer würdigen unsere historischen Verbindungen zu Sherry und Likörweinen – und die Menschen, die diese Tradition prägen, wie Marta und ihre Familie von Bodegas Quitapenas.“

Marta Suárez Prieto, Bodegas Quitapenas:

„Wir fühlen uns geehrt, mit Redbreast zusammenzuarbeiten. Die Moscatel‑Fässer bringen Noten von Honig, Datteln, karamellisierten Früchten und feine Kräuter‑ und Zitrusakzente in diese besondere Edition.“

Die Redbreast Moscatel Wine Cask Edition ist ab sofort zu einem UVP von 78,00 € in Deutschland erhältlich.