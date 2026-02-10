Neu bei Kirsch Import: Thompson Bros. Abfüllungen, Tomintoul Single Cask und Scotch Universe Single Casks

Einen bunten und vielfältigen Mix neuer Bottlings aus Schottland stellt und heute Kirsch Import vor:

Von den Thompson Bros. neue Mystery Malts der Series No.5, zwei „teaspooned“ Blended Malts und zwei Single Casks Specially bottled for Germany; ein offizielles Tomintoul Single Cask für den deutschen Markt; und fünf neue Scotch-Universe-Abfüllungen: ANDROMEDA VII, MENSA II, TRITON I, HALE BOPP III sowie GANYMED V.

Hier alle Details und Einzelheiten, so wie wir sie von Kirsch Import erhalten haben:

Thompson Bros. mit Mystery Malt & Exklusivabfüllungen

Günstiger geht’s nicht: Ob Highland Park 20 y.o., Clynelish 24 y.o., Balmenach 26 y.o. oder Glen Garioch 27 y.o. – in der Mystery-Malt-Reihe der Thompson Bros. erhalten Genießer zum Festpreis ein faires Erlebnis mit echten Chancen auf Mehrwert. Jede der einheitlich designten Flaschen verbirgt einen schottischen Single Malt Whisky, der seine Identität beim Öffnen preisgibt.



Die neue Abfüllserie, zu der auch dieser Mystery Malt gehört, umfasst insgesamt 38 Whiskys im Alter von fünf bis 27 Jahren. Holen Sie sich auf der Website einen Vorgeschmack darauf, welche etablierte Brennerei oder New Wave Distillery dieses Mal für Überraschung sorgt!

Auch zwei „teaspooned“ Blended Malts verschleiern ihre Herkunft. Der Aldunie 1998/2025 stammt aus der erst 1990 gegründeten Kininvie Distillery, deren Whisky man mittlerweile ausschließlich unabhängig abgefüllt findet. Perfekt für alle, die Probierlücken füllen möchten.



Ein rares Erlebnis bieten die Thompson Bros. auch mit dem Side Burn 1989/2025: Näher kommen Fans einem fassstarken Single Cask der Balvenie Distillery nicht. Nachschub von William Grant & Sons gibt es nicht mehr.

Exklusiv für Kirsch-Kunden wurden der Highland Park 2005/2025 und der Glen Garioch 1998/2025 abgefüllt. Die stark limitierten Single Casks wurden im Vintage-Look gehalten. Denn: Sie feiern das 25-jährige Jubiläum der Thompson-Familie im historischen Dornoch Castle – dem Ort, an dem die Whisky-Erfolgsgeschichte der Brüder begann.

Mystery Malt

Thompson Bros. Single Malt Scotch Whisky

Series No.5

Herkunft: Schottland

Fasstyp: variiert

46,3% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Aldunie 1998/2025

Thompson Bros. Blended Malt Scotch Whisky

27 Jahre

Dest.: 07/09/1998

Abgef.: 09/2025

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Refill Barrels

52,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Side Burn 1989/2025

Thompson Bros. Speyside Blended Malt Scotch Whisky

35 Jahre

Dest.: 21/10/1989

Abgef.: 09/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Casks

51% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Highland Park 2005/2025 – Peated

Thompson Bros. Island Single Malt Scotch Whisky

Specially bottled for Germany

20 Jahre

Dest.: 03/10/2005

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Refill Hogshead

Fassnr.: 5039

264 Flaschen

54,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Garioch 1998/2025

Thompson Bros. Highland Single Malt Scotch Whisky

Specially bottled for Germany

27 Jahre

Dest.: 10/11/1998

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Second Fill Barrel

Fassnr.: 4670

190 Flaschen

53,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Das gab es noch nie:

Offizielles Tomintoul Single Cask für den deutschen Markt

Ihre – auch preislich – zugänglichen „gentle drams“ sind in aller Munde. Single Casks der Tomintoul Distillery dagegen kaum. Offizielle Einzelfassabfüllungen der Speyside-Brennerei sind äußerst selten. Ein exklusives Single Cask für den deutschen Markt gab es sogar noch nie. Bis jetzt!

Mit seinen 222 Flaschen steht der Tomintoul 2013/2025 ausschließlich Kirsch-Kunden zur Verfügung. Zwölf Jahre lang befand sich das Bourbon Barrel Nr. 4328 in der Obhut von Robert Fleming, der seit über 20 Jahren Regie über Tomintouls hohe Pot Stills führt.



Entstanden ist ein kraftvoller, wärmender Whisky mit vollmundigen Aromen von Vanillepuddingtörtchen, pochierten Birnen und gerösteten Kastanien, die am Gaumen durch Tabak und Zimtwürze strukturiert werden und mit Nougat und Kakaopulver lange ausklingen.

Tomintoul 2013/2025

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusive for Germany

12 Jahre

Dest.: 27/03/2013

Abgef.: 12/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr.: 4328

222 Flaschen

59,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Vanillepuddingtörtchen, Zitronenkuchen und gedünstete Früchte, kombiniert mit Kamille, Kakao und gerösteten Kastanien.



Gaumen: Fruchtig und intensiv, mit Noten von Gewürzäpfeln, Vanilleschoten, pochierten Birnen und Karamellcreme, strukturiert durch Tabak und Zimtwürze.



Nachklang: Nussig und wärmend, mit Anklängen von Praline, Cappuccino und Holunderblüten, die einen langen Eindruck von Nougat und Kakaopulver hinterlassen.

3 – 2 – 1 – lift off!

Abheben mit galaktischen Single Casks von Scotch Universe

Mit einer neuen Auswahl an galaktischen Scotch-Universe-Abfüllungen führt der Whisky-Druide seine Reise durch das Universum von Aromen und Fässern fort. Fünf Preis-Leistungs-Raketen starten heute in die Umlaufbahn.



Von Ardmore gesandt, führt Andromeda VII mit Torfrauch, Schwarzen Johannisbeeren, Zartbitterschokolade und Paranuss in die Sphären der Sherryfassreifung. Mit spritzigen Noten aus dem St. Emilion Grand Cru Barrique wirft Mensa II einen unabhängigen Blick auf die Welt der erst 1971 gegründeten Mannochmore Distillery.



Sämig und süß: Triton I vom Heimatplaneten Glen Elgin gönnte der Whisky-Druide 14 Jahre im First Fill Ruby Port Wine Barrique. Gleichaltrig zieht Hale Bopp III einen Schweif aus Räucherspeck, dunklen Früchten und gerösteten Maronen nach sich, den man besonders gut von der Benrinnes Distillery aus beobachten kann.



Ganymed V versammelt dunkle Materie im Glas: Im First Fill Bordeaux Supérieur Barrique gereift, verdichtet der Insulaner dunkle Fruchtsüße von Trauben und Pflaumen mit einer Spur von Gewürzen wie Rosmarin.

ANDROMEDA VII – Peated

Scotch Universe Highland Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Dest.: 2016

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Highlands (Ardmore)

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead

53,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

MENSA II

Scotch Universe Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest.: 2012

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside (Mannochmore)

Fasstyp: First Fill St. Emilion Grand Cru Barrique

55% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

TRITON I

Scotch Universe Speyside Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest.: 2011

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside (Glen Elgin)

Fasstyp: First Fill Ruby Port Wine Barrique

55,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

HALE BOPP III

Scotch Universe Speyside Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest.: 2011

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside (Benrinnes)

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead

55,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

GANYMED V

Scotch Universe Islay Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest.: 2013

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Islay (Bunnahabhain)

Fasstyp: First Fill Bordeaux Supérieur Barrique

56,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert