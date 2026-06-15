Wer gewinnt das Aromawunder, den neuen St. Kilian Exceptional – ex Mugi Shochu in Fassstärke? Hier steht’s!

Den Juni haben wir auch in diesem Jahr mit einem besonderen Gewinnspiel einer besonderen Brennerei gestartet: Die Destillerie St. Kilian in Rüdenau (sie veranstaltet vom 26. bis 27. Juni 2025 schon das 4. St. Kilian Whisky Festival – das Programm und Restkarten zu den Veranstaltungen finden Sie hier) stellte als unser Gewinnspielpartner einen einzigartigen Whisky zur Verfügung, der vor kurzem ihre hochgelobte Exceptional-Serie erweiterte:

Zu gewinnen gab es eine 0,5-Liter-Flasche St. Kilian Exceptional – ex Mugi Shochu im Wert von 190 Euro, eine Komplettreifung in einem japanischen Mugi Shochu-Fass, laut Auskunft von St. Kilian Distillers eine absolute Branchenneuheit.

Wie immer sagen wir vielen lieben Dank für die zahlreichen Einsendungen, auch im Namen unseres Gewinnspielpartners. Bevor wir Ihnen aber den Gewinner oder die Gewinnerin verraten, zunächst noch einmal Infos zur Brennerei und zu dem besonderen Preis, den Sie diesmal gewinnen konnten:

Die Destillerie St. Kilian in Rüdenau

Im unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main treffen Whisky-Handwerk und Tradition auf modernste Technik und Innovation. 2012 von Andreas Thümmler gegründet, produziert St. Kilian Distillers seit 2016 mit größter Hingabe und Leidenschaft Single Malt Whisky nach schottischem Vorbild.

Hergestellt aus heimischem Malz sowie schottischem Torfrauchmalz aus den Highlands und doppelt destilliert in original schottischen Pot-Still-Kupferbrennblasen reifen die St. Kilian Whiskys in über 400 verschiedenen Fassgrößen und -typen inmitten der unberührten Natur des Odenwaldes.

Zum umfangreichen Produktportfolio zählen neben der dauerhaft verfügbaren Core Range (hier kam vor kurzem ein neuer Cigar Malt hinzu) limitierte Signature Editions mit individueller Fasszusammensetzung, exklusive Sondereditionen, Single Malts aus der Heavy Metal Serie, Whiskys aus der Bud Spencer und Terence Hill Reihe sowie aromatische Liköre auf New Make-Basis. Deutschlands wohl experimentierfreudigste Whiskybrennerei hat bereits über 250 Goldmedaillen bei den renommiertesten Wettbewerben der Welt gewonnen sowie zahlreiche Auszeichnungen wie „World-Class Distillery“, „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ erhalten.

St. Kilian Distillers produzieren mit einem jungen, hochkarätigen Team auf vom schottischen Unternehmen Forsyths für die Brennerei maßgeschneiderten Kupferstills.

Ihr Gewinn: Der herausragende St. Kilian Exceptional – ex Mugi Shochu in der 0,5l-Flasche im Wert von 190 Euro

Der St. Kilian Exceptional Ex Mugi Shochu ist ein streng limitierter Single Malt Whisky, der in einer Auflage von nur 400 Flaschen erschienen ist. Das Besondere an dieser exklusiven Abfüllung ist ihre Vollreifung in seltenen ex-Mugi Shochu Fässern aus Japan, in denen zuvor traditioneller japanischer Gersten-Branntwein gelagert wurde.

Fassart: Vollreifung über 6 Jahre in ex-Mugi Shochu Fässern (japanischer Gersten-Shochu).

Alkoholgehalt: Kräftige 55,5 % Vol., abgefüllt in Fassstärke (Cask Strength).

Produktreihe: Teil der exklusiven Exceptional Range (Single Cask Raritäten)

Tasting Notes:

Aussehen

Helles Gold.



Aroma

Betörende Noten von reifer Birne, gelbem Apfel, Sternenfrucht und einem Hauch Aprikose verschmelzen harmonisch mit zarter Vanille und feinem Blütenhonig, während sanft-würzige Eiche und ein Anflug von Toffee ein warmes, einladendes und vielschichtiges Bouquet schaffen.



Geschmack

Die saftige Süße von reifer Birne, knackigem Apfel und Aprikose entfaltet sich am Gaumen, begleitet von angenehm wärmender Eichenwürze und einer Prise schwarzen Pfeffers, während cremige Vanille, Karamell und feiner Blütenhonig das ausgewogene Mundgefühl harmonisch abrunden.



Nachklang

Wärmende Anklänge von Fruchtmarmelade, Vanillecreme und dunklem Toffee klingen lang und elegant aus, getragen von sanft trockenen Eichennoten und einer feinen Spur bittersüßer Fruchtschale.

Ein handwerklich präziser, vielschichtiger Whisky, der Finesse und florale Leichtigkeit perfekt balanciert.

Und den St. Kilian Exceptional – ex Mugi Shochu in der 0,5l-Flasche im Wert von 190 Euro gewonnen hat:

Johannes Bauer aus 91058 Erlangen

Wir gratulieren ganz herzlich zu diesem besonderen Preis und freuen uns mit Ihnen. Der Gewinn wird durch unseren Partner St. Kilian Distillers versendet und sollte in der nächsten Zeit bei Ihnen eintreffen.

Und wenn es diesmal für Sie nicht geklappt hat: Wir machen heute gleich mit dem nächsten Gewinnspiel weiter – und was für eines das ist! Wir gehen jetzt ganz kurz auf Tauchstation, bevor wir den tollen Preis bei der nächsten Verlosung präsentieren (und wenn Sie die letzten Wochen nicht unter einem Stein verbracht haben, haben Sie vielleicht schon eine Idee, was in der nächsten Stunde bei uns „auftauchen“ wird)… 😉

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team