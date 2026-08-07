Neu: St. Kilian Whisky Bunker Reserve II / 2026

Ab sofort ist die neue Sonderedition aus St. Kilian, der St. Kilian Whisky Bunker Reserve II / 2026 erhältlich – einauf 382 Flaschen limitierter, ungetorfter St. Kilian aus einem ex-Sauternesfass, der oben in der Bunke City in seinem Fass reifen konnte. Die St. Kilian Distillers schreiben darüber:

Die Whisky Bunker Reserve II / 2026 reifte in einem ex Sauternes Süßweinfass und überzeugt mit einer besonders weichen, vollmundigen Struktur. Im ehemaligen NATO-Bunker im Odenwald ideal gelagert, entwickelte dieser Single Malt Whisky seinen unverwechselbaren Charakter in aller Ruhe und unter exklusiven Bedingungen.

Die Tasting Notes für die neue Abfüllung lesen sich wie folgt:

Aroma:

Fruchtbetont und einladend mit einer Fülle reifer Trauben und gelber Früchte. Besonders Honigmelone und Aprikose prägen das Aromenspiel, begleitet von feinen floralen Noten. Süßer Honig und dezente Vanille verleihen zusätzliche Wärme.

Geschmack:

Weich und vollmundig. Reife gelbe Früchte stehen im Mittelpunkt und werden von cremiger Vanille und einer angenehmen Honigsüße umrahmt. Noten von Rosinen bringen zusätzliche Tiefe und erinnern an sonnengetrocknete Früchte.

Nachklang:

Fruchtige und süße Eindrücke bleiben lange präsent, begleitet von Honignoten und einem dezenten weinigen Charakter, der dem Nachklang Eleganz und Länge verleiht.

Die Sonderedition – Whisky Bunker Reserve II / 2026 – 0,5l ist ab sofort um 99,90€ im Webshop von St. Kilian zu finden – solange der Vorrat reicht.