Serge verkostet: Highland Park x7

Highland Park aus verschiedenen Quellen und verschiedenen Alters steht heute auf dem Verkostungsprogramm von Serge Valentin. Das Alter: Zwischen 8 und 35 Jahren – und die Punktwertung zwischen hoher Zustimmung und frenetischem Beifall.
Wie immer informiert sie unsere trockene Tabelle über einen Teilaspekt des wesentlich lesenswerteren Inhalts der Verkostung:
|Abfüllung
|Punkte
|Highland Park 16 yo ‘Between You and I’ (48%, OB, 2025)
|85
|Highland Park 8 yo ‘Old Orkney’ (47%, Decadent Drinks, bourbon and sherry refill hogsheads and butts)
|88
|Highland Park 8 yo (100 proof, Gordon & MacPhail, UK, +/1970)
|94
|Secret Orkney (HP) 25 yo 2000/2026 (52.6%, Sansibar & The Whisky Agency, cream sherry butt)
|89
|Highland Park 22 yo 2003/2026 (55.9%, Thompson Bros., refill sherry wood, 336 bottles)
|88
|Highland Park 35 yo 1988/2024 (50.1%, Aquavitae & Shinanoya, Divine Beasts, hogshead, 150 bottles)
|90
|Highland Park 18 yo (43%, OB, +/-2005)
|87