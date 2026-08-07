Serge verkostet: Highland Park x7

Highland Park aus verschiedenen Quellen und verschiedenen Alters steht heute auf dem Verkostungsprogramm von Serge Valentin. Das Alter: Zwischen 8 und 35 Jahren – und die Punktwertung zwischen hoher Zustimmung und frenetischem Beifall.

Wie immer informiert sie unsere trockene Tabelle über einen Teilaspekt des wesentlich lesenswerteren Inhalts der Verkostung:

Abfüllung Punkte