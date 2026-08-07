IslandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Highland Park x7

Viel Lob gibt es diesmal für alle Abfüllungen der Destillerie auf den Orkneys - die beste Bewertung vergibt satte 94 Punkte

Highland Park aus verschiedenen Quellen und verschiedenen Alters steht heute auf dem Verkostungsprogramm von Serge Valentin. Das Alter: Zwischen 8 und 35 Jahren – und die Punktwertung zwischen hoher Zustimmung und frenetischem Beifall.

Wie immer informiert sie unsere trockene Tabelle über einen Teilaspekt des wesentlich lesenswerteren Inhalts der Verkostung:

AbfüllungPunkte

Highland Park 16 yo ‘Between You and I’ (48%, OB, 2025)85
Highland Park 8 yo ‘Old Orkney’ (47%, Decadent Drinks, bourbon and sherry refill hogsheads and butts)88
Highland Park 8 yo (100 proof, Gordon & MacPhail, UK, +/1970)94
Secret Orkney (HP) 25 yo 2000/2026 (52.6%, Sansibar & The Whisky Agency, cream sherry butt)89
Highland Park 22 yo 2003/2026 (55.9%, Thompson Bros., refill sherry wood, 336 bottles)88
Highland Park 35 yo 1988/2024 (50.1%, Aquavitae & Shinanoya, Divine Beasts, hogshead, 150 bottles)90
Highland Park 18 yo (43%, OB, +/-2005)87
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