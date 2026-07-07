Neu bei Kirsch Import: Benromach, dreizehn Abfüllungen von Saburomaru, Glenturret Eclosion und 6x Murray McDavid

Fette Beute bei Kirsch Import – gleich 21 neue Bottlings aus Schottland und Japan dürfen wir Ihnen heute vorstellen (und darauf hinweisen, dass die Abfüllungen in Kürze beim Händler Ihres Vertrauens auftauchen werden. Der Reigen beginnt mit einem neuen Benromach mit einem Cote-Rotie Wine Cask Finish, gefolgt von 12 Malts und einem Likör aus der Destillerie Saburomaru (eine wirklich interessante Palette an Bottlings). Dann wäre da noch der neue Glenturret Eclosion aus PX Sherry Casks – und sechs schöne Abfüllungen von Murray McDavid aus renommierten schottischen Brennereien.

Alle Details im umfangreichen Artikel:

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Kontrastreich – Benromach setzt auf Kontraste: Speyside-Rauch trifft Côte-Rôtie-Wein

Speyside und Torfrauch, oldschool und innovativ: Benromach weiß, wie man Kontraste harmonisch vereint. Davon zeugt insbesondere die experimentelle Contrasts-Reihe. Sie wächst jetzt um einen 12-jährigen Single Malt, der zarten Rauch mit süßen Bourbon- und raren Rotweinnoten aus dem Anbaugebiet Côte-Rôtie verbindet.

Der Benromach Contrasts: Côte-Rôtie Wine Cask Finish reifte zunächst in erstbefüllten Bourbonfässern und erhielt seinen letzten Schliff in Weinfässern aus Côte-Rôtie. Die Appellation vom rechten Ufer der Rhône, südlich von Lyon, gilt nicht nur als eine der ältesten Weinbauregionen Frankreichs, sondern auch als eine der beliebtesten.

Benromachs limitiertem Kontrastprogramm verleiht sie in einem 26-monatigen Finale Aromen von warmen Gewürzen und Sommerbeeren, mit schwarzem Pfeffer und Orangenschale sowie einem langanhaltenden, dezent rauchigen Nachklang.

Benromach Contrasts: Cote-Rotie Wine Cask Finish – 2014/2026 – 12 y.o.

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Japanischer Whisky mit Islay-Seele: Die rauchige Vision von Saburomaru – jetzt neu!

Ein japanischer Whisky mit der Seele eines Ardbegs der 1970er? Genau dieser Kombination hat sich Saburomaru verschrieben. Die kleine Brennerei aus Toyama verbindet historische Handwerkskunst mit innovativer Technik – und zählt zu den spannendsten Adressen für Liebhaber intensiv getorfter Whiskys.

Takahiko Inagaki, Inhaber in fünfter Generation, hat eine klare Vision: Als großer Bewunderer legendärer Ardbeg-Abfüllungen möchte er deren kraftvollen Rauchcharakter in einer japanischen Interpretation neu erzählen. Dafür setzt Saburomaru konsequent auf Torf – mal maritimen Islay-Peat, mal trocken-würzigen Highland-Peat, mal als Verbindung beider Welten.

Herzstück der Produktion ist Zemon, die weltweit erste gegossene Pot Still aus Kupfer. Gemeinsam mit den jahrhundertealten Gießereien der Region entwickelt, trifft sie auf traditionelle Douglasien-Gärbottiche, die durch eine mehrstufige Milchsäuregärung zusätzliche Komplexität erzeugen. Gereift wird unter anderem in Bourbon-, Sherry- und eigens entwickelten Mizunara-Fässern aus Toyama.

Die Tarot Series erzählt die Entwicklung der Saburomaru-Whiskys Jahr für Jahr weiter:

III The Empress: erstmals ausschließlich mit Islay-Peat gemälzte Gerste

IV The Emperor: kraftvoller Highland-Peat mit trockener, geradliniger Rauchnote

V The Hierophant: mehr Komplexität durch den Einsatz gereifter Ale-Hefe

VI The Lovers: harmonische Verbindung von Islay- und Highland-Peat

VII The Chariot: der bislang intensivste Rauchstil der Brennerei mit 80 ppm

Alle Abfüllungen sind jeweils mit 48% vol. sowie in Cask Strength erhältlich.

Ergänzt wird die Range durch die Blended Whiskys SAB. Sunset Red, Night Black und Ocean Blue, die Saburomarus rauchige Handschrift unterschiedlich interpretieren, sowie die Liköre Ume Steeped in Whisky und Yuzu Wine Liqueur, die Pflaume und Whisky bzw. Yuzu-Saft und Sake verbinden.

Saburomaru III The Empress – 2020/2023 – Heavily Islay Peated

Alkoholgehalt: 48% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein markantes Spiel aus torfigem Islay-Rauch verbindet sich mit den hellen Noten von grünem Apfel, Birne und spritziger Zitrone. Dezente Nuancen von Honig, Vanille und eine Spur Pfeffer verleihen dem Bouquet eine feine Balance.

Geschmack: Kraftvoller Torfrauch dominiert das Mundgefühl, harmonisch ergänzt durch die lebendige Präsenz grüner Äpfel und eine strukturbildende Eichenwürze. Eine würzige Pfeffernote verleiht dem komplexen Körper eine markante Tiefe.

Nachklang: Das Finale ist geprägt von langsam verblassendem Rauch und der sanften Süße von Toffee. Ein dezenter Nachhall von Eiche rundet den Abschluss stimmig und elegant ab.

Saburomaru III The Empress – 2020/2023 – Cask Strength Heavily Islay Peated

Alkoholgehalt: 60% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Markanter Torfrauch und die Atmosphäre eines glühenden Lagerfeuers verschmelzen mit einer kühlen Meeresbrise. Subtile Nuancen von grünem Apfel, Birne und eine Spur Vanille verleihen dem Bouquet eine elegante Tiefe.

Geschmack: Eine druckvolle Rauchstruktur umhüllt die lebhaften Akzente von grünem Apfel und spritzigen Zitrusfrüchten. Würziger Pfeffer und die feinherbe Textur gerösteter Nüsse erzeugen ein komplexes, kraftvolles Mundgefühl.

Nachklang: Das Finale zeigt sich ausdauernd und trocken mit einer intensiv rauchigen Präsenz. Eine dezente Erinnerung an Zitrusfrüchte verweilt langanhaltend am Gaumen.

Saburomaru IV The Emperor – 2020/2024 – Heavily Highland Peated

Alkoholgehalt: 48% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein markanter, trockener Rauch verbindet sich mit dem Duft von verkohltem Holz. Dahinter entfalten sich lebendige Akzente von grünem Apfel und reifer Ananas.

Geschmack: Die herzhafte Süße gerösteter Maronen trifft auf eine kraftvolle, rauchige Würze. Ein Hauch von reifer Aprikose verleiht dem Profil eine feine Fruchtigkeit und Tiefe.

Nachklang: Der Nachklang ist langanhaltend und von intensivem aschigem Rauch geprägt. Eine mineralisch anmutende Trockenheit rundet den präzisen, charakterstarken Abschluss ab.

Saburomaru IV The Emperor – 2020/2024 – Cask Strength Heavily Highland Peated

Alkoholgehalt: 60% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Saburomaru V The Hierophant – 2021/2024 – Heavily Peated

Alkoholgehalt: 48% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Helle Fruchtakzente von Apfel und Birne verbinden sich harmonisch mit einer sanften Honigsüße und einer subtilen Prise Pfeffer.

Geschmack: Intensiver Rauch prägt das Mundgefühl, begleitet von den nussigen Tönen gerösteter Kastanien, süßem Ahornsirup und einem würzigen Unterton.

Nachklang: Der Abgang verweilt langanhaltend mit trockener Asche und einer präsenten, rauchigen Tiefe.

Saburomaru V The Hierophant – 2021/2024 – Cask Strength Heavily Peated

Alkoholgehalt: 60% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Saburomaru VI The Lovers – 2021/2025 – Cask Strength Islay & Highland Peated

Alkoholgehalt: 59% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Saburomaru VII The Chariot – 2021/2025 – Cask Strength Super Heavily Peated

Alkoholgehalt: 59% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Saburomaru SAB. Sunset Red – Smoky Blended Whisky – Extra Selected

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Akzente von Orange und eine Spur weiches Wachs verbinden sich mit einer zarten Karamellsüße. Eine subtile, rauchige Untermalung verleiht der Nase zusätzliche Komplexität.

Geschmack: Saftige Apfelnoten und süßes Karamell prägen den runden Körper. Eine präsent eingewobene Rauchigkeit sorgt für ein vielschichtiges und ausgewogenes Mundgefühl.

Nachklang: Das Finale ist langanhaltend und wird von würzigen Holznoten getragen. Eine elegante, rauchige Präsenz bleibt dabei am Gaumen haften.

Saburomaru SAB. Night Black – Smoky Blended Whisky – Extra Selected

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Saburomaru SAB. Ocean Blue – Smoky Blended Whisky – Ultimate Selection

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Markanter Torfrauch und warme Holznoten treffen auf die sanfte Süße von Honig und reifem Apfel. Ein Hauch von Wachs verleiht dem dichten Bouquet eine elegante Struktur.

Geschmack: Am Gaumen dominieren kräftiger Torf und trockene Asche, die von feinen Trockenfrüchten und milder Vanille ausgeglichen werden. Der Körper zeigt sich vollmundig und von einer charakterstarken Tiefe geprägt.

Nachklang: Das Finale ist langanhaltend und von rauchigen Akzenten geprägt, die in eine fein-würzige Holznote übergehen. Eine dezente Trockenheit sorgt für einen präzisen Ausklang.

Saburomaru Ume Steeped in Whisky – Liqueur

Alkoholgehalt: 19% | Ohne Farbstoff

Sherry-Surprise: Eclosion aus Schottlands ältester Brennerei

Mit Eclosion ergänzt The Glenturret ihre Limited Editions um einen Single Malt, der sich von den meisten Sherryfass-Abfüllungen unterscheidet: eher tropisch und lebhaft als schwer und dunkel. Hinter dem Whisky steht eine Brennerei, die seit der Übernahme durch Lalique in nahezu jedem Detail neue Maßstäbe setzt.

Wenn Lalique eine Whiskybrennerei kauft, dann nicht irgendeine, sondern Schottlands älteste durchgängig produzierende Destillerie. Abgefüllt wird hier nicht in beliebige Flaschen, sondern in eigens gestaltete Lalique-Dekanter. Passend zum Restaurant, dem weltweit einzigen Distillery-Restaurant mit zwei Michelin-Sternen. Dank ungewöhnlicher Weitsicht sind seit dem Ochtertyre Agreement von 1825 zudem die Rechte am Wasser des Loch Turret gesichert. Und am Fass? Da steht Bob Dalgarno – einst Whisky Maker bei Macallan und prägende Nase hinter genau jenen Abfüllungen, die heute zum Heiligen Gral der Single-Malt-Welt zählen.

Besser als bei Glenturret kann man die Weichen für einen großen Single Malt kaum stellen. Eclosion (dt. „Entpuppung“) demonstriert das mit einem überraschenden Sherry-Profil: Trotz Reifung in insbesondere Pedro Ximénez Sherry Casks, entfaltet der Single Malt lebhafte Noten von Ananas und Zitrusfrüchten mit Vanillecreme und Zimtwürze.

Glenturret Eclosion – PX Sherry Casks

Alkoholgehalt: 46.2% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Klare Ananas und lebendige Zitrusnoten prägen das Bouquet, sanft umspielt von feiner Vanillecreme. Eine dezente Spur von würzigem Eichenholz verleiht der Nase eine elegante, strukturierte Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine lebhafte Verbindung aus Zitrusfrüchten und Ananas, begleitet von Nuancen von Orangenöl. Weiche Eichennoten und eine feine Prise Zimt sorgen für eine harmonische, ausgewogene Wärme.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend und fruchtbetont, wobei die hellen Ananasnoten langsam verklingen. Edel integriertes Eichenholz begleitet den Ausklang mit einer vornehmen, ausgewogenen Präsenz.

Seltene Namensrechte, Fässer & Stile: Neues von Murray McDavid

Ob Glengoyne mit Namensrechten, Highland Park aus 17 Jahren reiner Bourbon-Reifung oder Ardmore ohne die bekannten Rauchnoten: Sechs Neuheiten demonstrieren, was der mehr als 40.000 Casks starke Holzschatz des unabhängigen Abfüllers Murray McDavid zu bieten hat.

Mit dem Aberlour 2014/2026 zeigt sich ein Speyside-Klassiker von seiner üppigen Seite. Für dunkle Früchte, Schokolade und intensive Sherrysüße bei kräftigen 57,2% vol. reifte der Single Malt in Ximénez-Spínola-PX-Fässern nach.

Dem Glengoyne 2014/2026 mit seltenen Namensrechten gönnte man eine reine Bourbonfass-Reifung. Und die bringt den üppigen, fruchtigen Brennereicharakter mit süßem Gebäck, Banane, Zitrusschale und Vanille auf den Punkt.

Ebenfalls als „Independent“ rar: der Highland Park 2008/2026. Nach 17 Jahren in Bourbonfässern verbindet er seinen zart rauchigen Küstencharakter mit Steinobst, Zedernholz, Muskat und öligem Malz.

Maritime Torfnoten finden Fans auch im Ledaig 2009/2026. Auf der Isle of Mull destilliert und in portugiesischen Rotweinfässern veredelt, verschmelzen kraftvoller Rauch mit getrockneten Cranberrys, dunkler Schokolade, Geräuchertem und Zigarrenblättern.

Das Zuhause des üppigen „mystery malts“ Ard-LESS 2009/2026 ist vor allem für seinen rauchigen Bruder bekannt, obwohl die Highland-Brennerei auch ungetorften Whisky produziert. Dieser ist jedoch eher … „‘ARD to find“.

Loch Lomond produziert neun verschiedene Arten von Destillaten – und als einzige Brennerei Single Grain Whisky rein aus gemälzter Gerste. Der Loch Lomond 2019/2026 wurde in der Column Still gebrannt und in kleinen Koval Bourbon Quarter Casks verfeinert – für einen köstlichen Mix aus Bananen-Milchshake, gebuttertem Popcorn und einem Hauch von Zimt.

Aberlour 2014/2026 – 11 y.o. – PX Sherry Cask Finish – Murray McDavid

Alkoholgehalt: 57.2% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Pflaumen und Rosinen harmonieren mit der feinen Würze von Orangenschale. Ein cremiger Malzton und dezente Vanille verleihen der Nase eine einladende Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen verbinden sich cremiger Honig und weiches Toffee mit dem Aroma dunkler Beeren. Der deutliche Einfluss des PX-Sherrys sorgt für eine komplexe und vollmundige Textur.

Nachklang: Das Finale besticht durch sanfte Eichennoten und eine zarte Nuance von Mokka. Eine langanhaltende Fruchtigkeit rundet das Geschmackserlebnis elegant ab.

Glengoyne 2014/2026 – 11 y.o. – Bourbon Barrel – Murray McDavid

Alkoholgehalt: 56.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Duftiges Süßgebäck verschmilzt mit spritziger Zitronenschale und der Sanftheit reifer Bananen. Subtile Nuancen von Malz und Vanille runden das einladende Bouquet harmonisch ab.

Geschmack: Ein seidiges Mundgefühl trägt intensive Noten von Mango und Banane, die auf einer kräftigen Malzbasis ruhen. Cremige Vanille und ein Hauch von Karamell verleihen dem Profil eine reizvolle Komplexität.

Nachklang: Das Finish besticht durch nachklingendes Toffee und feine Vanilleakzente. Ein Hauch von hellem Eichenholz setzt einen eleganten, trocken-würzigen Schlusspunkt.

Highland Park 2018/2026 – 17 y.o. – Bourbon Barrel – Murray McDavid

Alkoholgehalt: 54.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Die Nase offenbart ein elegantes Zusammenspiel aus reifer Birne und saftigem Steinobst, das von feinen Vanillenoten sanft umspielt wird.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich eine klare Apfelfrucht, die durch einen dezenten, sehr präzise eingebundenen Hauch von Rauch eine feine Komplexität erhält.

Nachklang: Das Finale besticht durch öliges Malz und die würzige Note von Muskatnuss, ergänzt um einen langanhaltenden, blumigen Torfschimmer.

Ledaig 2019/2026 – 16 y.o. – Quinta Dos Frades Wine Cask Finish – Murray McDavid

Alkoholgehalt: 57.5% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Zarte Veilchen und die herbe Süße getrockneter Cranberries verbinden sich mit rauchigen Nuancen von Fleisch und einer Prise schwarzem Pfeffer.

Geschmack: Intensive dunkle Schokolade und reife Beeren treffen auf eine strukturgebende Eichenwürze, die den maritimen Charakter des Destillats elegant zur Geltung bringt.

Nachklang: Das Finale beeindruckt durch eine präsente Tanninstruktur und edle Tabaknoten, die in einer langanhaltenden, malzigen Süße ausklingen.

Ard-LESS Mystery Malt 2019/2026 – 16 y.o. – PX + Tawny Port – Murray McDavid

Alkoholgehalt: 54.3% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Das Bouquet besticht durch die elegante Verbindung von edlen Sultaninen und einer feinen Note von dunklem Leder. Nuancen von gerösteten Cashewnüssen verleihen der Nase dabei eine ansprechende, cremige Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen trifft süßer Mokka auf die herbe Komplexität von dunklem Kakao und die lebhafte Frische roter Früchte. Das Mundgefühl zeigt sich vollmundig und harmonisch abgerundet.

Nachklang: Der Abgang ist geprägt von schmelzendem Toffee und einer dezenten Würze. Ein feiner Hauch von Kirsche sorgt für einen langanhaltenden und eleganten Nachhall.

Loch Lomond 2019/2026 – 7 y.o. – Koval Quarter Cask – Murray McDavid

Alkoholgehalt: 58.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert