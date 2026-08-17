Simple Sample, die abwechslungsreiche Online-Tastings veranstalten, treten heute wieder als unabhängige Abfüller auf. Neu erscheinen werden zwei Secret Islay Single Casks, die eine Reifedauer von 19 und 30 Jahren in Bourbon Barrels aufweisen können. Der Vorverkauf läuft bereits – bei beiden Abfüllungen ist inzwischen mehr als die Hälfte vergeben.

Mehr zu diesen beiden Bottlings in der folgenden Aussendung, die wir von Simple Sample erhalten haben:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Simple Sample bringt zwei Secret Islay Single Casks mit 19 und 30 Jahren

Mit einem 19-jährigen und einem 30-jährigen Secret Islay aus Bourbon Barrels erweitert Simple Sample seine Single-Casks-Reihe um zwei lange gereifte Islay-Abfüllungen. Der 19-Jährige kostet 89,90 Euro, der 30-Jährige 189,90 Euro. Beide erscheinen als 0,5-l-Flasche inklusive zusätzlichem 2-cl-Sample, sind auf jeweils 112 Flaschen limitiert und kommen in Natural Colour. Der Vorverkauf läuft bereits – bei beiden Abfüllungen ist inzwischen mehr als die Hälfte vergeben.

Simple Sample legt bei den eigenen Single Casks mit zwei Islay-Abfüllungen nach, die auf den ersten Blick vor allem durch ihre Altersstufen auffallen. Beide Whiskys stammen aus Bourbon Barrels, beide bleiben in der Brennerei-Herkunft bewusst als „Secret Islay“ bezeichnet – und trotzdem sollen sie geschmacklich zwei klar unterschiedliche Seiten lange gereiften Islay-Whiskys zeigen.

Der 19-Jährige ist mit 51,6 % vol. abgefüllt, der 30-Jährige mit 48,9 % vol. Beide Abfüllungen sind bestätigt und befinden sich aktuell im Bottling. Die Auslieferung ist nach Angaben von Simple Sample voraussichtlich in etwa sechs bis acht Wochen vorgesehen. Vergeben werden die Flaschen nach Bestelleingang.

Auffällig ist dabei insbesondere die Preisgestaltung: 89,90 Euro für 19 Jahre Islay und 189,90 Euro für 30 Jahre Islay. Bei beiden Preisen ist das zusätzliche 2-cl-Sample der jeweiligen Abfüllung bereits enthalten.

Zwei Altersstufen, eine Fassart

Zwei Secret Islays aus Bourbon Barrels: 30 Jahre links, 19 Jahre rechts. Bild: Simple Sample

Der Reiz des Duos liegt weniger in zwei möglichst ähnlichen Schwesterabfüllungen als im direkten Vergleich zweier Reifestufen. Die gemeinsame Klammer ist die Fassart: Bourbon Barrel. Dadurch stehen Alter, Reife und die Entwicklung des Rauchprofils deutlich stärker im Mittelpunkt.

Der 19-Jährige soll der direktere Whisky der beiden sein: medizinischer, salziger und unmittelbarer im Rauch, mit Jod, Salzlake und maritimen Noten. Die 19 Jahre haben die Kanten abgerundet, ohne den typischen Islay-Zug vollständig zu glätten.

Beim 30-Jährigen verschiebt sich das Profil deutlich. Hier stehen Wachs, Öl, Paraffin, maritime Tiefe und reifer, stärker eingebundener Torfrauch im Vordergrund. Statt mehr Lautstärke soll das zusätzliche Alter vor allem mehr Ruhe, Schwere und eine fast cremige Textur bringen.

Secret Islay 19 Jahre – Bourbon Barrel

Der jüngere der beiden neuen Islays reifte 19 Jahre im Bourbon Barrel und wird mit 51,6 % vol. abgefüllt. Die Auflage beträgt 112 Flaschen. Der Whisky kommt in Natural Colour und wird als 0,5-l-Flasche inklusive zusätzlichem 2-cl-Sample angeboten.

Secret Islay 19 Jahre – Bourbon Barrel, 51,6 % vol., 112 Flaschen. Bild: Simple Sample

In der Nase zeigt er sich klassisch gereift und deutlich Islay-geprägt: kräftiger Torfrauch, Jod, Salzlake und eine medizinische Note mit Anklängen an Bandagen und etwas Kampfer. Dahinter liegen Vanille, heller Honig, etwas Toffee, maritime Luft, helle Früchte und eine leicht kräuterige Würze.

Am Gaumen bleibt der Whisky ölig und kräftig. Phenolischer Torfrauch, Jod und Salz treffen auf Vanille, Honig und eine dezente Fruchtsüße. Pfeffer, Ingwer und eine leicht teerige, mineralische Rauchigkeit geben Struktur. Die lange Reife hat die Kanten eingefangen, ohne den Islay-Punch zu nehmen.

Der Nachklang ist lang, salzig und rauchig. Medizinischer Torf, Salzlake und trockene Würze bleiben stehen, begleitet von Vanille, Pfeffer und einer feinen mineralischen Note. Simple Sample beschreibt den Charakter kurz als medizinisch, maritim, ölig und kräftig.

Secret Islay Single Malt Whisky

19 Jahre

Bourbon Barrel

51,6 % vol.

Natural Colour

0,5 l plus zusätzliches 2-cl-Sample

112 Flaschen

Preis: 89,90 Euro

Secret Islay 30 Jahre – Bourbon Barrel

Der zweite Whisky hebt die Altersstufe noch einmal deutlich an: 30 Jahre Secret Islay aus dem Bourbon Barrel, abgefüllt mit 48,9 % vol. Auch hier beträgt die Auflage 112 Flaschen; angeboten wird die 0,5-l-Flasche in Natural Colour inklusive zusätzlichem 2-cl-Sample.

Secret Islay 30 Jahre – Bourbon Barrel, 48,9 % vol., 112 Flaschen. Bild: Simple Sample

Sensorisch ist der 30-Jährige bewusst anders positioniert als der 19-Jährige. In der Nase steht sehr reifer, eingebundener Torfrauch neben viel Wachs und einer beinahe öligen Schwere. Meeresluft, etwas Salz und feine medizinische Noten treffen auf hellen Honig, etwas Vanille und reife helle Früchte. Mit Zeit im Glas kommen Paraffin, mineralische Anklänge und eine dezente Kräuterwürze hinzu.

Am Gaumen soll der Whisky sehr ölig und fast cremig wirken. Wachs, Honig und eine zurückhaltende Bourbonfass-Süße verbinden sich mit tiefem, reifem Torfrauch, Salz und maritimen Noten. Paraffin, Mineralität und feine medizinische Würze sorgen für Tiefe, ohne dass die lange Reife in übermäßige Holzigkeit kippen soll.

Im Nachklang bleibt er lang, ölig und warm: Wachs, Salz und trockener, alter Rauch stehen im Vordergrund, begleitet von etwas Honig, Würze und mineralischen Noten. Der Charakter lässt sich als wachsig, ölig, maritim und tief zusammenfassen.

Secret Islay Single Malt Whisky

30 Jahre

Bourbon Barrel

48,9 % vol.

Natural Colour

0,5 l plus zusätzliches 2-cl-Sample

112 Flaschen

Preis: 189,90 Euro

30 Jahre Islay für 189,90 Euro

Die auffälligste Zahl der Veröffentlichung ist der Preis des 30-Jährigen. Simple Sample setzt die 0,5-l-Flasche bei 189,90 Euro an – und bleibt damit trotz drei Jahrzehnten Reife unter der Marke von 200 Euro. Das zusätzliche 2-cl-Sample ist in diesem Preis bereits enthalten.

Die Kommunikation rund um die Abfüllung stellt genau diesen Punkt in den Mittelpunkt, ohne daraus einen künstlichen Vergleich mit konkreten Konkurrenzprodukten abzuleiten: Entscheidend ist die Kombination aus 30 Jahren Alter, Islay-Herkunft, Bourbon Barrel und einer auf 112 Flaschen begrenzten Auflage.

19 und 30 Jahre im direkten Vergleich

Im direkten Vergleich sollen die beiden Abfüllungen zeigen, wie unterschiedlich lange gereifter Islay aus derselben Fassart auftreten kann. Der 19-Jährige steht für mehr medizinische Frische, Salz, Jod und unmittelbaren Rauch. Beim 30-Jährigen rücken Wachs, Öl, Paraffin, reifer Rauch und eine schwerere Textur nach vorn.

Damit ist das Duo nicht als klassisches Set mit einem gemeinsamen Paketpreis angelegt, sondern als zwei eigenständige Single Casks. Jeder Whisky wird einzeln verkauft und erhält sein eigenes 2-cl-Sample.

Das 2-cl-Sample bleibt Teil des Single-Cask-Konzepts

Wie bei den bisherigen Simple Sample Single Casks wird auch bei diesen beiden Abfüllungen ein zusätzliches 2-cl-Sample mitgeliefert. Die Idee dahinter ist einfach: Der Käufer kann den Whisky zunächst probieren, ohne die 0,5-l-Großflasche direkt öffnen zu müssen.

Gerade beim 30-Jährigen ist dieses Prinzip ein praktischer Zusatznutzen. Wer die Flasche zunächst geschlossen lassen möchte, bekommt trotzdem einen ersten Dram der Abfüllung. Das Sample ist Bestandteil des Angebots und wird nicht separat berechnet.

Mehr als die Hälfte bereits vergeben

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Zum Zeitpunkt dieser Pressevorlage ist nach Angaben von Simple Sample bei beiden Abfüllungen inzwischen mehr als die Hälfte der jeweils 112 Flaschen vergeben.

Die Whiskys sind bestätigt und werden aktuell gebottled. Die voraussichtliche Lieferzeit liegt bei etwa sechs bis acht Wochen. Die Vergabe erfolgt nach Bestelleingang.

Secret Islay 19 Jahre: Bourbon Barrel, 51,6 % vol., Natural Colour, 0,5 l plus 2-cl-Sample, 112 Flaschen, 89,90 Euro.

Secret Islay 30 Jahre: Bourbon Barrel, 48,9 % vol., Natural Colour, 0,5 l plus 2-cl-Sample, 112 Flaschen, 189,90 Euro.

Status: Vorverkauf läuft; beide Abfüllungen bestätigt und aktuell im Bottling.

Voraussichtliche Lieferfähigkeit: etwa 6–8 Wochen.

Aktueller Verkaufsstand: bei beiden Abfüllungen bereits mehr als die Hälfte vergeben.

Weitere Informationen und Vorverkauf

https://www.simple-sample.de/sisa-drop/