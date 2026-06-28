Mystery ja, Restekiste nein! Simple Sample setzt seine kuratierte Reihe der geheimnisvollen Sample-Sets mit integriertem Gewinnlos fort, und stellt heute nach Vault #1 die Summer Edition SiSa Vault #2 vor.

Mehr hierzu in der Aussendung, die wir von Simple Sample erhalten haben. Und allen Teilnehmenden an der SiSa Vault #2 – Summer Edition wünschen wir Viel Erfolg!

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SiSa Vault #2 – Summer Edition: Simple Sample öffnet die nächste Kammer

Nach dem starken Start von SiSa Vault #1 legt Simple Sample die Mystery-Aktion als limitierte Summer Edition neu auf: 100 Sets, vier Varianten à 25 Sets, jeweils 4 x 2 cl Summer Mystery Drams und ein echtes Gewinnlos. Jedes Set gewinnt – und jedes vierte Set enthält Black oder Gold.

Mit SiSa Vault #2 startet Simple Sample die Open Summer Week – und öffnet direkt die nächste Kammer der Vault-Reihe. Nach dem Feedback zur ersten Ausgabe war schnell klar: Das Prinzip funktioniert vor allem dann, wenn Mystery nicht als Restekiste verstanden wird, sondern als kuratierte Auswahl mit echtem Vertrauensvorschuss.

Genau daran knüpft die neue Summer Edition an. Das Konzept bleibt bewusst nah am ersten Vault: Vier Mystery Drams, ein echtes Gewinnlos und keine Nieten. Neu ist der sommerlichere Charakter, die kleinere Auflage und eine nochmals zugespitzte Gewinnmechanik. Statt 150 Sets gibt es diesmal nur 100 Sets – aufgeteilt in vier Varianten à 25 Sets.

Im Mittelpunkt stehen wieder vier Samples à 2 cl. Die konkreten Drams bleiben zunächst geheim, sollen aber zur Jahreszeit passen: sommerlich, ausgewählt, zugänglich genug für den Terrassenabend, aber nicht belanglos. Simple Sample betont dabei erneut: Mystery ja, Restekiste nein.

Von Vault #1 zur Summer Edition

Die erste Vault-Aktion hatte vor allem durch die Dram-Auswahl überzeugt. Hinter dem Namen steckte kein schneller Abverkauf beliebiger Restmengen, sondern ein Set, bei dem die Auswahl der Proben ernst genommen wurde. Genau dieser Punkt ist für die zweite Ausgabe entscheidend.

SiSa Vault #2 ist deshalb nicht einfach eine Wiederholung, sondern die sommerliche Fortsetzung: kleiner, fokussierter und mit einem klareren Event-Charakter. Die Aktion bildet den Auftakt der SiSa Open Summer Week, ohne dabei die kommenden Aktionen zu stark vorwegzunehmen. Für den Moment steht der Vault im Mittelpunkt.

Was im Set steckt

Jedes Set enthält vier Mystery Drams à 2 cl und ein Gewinnlos. Die Sets sind auf vier Varianten verteilt. Wer also mehrere Sets bestellt, bekommt je nach Verfügbarkeit unterschiedliche Varianten und damit unterschiedliche Dram-Kombinationen.

Die Summer Edition soll dabei bewusst nicht nach grellem Sommer-Kitsch aussehen oder schmecken. Der Stil ist eher: warme Abende, goldene Stunde, ein guter Dram im Glas und die Spannung eines echten Gewinnloses. Whisky bleibt Whisky – nur mit etwas mehr Sommerlicht.

Jedes Set gewinnt

Der zentrale Satz bleibt auch bei Vault #2: Jedes Set gewinnt. Es gibt keine Nieten. Das beiliegende Los entscheidet, welcher Gewinn im Set steckt. Die Gewinne sind in Klassen aufgeteilt: Black, Gold, Silver und Vault.

Besonders stark ist diesmal die Black-und-Gold-Chance: 25 von 100 Sets enthalten Black oder Gold. Anders gesagt: Jedes vierte Set enthält eine der beiden höchsten Gewinnklassen. Für eine Mystery-Aktion ist das eine sehr klare, leicht verständliche Botschaft – und zugleich ein echter Kaufanreiz, ohne die Dram-Auswahl in den Hintergrund zu drängen.

Die Gewinne

In der höchsten Klasse, Black, liegen unter anderem Gewinne wie ein Jahr Simple Sample DRAM Club, ein 150-Euro-Geschenkgutschein, 525 Korken-Guthaben, 150 Euro Live-Tasting-Guthaben, ein Summer Tresor-Flight mit 3 x 5 cl oder eine SiSa Summer Single Cask Flasche mit 0,5 Litern.

Gold, Silver und Vault fangen die weiteren Gewinnstufen ab: Gutscheine, Korken-Guthaben, Premium- und Rare-Mystery-Drams sowie kleinere Sofortgewinne. Wichtig bleibt: Auch die niedrigeren Klassen sollen nicht wie Trostpreise wirken. Der Reiz des Vaults liegt darin, dass das Set selbst schon aus vier Drams besteht – das Gewinnlos kommt zusätzlich dazu.

Einlösung im Kundenkonto

Ein weiterer praktischer Punkt: Die Gewinne können über das Kundenkonto eingelöst werden. Dort steht für Vault-Käufer der Bereich „VAULT Gewinn einlösen“ zur Verfügung. Mit Los-Code und Vault-Bestellnummer wird die Einlösung angestoßen. Gutscheine, Korken-Guthaben, DRAM-Club-Gewinne und Gratisdrams können so deutlich einfacher verarbeitet werden als bei einer rein manuellen Abwicklung.

Das passt gut zum Konzept: Der Kunde bekommt ein physisches Los im Set, kann den Gewinn aber anschließend selbstständig digital einlösen. Damit bleibt der Moment des Gewinnloses erhalten, ohne dass die Aktion im Nachgang unnötig kompliziert wird.

SiSa Vault #2 – Summer Edition

Auftakt der SiSa Open Summer Week

Limitierte Auflage: 100 Sets

4 Varianten à 25 Sets

Inhalt je Set: 4 x 2 cl Summer Mystery Drams

Zusätzlich: 1 echtes Gewinnlos

Jedes Set gewinnt, keine Nieten

25 von 100 Sets enthalten Black oder Gold

Setpreis: 49,90 €

Ab sofort erhältlich

Teilnahme ab 18 Jahren, keine Barauszahlung, nur solange verfügbar

Kompakter Sommerstart mit Mystery-Faktor

SiSa Vault #2 verbindet mehrere Dinge, die gut zur Saison passen: eine kleine Auflage, vier kuratierte Mystery Drams, ein echtes Gewinnlos und die Aussicht auf starke Black- und Gold-Gewinne. Gleichzeitig bleibt die Aktion übersichtlich. Es braucht keine komplizierte Mechanik und keine lange Erklärung.

Wer bei Vault #1 schon Spaß an Auswahl, Überraschung und Gewinnlos hatte, bekommt mit der Summer Edition die fokussiertere zweite Ausgabe. Wer neu einsteigt, bekommt ein kompaktes 4-Drams-Set mit zusätzlicher Gewinnchance – und vielleicht den ersten Vorgeschmack auf weitere Sommeraktionen von Simple Sample.

100 Sets, vier Varianten, jedes Set gewinnt: Damit ist SiSa Vault #2 ein klarer Startschuss in die Open Summer Week.

https://www.simple-sample.de/sisa-vault-2-summer-edition-jedes-set-gewinnt-4x2cl-mystery-whisky-inkl-gewinnlos