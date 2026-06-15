Simple Sample Dark Cask Session: Port, Sherry, Wein und Rauch im Live-Tasting

Beim Live-Tasting von Simple Sample am 26. August stehen dunkle Fassmomente ganz im Mittelpunkt. Die SiSa Dark Cask Session lädt zur Verkostung von sechs Abfüllungen ein, die einen deutlichen Einfluss ihrer jeweiligen Casks vorweisen.

Auf welche Abfüllungen Sie sich freuen können, und wie Sie ihr Tastingset erhalten können, erfahren Sie in der Aussendung von Simple Sample:

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SiSa Dark Cask Session: Port, Sherry, Wein und Rauch im Live-Tasting

Simple Sample stellt ein neues Live-Tasting mit sechs dunklen Fassmomenten vor – von Balvenie PortWood 21 bis Ledaig 19 Refill Butt.

Nach dem starken Echo auf neue Tasting-Formate bei Simple Sample folgt mit der SiSa Dark Cask Session ein bewusst eigenständiger Abend: heller, frischer inszeniert, aber im Glas tief, dunkel und charaktervoll.

Im Mittelpunkt stehen sechs Whiskys, die sich nicht über eine komplizierte Mechanik erklären müssen. Es geht um Port, Sherry, Wein, Fassstärke und Rauch – und um genau diese schweren, satten Gläser, die viele Whiskyfans suchen, wenn sie Lust auf einen richtigen Genussabend haben.

Das Set umfasst 6x2cl und wird im Live-Tasting am 26.08.2026 gemeinsam verkostet. Die Auslieferung ist voraussichtlich ab dem 27.07.2026 geplant.

Format Live-Tasting Lieferfähigkeit Setpreis 6x2cl 26.08.2026 voraussichtlich ab 27.07.2026 49,90 €

Ein Tasting für dunkle Fassmomente

Die SiSa Dark Cask Session ist kein Blind-Tasting, kein Battle und auch kein klassischer Abfüllerabend. Der Reiz liegt in der klaren Dramaturgie: ein eleganter Auftakt, ein warmes Sherry-Herzstück, ein dichter PX-Mittelpunkt, ein kräftiger Oloroso-Fassstärke-Kick, eine rauchige Burgundy-Wende und ein maritimes Finale.

So entsteht ein Abend, der nicht eindimensional nur auf Sherry setzt, sondern verschiedene dunkle Fasswelten miteinander verbindet. PortWood-Eleganz, PX-Tiefe, Oloroso-Druck, Rotwein und Rauch laufen hier nicht gegeneinander, sondern bauen aufeinander auf.

Das Line-up im Detail

1. Balvenie PortWood 21

21 Jahre · 43 % vol. · Rolle im Tasting: Eleganter Auftakt

Der Balvenie PortWood 21 eröffnet die Session bewusst ruhig und elegant. Reife Port-Süße, weiche Eiche und ein erwachsener Speyside-Charakter setzen den ersten Akzent des Abends. Er ist kein lauter Einstieg, sondern ein stilvoller Auftakt: rund, fein und genau richtig, um in das Thema dunkle Fässer hineinzufinden.

2. GlenAllachie 15

15 Jahre · 46 % vol. · Rolle im Tasting: Sherry-Herzstück

Der GlenAllachie 15 steht in diesem Line-up für die sofort verständliche Sherry-Seite. Satt, dunkel, zugänglich und mit der warmen Art, die viele Whiskyfans an modernen Sherryreifungen lieben. Er bildet das Herzstück der Session und bringt den Abend nach dem eleganten Auftakt klar in Richtung dunkle Früchte, Kakao und würzige Fasssüße.

3. Bladnoch 19 PX – Galloway Edition

19 Jahre · 46,7 % vol. · Rolle im Tasting: PX-Mittelpunkt

Mit dem Bladnoch 19 PX wird die Session tiefer und konzentrierter. Die Galloway Edition steht für reife Lowland-Struktur und PX-Sherry-Cask-Reifung. Im Tasting übernimmt dieser Dram die Rolle des dunklen, süßen Mittelpunkts: dichter, reifer und mit genau dieser schweren Fassnote, die dem Abend seinen Namen gibt.

4. Glen Ord 16 – Signatory Cask Strength

16 Jahre · 56,4 % vol. · Rolle im Tasting: Fassstärke-Kick

Der Glen Ord 16 aus der Signatory Cask Strength Collection bringt den nötigen Druck in die zweite Hälfte der Session. 1st Fill Oloroso, Fassstärke und ein dunkler Highland-Charakter ohne Rauch: dieser Dram ist der Power-Anker des Abends. Er zeigt, wie intensiv ein dunkles Fass wirken kann, wenn Alkoholstärke, Sherry und Struktur zusammenkommen.

5. Ballechin 17 – Burgundy Cask

17 Jahre · 53,5 % vol. · Rolle im Tasting: Wilde Wende

Mit dem Ballechin 17 kippt die Session bewusst in eine wildere Richtung. Rauch trifft Burgundy Casks, dunkle Frucht trifft kantige Würze. Dieser Dram bringt nicht nur Fasssüße, sondern Charakter, Torfrauch und Spannung ins Glas. Genau hier wird aus der Dark Cask Session mehr als ein klassischer Sherry-Abend.

6. Ledaig 19 – Refill Butt – SMoS

19 Jahre · 55,6 % vol. · Rolle im Tasting: Maritimes Finale

Der Ledaig 19 von The Single Malts of Scotland schließt den Abend mit reifer Inselkante ab. Refill Butt, 19 Jahre, Fassstärke und der typische maritime Rauch von Ledaig: das ist der Abschlussdram für alle, die Rauch nicht nur laut, sondern erwachsen, salzig und nachhallend mögen. Ein Finale mit Küste, Tiefe und Charakter.

Für wen ist die Dark Cask Session gedacht?

Die Session richtet sich an Whiskyfans, die dunkle Fassprofile mögen, aber keinen reinen Sherry-Abend suchen. Wer PortWood, PX, Oloroso, Burgundy, Fassstärke und Rauch in einem stimmigen Live-Tasting erleben möchte, bekommt hier ein Set mit klarer Dramaturgie und viel Glaswirkung.

Der Abend startet elegant, wird schrittweise dunkler und kräftiger und endet mit rauchiger Inselkante. Gerade dadurch hebt sich die Dark Cask Session bewusst von den Essential Drams ab: weniger Legenden-Pathos, mehr Fassgefühl, mehr Genussabend, mehr Kontrast zwischen heller SiSa-Optik und dunklen Drams im Glas.

Name: SiSa Dark Cask Session – Port, Sherry, Wein & Rauch

Format: 6x2cl Live-Tasting

Termin: 26.08.2026

Voraussichtlich lieferfähig ab: 27.07.2026

Setpreis: 49,90 €

Direktlink: https://www.simple-sample.de/sisa-dark-cask-session-live-tasting-port-sherry-wein-rauch-26-08-2026-6x2cl-auslieferung-ab-27-07-2026/