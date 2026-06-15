Isle of Harris Distillery steuert 13,8 Millionen Pfund zur lokalen Wirtschaft bei

Als die Idee entstand, auf der Isle of Harris eine Brennerei zu errichten und auch etablieren, ging es nicht nur um eine weitere Destillerie auf einer schottischen Insel. Der Musikwissenschaftler Anderson Bakewell, auf der Nachbarinsel Scarp lebend, wollte mit diesem Projekt jungen Inselbewohner eine Perspektive für ein Leben auf dieser Insel bieten. Denn wir viele anderen schottischen Inseln hat die Isle of Harris damit zu kämpfen, dass speziell junge Menschen die Insel, die nur 1.800 Einwohnern zählt, verlassen, weil sie in den Städten des Mainlands eher ihre beruflichen Chancen und Perspektiven finden. Zudem sollte die Insel-Gemeinschaft mit einbezogen werden, und so für alle auf der Isle of Harris lebenden Menschen für bessere Lebensumstände sorgen.

Und wie der aktuelle, unabhängige Wirtschaftsbericht von MKA Economics aufzeigt, ist dies wohl auch gelungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 hat die Isle of Harris Distillery, die neben dem Whisky The Hearach auch Gin herstellt, einen Umsatz von £37.7 Mio erwirtschaftet und £13.8 Mio zur lokalen Wirtschaft beigetragen. Die Brennerei startete mit 10 Mitarbeitern und beschäftigt heute 31 Personen. Bei normalem Wachstum dürften bis 2030 weitere 12 Arbeitsplätze entstehen – auch wenn erst im vergangenen Jahr der Abbau von Stellen geplant war (wir berichteten). Das Unternehmen hat Löhne in Höhe von £10.7 Mio ausgezahlt. Für die kommenden fünf Jahre wird eine ähnlich hohe Summe prognostiziert. Die Investitionen in die Infrastruktur beliefen sich im vergangenen Jahrzehnt auf insgesamt £14.6 Mio.

Das Fazit von MKA Economics ihrer durchgeführten Untersuchung bezichnet dann auch wenig überraschend die Brennerei „als wesentlicher Motor für Beschäftigung, Tourismus und Investitionen auf der abgelegenen schottischen Insel“.

Auch Andy Morrison, Eigentümer des Harris Hotel in Tarbert, ist mit dieser Entwicklung zufrieden, denn er sagte über die Brennerei: