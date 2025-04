The Hebridean Whisky Festival 2025 – die Special Days der Destillerien

Vom 4. bis zum 13. September 2025 findet wieder The Hebridean Whisky Festival statt – ein Fest der Brennereien entlang des Hebridean Whisky Trails.

Während alle Brennereien über den Zeitraum des Festivals Besonderes bieten, gibt es natürlich, analog dem Festival auf Islay, spezielle Tage für die Brennereien, an denen ihre Aktivitäten den Höhepunkt finden.

Wer also seinen Besuch schon jetzt planen will (für den Besuch aller Brennereien wird es einiges an Insel-Hüpfen und Vorplanung benötigen), der findet hier die Tage der Destillerien aufgelistet. Details zu den jeweiligen Programmen folgen später auf der Webseite des Festivals:

Donnerstag, 4. September: Talisker

Freitag, 5. September: Torabhaig

Samstag, 6. September: Isle of Raasay Distillery

Dienstag, 9. September: Isle of Tiree Distillery **

** Donnerstag, 11. September: Benbecula Distillery

Freitag, 12. September: North Uist Distillery

Samstag, 13. September: Festival Finale bei der Isle of Harris Distillery

**Travel across the islands can be achieved by sail, ferry or plane. We will share information about how to best travel by ferry and car in the coming weeks. For those eager to get planning now, please note there is a Calmac ferry from Tiree to Barra (originating in Oban) on a Wednesday in their summer schedule. If you struggle to find this information on the Calmac website, give them a call, they’re happy to assist.