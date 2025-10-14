Benbecula Distillery sichert sich 1,5 Millionen Pfund

Die schottische Benbecula Distillery aus der gleichnamigen Insel gelegen sichert sich eine Investion von 1,5 Millionen Pfund (knapp 1,75 Millionen € wären dies). Diese finanziellen Mittel kommen über den Investment Fund for Scotland der British Business Bank, den Maven Capital Partners bereitgestellt hat.

Mit dieser Investition kann die Brennerei den weiteren Reifungsprozess ihres Whiskys sichern. Zumal soll die Belegschaft der Destillerie erweitert werden, wie Angus MacMillan, der die Benbecula Distillery 2024 gründete, sagte laut The spirits business:

“Securing this investment is a major milestone for us and for the island. It gives us the ability to scale production with confidence, continue creating skilled jobs locally, and develop visitor experiences that bring people closer to our story.“ “Most importantly, it allows us to keep laying down spirit for future generations. Benbecula Distillery was founded to celebrate the Outer Hebrides’ people and place and this backing helps us realise that vision.”

Nach einer Investition von über 12 Millionen Pfund (knapp 14 Millionen €) wurde 2024 die Destillerie als erste offizielle Whiskybrennerei auf der Insel Benbecula eröffnet. Die Whiskyproduktion begann im vergangenen Frühjahr, die ersten Abfüllungen werden voraussichtlich 2029 auf den Markt kommen. Das Besucherzentrum und das Café der Brennerei ist seit dem April 2025 geöffnet.