The scotsman: Sieben Brennerei, die in diesem Jahr eröffnen

In diesem Jahr stehen einige schottische Destillerien vor ihrer Neueröffnung. Endlich, möchten wir sagen: Denn bei vielen Projekte kam es corona-bedingt zu Bauverzögerungen, manche Eröffnung findet jetzt erst mit einer sehr deutlichen Verspätung statt. The scotsman stellt in einem Online-Artikel sieben Brennereien mit einer kurzen Beschreibung vor, die im Jahr 2023 neu eröffnet werden.

Vier Brennereien erscheinen neu auf der Landkarte der Destillerien in Schottland (Portintruan, Dunphail, Benbecula und Port of Leith Distillery). Bei der Brennerei Eden Mill in St. Andrews handelt es sich um einen Neubau, der eröffnet wird, und nun eine CO2-neutrale Produktion ermöglicht. Es finden sich auch zwei Lost Distilleries, die quasi wiederbelebt werden. Zum einen ist dies in den Lowlands die Brennerei Rosebank, zum anderen Port Ellen auf Islay. Wir listen diese Sieben hier auf und verlinken zu unseren bisherigen Artikel über die jeweilige Destillerie (so weit wie möglich, bei den Wiederbelebten stellt sich das nicht so einfach dar):

Eden Mill, St Andrews

Portintruan Distillery, Islay

Dunphail, Moray

Benbecula Distillery, Benbecula

Port Ellen, Islay

Port of Leith, Edinburgh

Rosebank, Falkirk