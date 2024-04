Ein 13 Jahre alter Tullibardine im Rahmen der Riegger’s Selection aus einem spanischen Priorat-Fass und mit 56,8 % vol. in 261 0,5l Flaschen abgefüllt, das ist das eine Mitbringsel von Wein-Riegger auf die Messe in Limburg. Das andere ist Anthony McCallum, der unabhängige Abfüller aus Schottland, der am Stand von Wein-Riegger seine eigenen Abfüllungen präsentieren wird.

Hier die kurze, informative Aussendung, die wir für unsere Leser erhalten haben

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Wein-Riegger mit eigener Messeabfüllung in Limburg

Die Whiskyfair Limburg öffnet am 27. und 28. April wieder die Tore für Euch als ansprechendes und genussliebendes Publikum.

Auch wir von Wein-Riegger sind seit vielen Jahren erneut wieder am gewohnten Standplatz mit unserer Eigenmarke „Riegger’s Selection“ vertreten. Das sind Whiskys, die wir aus Schottland importiert haben und in unserem eigenen Warehouse – genauer gesagt in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald) – für mehrere Jahre ruhen und reifen lassen und ggf. in diversen Wein- oder Rumfässern finishen und auch selbst abfüllen.

Wie gewohnt, haben wir wieder ein besonderes Messefass mit dabei, aus dem wir Eure Flasche direkt abfüllen können. Selbstverständlich seid ihr wieder herzlich eingeladen, diesen Vorgang selbst in die Hand zu nehmen. Dieses Jahr ist es ein Tullibardine 2010 – 13 Jahre alt – gereift in einem spanischen Priorat-Fass mit 56,8 % vol. Es gibt genau 261 Flaschen à 0,50 l dieses exklusiven Tropfens.

Außerdem freuen wir uns, dass Antony McCallum dieses Mal ebenfalls mit seinen einzigartigen Whiskys an unserem Stand vertreten sein wird.