Togouchi Whisky mit neuer Ausstattung – jetzt zu 100% in Japan mit regionaler Gerste hergestellt

Der Importeur Rising Brands GmbH aus Nürnberg informiert über ein Redesign des japanischen Togouchi Whiskys – und vor allem um die nun ausschließlich japanische Fertigung mit Gerste aus der Region Hiroshima. Damit ist Togouchi nun ein 100% japanischer Whisky.

Hier alles Wissenswerte dazu:

Ein Meilenstein für Togouchi Whisky!

Ein bedeutender Meilenstein in der Markengeschichte von Togouchi Whisky. Ab sofort ist Togouchi ein zu 100 % japanischer Whisky.

Die Premium-Whisky-Range von Togouchi präsentiert sich jetzt in einer neuen, hochwertigen Ausstattung.

Ab sofort findet der Herstellungsprozess ausschließlich in Japan statt, und die verwendete Gerste kommt zu 100 % aus der Region Hiroshima.

Bremen, 3. Mai 2024 -Die Sakurao-Destillerie ist nun Teil des erlesenen Kreises an japanischen Destillerien, die in der Lage sind, ihren eigenen Grain-Whisky herzustellen. Daher sind die Togouchi Whiskys ab sofort in Japan destilliert, gereift und abgefüllt.

Die leichten, eleganten japanischen Whiskys von Togouchi werden ab sofort aus 100% Gerste hergestellt. Bisher wurde zur Produktion von Grain-Whisky importierter Weizen genutzt, jetzt wird auf exklusiv in Japan angebaute, ungemälzte Gerste gesetzt. Die Destillerie arbeitet eng mit Farmen aus der Region Hiroshima zusammen und unterstützt diese beim Anbau des Getreides für die Whiskyproduktion. Gerste unterstützt die fruchtigen Geschmacksnoten der verschiedenen Togouchi-Blends und verleiht den Whiskys dadurch eine angenehme Frische.



Hinzu kommt der besondere Ort der Lagerung des Whiskys. Die Sakurao-Destillerie reift ihre Whiskys in einem alten Eisenbahntunnel, 70 km von der Destillerie entfernt. Dieser liegt am Fuße des Berges Osorakan in einem kleinen Ort namens Akiota-Togouchi. Ein perfekter Ort, um saisonalen Temperaturschwankungen entgegenzuwirken. Hier können die Destillate in Ruhe reifen und sich frei entfalten. Der Einfluss des Holzes auf den Whisky ist sanft. Es entstehen leichte, aber charakterstarke Togouchi-Whiskys.

Die neuen Togouchi-Whiskys unterstreichen den starken japanischen Charakter. Die Whisky-Range erstrahlt in einem neuen, eleganteren und verfeinerten Erscheinungsbild, das ihr besonderes Profil und ihre hundertprozentige, japanische Identität unterstreicht.



Die neuen Togouchi-Whiskys sind ab sofort auf dem deutschen Markt, beim Bremer Spirituosen Contor, dem exklusiven Vertriebspartner der Rising Brands GmbH, erhältlich.