Neue Abfüllungen des schottischen unabhängigen Abfüllers Douglas Laing sind in Deutschland eingetroffen. Mit The Epicurean Peated Edition ist eine rauchige Premiere für The Epicurean dabei, ergänzt werden die Mai-Neuheiten durch mehrere streng limitierte Old Particular Single Casks.

Hier alle Details und Einzelheiten, wie wir sie von Rising Brands erhalten haben:

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NEUE DOUGLAS LAING ABFÜLLUNGEN BEI RISING BRANDS

The Epicurean Peated Edition und ausgewählte Old Particular Single Casks erweitern das Portfolio

Nürnberg/Glasgow, 05.05.2026. Rising Brands präsentiert eine Reihe neuer Abfüllungen von Douglas Laing & Co., die sowohl die Vielfalt der Remarkable Regional Malts als auch die Tiefe der Old Particular Single Cask Range eindrucksvoll unterstreichen. Im Fokus stehen die neue The Epicurean Peated Edition sowie mehrere streng limitierte Einzelfassabfüllungen.

Mit der The Epicurean Peated Edition erweitert Douglas Laing erstmals das Geschmacksprofil seines Lowland Blended Malts um eine dezente Torfnote. Diese entsteht durch die Nachreifung in Eichenholzfässern, die zuvor getorften Whisky enthielten. Die Abfüllung verbindet die typische Frische und Lebendigkeit der Lowlands mit einem fein eingebundenen Rauchcharakter. Kräuter, grüner Apfel und Malz treffen auf sanfte Rauchnoten, Honigsüße und eine angenehme Würze. Abgefüllt in natürlicher Fassstärke mit 50,5% vol. und limitiert auf lediglich 1.800 Flaschen weltweit, bleibt die Edition der Philosophie des Hauses treu: ohne Färbung und ohne Kühlfiltration.

Ergänzt wird die Neuheit durch ausgewählte Abfüllungen aus der Old Particular Serie, die für handverlesene Single Casks mit unverfälschtem Charakter steht:

Die Abfüllung A Family Favourite Distillery wurde persönlich von Cara Laing zu Ehren ihres 20-jährigen Jubiläums in der Whiskyindustrie ausgewählt und reifte im Sherryfass. Sie steht exemplarisch für die Handschrift des Familienunternehmens und zeigt einen intensiven, gereiften Stil mit dunklen Früchten, Kakao und Gewürzen sowie einem langen, wärmenden Finish.

Der Braeval 12 Years Old Single Malt präsentiert sich weich und zugänglich mit Noten von süßem Gebäck, Malz und feiner Würze, während der Royal Brackla 15 Years Old Single Malt mit cremiger Textur, Aprikosenanklängen und eleganten Vanillenoten überzeugt.

Mit dem Secret Highland 13 Years Old Single Malt zeigt Douglas Laing eine besonders charakterstarke Abfüllung mit Madeira Tinta Negra Finish. Die Kombination aus gereiften Fruchtnoten, Honig, Karamell und würzigen Akzenten sorgt für ein vielschichtiges und intensives Geschmackserlebnis in Fassstärke.

Abgerundet wird die Auswahl durch einen Talisker 10 Years Old Single Malt, der den klassischen maritimen Stil der Destillerie widerspiegelt und als unabhängige Einzelfassabfüllung nur selten zu finden ist. Salzige Meeresnoten, Torfrauch und pfeffrige Würze verbinden sich mit einer öligen Textur und einem lang anhaltenden, rauchigen Finish.

Alle Abfüllungen sind wie gewohnt ungefärbt und nicht kühlfiltriert und erscheinen in streng limitierten Stückzahlen.

Mit diesen Neuheiten unterstreicht Douglas Laing einmal mehr seine Philosophie, Whisky in seiner reinsten Form zu präsentieren und die Vielfalt schottischer Whiskyregionen sowie individueller Fasscharaktere erlebbar zu machen.

Über Douglas Laing & Co.

Gegründet im Jahr 1948 von Fred Douglas Laing, zählt Douglas Laing & Co. heute zu den renommiertesten unabhängigen Whisky Abfüllern Schottlands. Das Familienunternehmen wird mittlerweile in dritter Generation von Cara Laing als Managing Director geführt und steht für handwerkliche Qualität, Authentizität und Leidenschaft für Scotch Whisky.

Douglas Laing ist bekannt für seine Philosophie, Whisky in seiner reinsten Form zu präsentieren, mit höherem Alkoholgehalt, ohne Färbung und ohne Kältefiltration. Das Herzstück des Sortiments bilden die Remarkable Regional Malts, eine Kollektion charakterstarker Blended Malts, die jeweils eine der Whiskyregionen Schottlands repräsentieren: Big Peat Islay, Timorous Beastie Highlands, The Epicurean Lowlands, Rock Island Islands, The Gauldrons Campbeltown und Scallywag Speyside.

Ergänzt wird das Portfolio durch die exklusiven Single Cask Serien wie Provenance, Old Particular und Xtra Old Particular XOP sowie durch Whiskys aus der eigenen Brennerei Strathearn Distillery.

Weitere Informationen unter www.remarkableregionalmalts.com

Über Rising Brands

Die Rising Brands GmbH ist ein dynamischer Generalimporteur für internationale Spirituosenmarken auf dem deutschen Markt. Als Tochterunternehmen der GES e.G. in Nürnberg profitiert Rising Brands von einem starken Netzwerk aus über 800 Fachhandelspartnern, die eine umfassende Marktabdeckung gewährleisten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit führenden Fachhändlern und Getränkegroßhändlern, um hochwertige Marken erfolgreich im Handel zu platzieren. Unterstützt wird der Vertrieb durch das Bremer Spirituosen Contor, das als zuverlässiger Logistikpartner fungiert.

Weitere Informationen zu Rising Brands finden Sie unter www.risingbrands.de.