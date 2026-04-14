Blended MaltIslayRelaunches

Douglas Laing bietet personalisierten Big Peat an

Für einen begrenzten Zeitraum kann die eigene Version dieses Blended Islay Malt kreiert und online bestellt werden

Ein schönes Gimmick für ihren Big Peat bietet aktuell und für einen limitierten Zeitraum Douglas Laing an. Online vorbestellt kann momentan eine individualisierte Version dieses Blended Islay Malt. Bis zu acht Buchstaben können zusätzlich für eine Personalisierung angegeben werden, denen dann das ‚Big‘ vorgestellt wird.

Big Peat Personalised ist für 50,95 € online erhältlich, ein Versand in die EU ist hier möglich. Doch Obacht: Für die Versandkosten werden £24.00 fällig, der Versand innerhalb des Vereinigten Königreichs kostet £4.95. In beiden Fällen wird dieser dann ab dem 25. Mai beginnen.

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