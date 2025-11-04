Douglas Laing stellt Big Peat 6 Years Old Double Grand Cru Edition vor

Big Peat, der Islay Blended Malt Whisky aus dem Hause Douglas Laing & Co., wurde erstmals für Big Peat 6 Years Old Double Grand Cru Edition durch die doppelte Reifung in Weinfässern verfeinert. Gereift in Bordeaux-Eiche und veredelt in Rioja, zeigt dieser Big Peat, wie es heißt, eine bemerkenswerte Tiefe, in dem Torf und maritime Aromen auf dunkle Früchte, Schokolade, Espresso und wärmende Gewürze treffen.

Abgefüllt mit 50,5 % Vol., ist Big Peat 6 Years Old Double Grand Cru Edition auf 330 Flaschen limitiert, ausschließlich online über Douglas Laing für 83,95 € erhältlich. Ein Versand von Groß-Britannien nach Europa ist möglich, diesen lässt sich der Dienstleister allerdings üppig bezahlen.