Zwei neue Abfüllungen der Vintage Malt Whisky Co. erreichen den Markt dank Whiskymax in Deutschland. The Ileach Moscatel Cask Finish und Finlaggan Malaga Cask Finish sind ab sofort im Fachhandel oder unter www.fassmeister.com erhältlich. Alle Details und Informationen zu diesen beiden Islay Single Cask Bottlings finden Sie in der Info, die wir von Whiskymax erhalten haben:

The Ileach Moscatel Cask Finish & Finlaggan Malaga Cask Finish – WHISKYMAX präsentiert neue Islay Single Casks

„Finlaggan“ und „The Ileach“: Diese zwei Islay Single Malt Serien sind aus der Whiskylandschaft längst nicht mehr wegzudenken – erst recht nicht, seitdem es exklusive, für den deutschen Markt abgefüllte, Einzelfässer der Whiskys gibt.

Zwei neue Abfüllungen, die wieder einmal sowohl von der Kreativität als auch dem herausragenden Fassmanagement der Firma Vintage Malt Whisky Co. zeugen, haben nun den Weg nach Deutschland gefunden, berichtet die Whiskymax GmbH, der deutsche Generalimporteur für die Abfüllungen der Vintage Malt Whisky Co.

Seit 2024 ergänzen die Single Cask Abfüllungen von Finlaggan und The Ileach das jeweilige Standardportfolio um die Islay Single Malts, die sich nicht nur in Deutschland einer großen Fangemeinde erfreuen. Neu auf dem deutschen Markt erhältlich sind folgende Abfüllungen:

The Ileach Moscatel Cask Finish

ABV: 51%

Flaschenanzahl: 300

Tasting Notes: Torfrauch mit Früchten, Honig, Vanille & Gewürzen

UVP: € 64,90

Finlaggan Malaga Cask Finish

ABV: 52,5%

Flaschenanzahl: 320

Tasting Notes: Rauch, Vanille, Karamell & Rosinen, süße Früchte

UVP: € 69,90

Die Abfüllungen sind ab sofort im Fachhandel oder unter www.fassmeister.com erhältlich.