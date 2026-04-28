Die Lost & Found Serie der Cask & Craft GmbH (wir stellten Ihnen diese Reihe im letzten September vor) ist ab sofort Teil des deutschen Importeurs und Distributors Whiskymax.

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Whiskymax GmbH wird Vertriebspartner der „Lost & Found“-Serie von Cask & Craft

Der deutsche Importeur und Distributor Whiskymax ist ab sofort Vertriebspartner der renommierten „Lost & Found“-Serie des unabhängigen Abfüllers Cask & Craft. Mit dieser Partnerschaft erweitert Whiskymax sein Portfolio um eine außergewöhnliche Reihe seltener und charakterstarker Whiskys.

Die „Lost & Found“-Serie steht für das Aufspüren und Wiederentdecken besonderer Fässer, die über Jahre hinweg in Lagerhäuser und zeitweise nicht nur beinahe, sondern im wahrsten Sinne des Wortes in Vergessenheit geraten sind.

Das Cask & Craft-Team um Aladin Antic hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese verborgenen Schätze zu selektieren, sorgfältig nachreifen zu lassen und in limitierten Auflagen zu veröffentlichen. Jede Abfüllung erzählt ihre eigene Geschichte und überzeugt durch individuelle Fassprägung sowie außergewöhnliche Aromatik.

Die Gründer von Cask & Craft: Aladin Antic (rechts) mit seinen Mitstreitern Stephan Krä und Parwis Fotuhi.

Fotoserie Whisky Tasting Lost & Found Warehouse Kraschwitz 190925 aus unserem September-Post

Ein besonderes Highlight der Zusammenarbeit ist die erstmalige Präsentation zweier neuer Abfüllungen auf der Messe in Limburg: Die Abfüllungen Lost & Found Ultra Rare No. 6, die eine Zweitreifung einem Marsala Tonneau von 2016-2026 erhielt und mit 54,2% Vol. abgefüllt wurde sowie Lost & Found Exceptional No. 6 mit Zweitreifung von 2016-2026 in einem Puncheon (52% Vol.) zeigen eindrucksvoll, wie stark unterschiedliche Fassarten den Charakter eines Whiskys prägen können. Während die Marsala-Abfüllung mit süß-würzigen Noten und einem Hauch von Trockenfrüchten begeistert, überzeugt die Bourbon-Variante durch cremige Anklänge und elegante Tiefe.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Cask & Craft und darauf, die ‚Lost & Found‘-Serie in Deutschland einem breiteren Publikum zugänglich zu machen“, erklärt Marcel Uhrig, Geschäftsführer von Whiskymax. „Diese Abfüllungen sprechen sowohl Sammler als auch Genießer an, die auf der Suche nach besonderen und limitierten Whiskys mit eindrucksvoller Geschichte, die manchmal nur die Whiskywelt schreibt, sind.“

Fachhändler und Gastronomen, die gerne Lost & Found-Abfüllungen oder andere Artikel aus dem Portfolio von Whiskymax beziehen möchten, wenden sich gern an info@whiskymax.com.