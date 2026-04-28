Neu im GTR: Johnnie Walker Blue Label Azure

In den Mittelpunkt der Gelegenheiten des Sommers möchte Marken-Inhaber Diageo ihren Vorzeige-Blend Blue Label mit der neuen Limited Edition Johnnie Walker Blue Label Azure rücken. Die offiziellen Verkostungsnotizen beschreiben dem Blend als „eine Komposition aus lebendigen Zitrusnoten und vielschichtigen Aromen von Obstgartenfrüchten, gefolgt von einer sanften Rauchigkeit und Süße, die in einem weichen und ausgewogenen Abgang mündet“.

Unterstützt wird die sommerlich inspirierte Variante des klassischen Blue Label zusätzlich durch das Flaschendesign, das in Zusammenarbeit mit der kolumbianischen Designerin Johanna Ortiz entstand. Sie ist für ihre von der Küste geprägte Ästhetik bekannt. Die eigens entworfene Flasche besteht zu 100 % aus recyceltem Altglas. Zu ihr gehört eine maßgefertigte Flaschentasche, in der Getränke kühl gehalten werden könne. Und die zugleich Reisenden als wiederverwendbares Accessoire dienen kann.

Johnnie Walker Blue Label Azure ist ab sofort an ausgewählten Flughäfen und im Travel Retail weltweit erhältlich (wobei wir eine unverbindliche Preiswempfehlung bisher nicht finden konnten).

Begleitende Marketing-Aktionen an den Flughäfen unterstützen die Einführung; dazu zählen eine eigens eingerichtete Blue Label Azure Pop-up-Tasting-Bar im Terminal 4 des Londoner Flughafens Heathrow sowie eine Präsenz in der Corporate Lounge von British Airways. Gezielte Außenwerbungs- und Digitalkampagnen werden den weltweiten Rollout flankieren.