SiSa Essential Drams #1: Klassiker und Legenden, die man mal im Glas gehabt haben sollte

Mit SiSa Essential Drams hat sich Simple Sample ein neues und ausgesprochen attraktives Format einfallen lassen: Es geht um Whiskys, die man als Whiskyfreund auf jeden Fall im Glas gehabt haben soll – und wenn man sie schon im Glas hatte, sehr gerne wieder verkosten möchte.

In SiSa Essential Drams #1 sind es insgesamt sechs Abfüllungen der gehobenen Kategorie – eine davon ist ein Dram, das erst im Rahmen der Verkostung enthüllt werden wird. Das Live-Tasting findet am 27. Juli statt – schon jetzt kann man sich sein Set von 6x2cl sichern.

Welche Abfüllungen am Programm stehen und das Link zur Bestellmöglichkeit können Sie unten nachlesen:

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Simple Sample startet ein neues dauerhaftes Live-Tasting-Format – mit GlenDronach Parliament 21, Laphroaig 21, Springbank 18, Kavalan Solist Port, Gordon & MacPhail Benriach #121 und einem geheimen Oldschool-Dram.

Mit SiSa Essential Drams startet Simple Sample ein neues, dauerhaftes Live-Tasting-Format. Der Gedanke dahinter ist bewusst einfach gehalten: keine komplizierte Battle-Mechanik, kein großes Rätselkonzept und kein künstlich aufgeladenes Thema. Stattdessen stehen Whiskys im Mittelpunkt, die man als Whiskyfan irgendwann einmal im Glas gehabt haben möchte.

Es geht um Klassiker, Legenden, prägende Namen, besondere Flaschen und Drams, über die man spricht. Mal kann das ein großer Sherry-Klassiker sein, mal ein gereifter Islay, mal ein Campbeltown-Name mit Kultstatus, mal ein World Whisky, der zeigt, wie breit die Whiskywelt inzwischen geworden ist. Genau diese Art von Abenden soll SiSa Essential Drams künftig immer wieder liefern: konzentriert, hochwertig, genussorientiert und ohne unnötiges Format-Blabla.

Die erste Ausgabe setzt die Messlatte direkt hoch. Im Set enthalten sind sechs Samples à 2 cl: GlenDronach Parliament 21, Laphroaig 21, Springbank 18, Kavalan Solist Port Cask, Gordon & MacPhail Benriach 2005/2023 #121 und ein geheimer Oldschool-Dram, der erst im Live-Tasting aufgelöst wird.

Das neue Format: Essential Drams

Viele Tasting-Formate leben von einer klaren Mechanik: blind verkosten, gegeneinander antreten lassen, ein Thema möglichst scharf abgrenzen. SiSa Essential Drams geht bewusst einen anderen Weg. Hier steht nicht die Spielregel im Vordergrund, sondern das Glas.

Das Format soll immer dann auftauchen, wenn ein Line-up zusammenkommt, bei dem man sagen kann: Diese Drams erzählen etwas. Über Whiskygeschichte, über Stilrichtungen, über Fassreifung, über Namen, die seit Jahren in Gesprächen auftauchen, und über diese kleinen Momente, wegen denen viele Menschen überhaupt angefangen haben, sich tiefer mit Whisky zu beschäftigen.

Ausgabe #1 ist daher kein klassisches „Best of“ und kein Ranking. Es ist eine kuratierte Auswahl aus sechs sehr unterschiedlichen Whisky-Momenten: Sherry-Ikone, reifer Islay, Campbeltown-Klassiker, World-Whisky-Fasskraft, unabhängige Speyside-Fassstärke und ein Oldschool-Abschluss mit Geheimnisfaktor.

GlenDronach Parliament 21 – 48 %

Der GlenDronach Parliament 21 steht für viele Whiskyfans sinnbildlich für das, was GlenDronach lange so besonders gemacht hat: satte Sherryreifung, dunkle Frucht, Tiefe und dieser klassische Highland-Charakter, der nicht laut sein muss, um Eindruck zu hinterlassen.

Für das erste Essential-Drams-Set wurde bewusst der Parliament im alten Design gewählt. Nicht nur, weil er optisch einen starken Nostalgie-Faktor besitzt, sondern weil genau diese Abfüllung für viele Menschen der GlenDronach-Moment schlechthin war. Gereift in Oloroso- und Pedro-Ximénez-Sherryfässern, mit 21 Jahren Alter und 48 % vol., bringt er genau diese Mischung aus Reife, dunkler Süße und erwachsener Sherry-Wucht mit, die ihn zu einem echten Ankerdram des Abends macht.

Laphroaig 21 – 48,4 %

Laphroaig ist einer dieser Namen, die man nicht neutral im Raum stehen lassen kann. Der Stil polarisiert, prägt und bleibt hängen: Torfrauch, maritime Noten, medizinische Anklänge und ein unverwechselbares Islay-Profil. Beim 21-jährigen Laphroaig zeigt sich diese Brennerei allerdings von einer besonders gereiften Seite.

Der Dram bringt nicht nur Rauch, sondern Tiefe, Ruhe und Reife ins Glas. Mit 48,4 % vol. und seiner Verbindung zu den Friends of Laphroaig ist diese Abfüllung ein sehr schöner Gegenpol zu jüngeren, direkteren Islay-Whiskys. Er zeigt, wie Laphroaig wirken kann, wenn der typische Brennereicharakter über viele Jahre runder, gelassener und komplexer wird.

Springbank 18 – 46 %

Springbank 18 braucht kaum Erklärung. Campbeltown, Handwerk, Eigenständigkeit und ein Status, der in den vergangenen Jahren noch einmal deutlich gewachsen ist. Springbank ist für viele Whiskyfans nicht einfach eine Brennerei, sondern fast eine eigene kleine Whiskywelt.

Der 18-jährige Springbank verbindet Reife mit dem typischen Charakter der Brennerei: malzig, leicht maritim, eigenständig, mit Struktur und Tiefe. Durch die Kombination aus Bourbon-, Sherry- und Rumfässern entsteht kein glattgebügelter Dram, sondern ein Whisky mit Persönlichkeit. Genau deshalb passt er perfekt in ein Essential-Drams-Line-up: Das ist kein Effektwhisky, sondern ein moderner Klassiker mit Substanz.

Kavalan Solist Port Cask – 54 %

Kavalan steht wie kaum ein anderer Name dafür, dass großer Whisky längst nicht mehr nur aus Schottland kommen muss. Die taiwanische Brennerei hat mit ihren Solist-Abfüllungen früh gezeigt, wie intensiv, druckvoll und eigenständig World Whisky auftreten kann.

Der Kavalan Solist Port Cask bringt mit 54 % vol. genau diese Kraft ins Set: dunkle Frucht, Portweinfass-Prägung, Dichte und Intensität. Er ist nicht kühlgefiltert und kommt ohne Farbstoff aus. Im Kontext dieses Tastings übernimmt er eine wichtige Rolle: Er zeigt, dass „Essential Dram“ nicht automatisch „klassischer Schotte“ heißen muss. Manchmal ist ein Whisky gerade deshalb wichtig, weil er die Perspektive erweitert.

Gordon & MacPhail Benriach 2005/2023 #121 – 58,4 %

Mit dem Benriach 2005/2023 #121 kommt ein unabhängiger Abfüller ins Set, und zwar Gordon & MacPhail – einer der traditionsreichsten Namen der schottischen Whiskywelt. Die Abfüllung stammt aus der Connoisseurs-Choice-Reihe und wurde mit kräftigen 58,4 % vol. abgefüllt.

Der Whisky ist 17 Jahre alt, stammt aus einem Refill American Hogshead und bringt damit eine andere Facette in das Line-up. Hier geht es weniger um offensichtliche Sherry-Schwere oder großen Markennimbus, sondern um Single-Cask-Charakter, Fassstärke, Speyside-Struktur und die Handschrift eines unabhängigen Abfüllers. Genau solche Drams machen ein Essential-Set spannend, weil sie neben den großen Namen auch zeigen, wie viel Charakter in sorgfältig ausgewählten Einzelfässern stecken kann.

Oldschool Dram – geheim

Der sechste Dram bleibt bewusst geheim. Nicht, weil das gesamte Tasting ein Blindformat wäre, sondern weil ein kleiner Oldschool-Moment zum Schluss genau den richtigen Spannungsbogen setzt.

Der Oldschool Dram soll im Live-Tasting aufgelöst werden und steht für den Teil des Formats, der nicht komplett vorab zerlegt werden muss. Manche Whiskys funktionieren am besten, wenn sie erst im Glas sprechen dürfen. Genau deshalb bleibt dieser Dram bis zum Abend unter Verschluss: ein kleiner Blick zurück, ein bisschen Nostalgie, ein wenig Überraschung und ein Abschluss, der den Namen Essential Drams abrundet.

Die wichtigsten Eckdaten

Neues dauerhaftes Live-Tasting-Format von Simple Sample

Ausgabe #1 mit sechs ausgewählten Essential Drams

Set-Inhalt: 6 x 2 cl

Live-Tasting: 29.07.2026

Voraussichtlich lieferfähig ab 15.07.2026

Setpreis: 49,90 €

Einzelwert nach normaler Kalkulation: 74,90 €

Flaschenwert insgesamt: ca. 1.100 €

Der Oldschool Dram bleibt bis zum Tasting geheim

Das Live-Tasting findet wie gewohnt online statt. Wer am Termin selbst nicht live dabei sein kann, kann den Abend später über die Aufzeichnung nachholen.

Ein kompakter Abend für große Whisky-Momente

SiSa Essential Drams #1 ist kein Tasting, das sich über eine komplizierte Idee erklären muss. Die Abfüllungen selbst tragen den Abend. GlenDronach Parliament 21, Laphroaig 21, Springbank 18, Kavalan Solist Port Cask, Gordon & MacPhail Benriach #121 und ein geheimer Oldschool Dram bilden zusammen ein Set, das viele Stilrichtungen berührt, ohne beliebig zu wirken.

Es geht um diese Whiskys, bei denen man irgendwann sagen möchte: Ja, den hatte ich im Glas.

Genau dafür ist Essential Drams gemacht.

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